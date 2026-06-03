des abonnés rapportent avoir épuisé leurs crédits mensuels en quelques jours
L'introduction d'un nouveau système de facturation à l'usage suscite un vif mécontentement parmi les utilisateurs de GitHub Copilot. Auparavant soumis à un abonnement fixe, les développeurs voient désormais leurs crédits s'épuiser rapidement en fonction de la complexité des requêtes et des modèles utilisés. Face à des coûts jugés imprévisibles et excessifs, de nombreux professionnels critiquent Microsoft et menacent d'abandonner la plateforme au profit de solutions alternatives moins onéreuses. Cette transition marque une rupture majeure avec la prédictibilité budgétaire habituelle dans le secteur des outils de développement assistés par l'IA.
Microsoft essuie de nombreuses critiques en raison de GitHub Copilot. Auparavant, les abonnés de l'assistant de codage bénéficiaient d'un tarif mensuel prévisible et rassurant de 10 dollars pour la version Pro et de 39 dollars pour la version Pro+. Dorénavant, le coût de chaque requête est évalué de manière dynamique et dépend du modèle d'IA sélectionné, de la quantité de contexte soumise par l'utilisateur et de la complexité de la réponse générée.
Les utilisateurs rapportent que cette nouvelle tarification épuise leurs crédits à une vitesse alarmante, transformant un service autrefois perçu comme une aide à la productivité en un véritable fardeau stressant et gouffre financier pour les petites entreprises. Un développeur s'est notamment indigné d'avoir dépensé plus de 6 dollars pour une seule et unique requête, ce qui rend la budgétisation des projets extrêmement difficile pour les indépendants.
Un autre témoignage relate la perte de 16 % d'une allocation mensuelle Pro+ après seulement quelques tentatives de correction de code avec le modèle Claude 4.8, qui n'ont en plus pas permis de résoudre le problème. Avec ce nouveau système, certains développeurs estiment que leur quota mensuel complet peut être entièrement vidé en moins de deux jours. Beaucoup appellent Microsoft à revoir décision ; ils menacent de partir sinon.
Copilot : fonctionnement des crédits et coûts associés
Le nouveau système de tarification de GitHub Copilot accorde aux utilisateurs un nombre défini de « crédits » d'IA chaque mois, chaque crédit équivalant à un centime de dollar d'utilisation. Les différents niveaux d'abonnement incluent également des crédits bonus : le forfait Pro à 10 dollars par mois offre 1 500 crédits, le forfait Pro+ à 39 dollars inclut 7 000 crédits, et le forfait Copilot Max qui coûte 100 dollars par mois donne droit à 20 000 crédits.
Le coût exact d'un prompt dépend directement du nombre de tokens d'entrée et de sortie ainsi que du modèle sélectionné. Un million de tokens de sortie avec GPT-5.4 nano d'OpenAI coûte seulement 1,25 dollar, tandis que le même volume avec GPT-5.5 s'élève à 30 dollars. Les utilisateurs sont d'ailleurs mis en garde contre l'utilisation du mode automatique, qui peut parfois basculer sur des modèles très coûteux pour des requêtes pourtant simples.
Face à ce changement, plusieurs développeurs rapportent sur les réseaux sociaux avoir consommé leur quota mensuel en moins d'une seule journée. Des tests montrent qu'un simple prompt pour créer un petit jeu avec Claude Haiku 4.5 consomme environ 94 crédits. Cependant, les coûts explosent pour des tâches complexes : certains utilisateurs signalent la perte de 5 000 crédits pour seulement quelques soumissions de code dirigées par Copilot.
D'autres rapportent qu'une seule journée d'essai avec Claude Sonnet 4.6 leur a coûté 840 crédits. Les estimations fournies par les propres outils de GitHub révèlent que l'ancienne utilisation de certains développeurs très actifs aurait généré des factures s'élevant à plusieurs milliers de dollars sous ce nouveau plan, illustrant à quel point GitHub subventionnait leurs habitudes par le passé. Ce qui signifie que GitHub (Microsoft) vendait Copilot à perte.
Un changement de tarification critiqué par les abonnés
« C'est un changement radical, passant d'un « abonnement prévisible » à un service « au compteur » stressant qui nuit à ma productivité au lieu de la favoriser », a écrit un développeur sur le forum des utilisateurs de GitHub, précisant qu'il payait l'abonnement Copilot Pro+ de Microsoft à 39 dollars par mois, mais qu'il avait épuisé environ 8 % de son allocation mensuelle de crédits d'utilisation en deux heures sous le nouveau système de facturation.
« À ce rythme, mon quota de 7 000 unités sera épuisé en moins de 2 jours », a-t-il écrit. Cette indignation se fait de plus en plus ressentie chez les utilisateurs professionnels qui se retrouvent soudainement face à des factures exorbitantes après avoir utilisé pendant des années un service pratiquement gratuit.
Envoyé par Un utilisateur de GitHub Copilot
« Je nai même pas encore effectué de tâches vraiment complexes », sest plaint un utilisateur après avoir constaté que son utilisation représentait 21 % de son allocation mensuelle de crédits de labonnement Pro Copilot en une seule journée. « Jai le sentiment que je vais bientôt aller voir ailleurs ».
La menace d'un exode vers les services concurrents
Les commentaires en ligne ont été extrêmement négatifs envers Microsoft et GitHub Copilot : sur le forum de GitHub et sur Reddit, les utilisateurs ont déclaré vouloir abandonner le produit et transférer leur travail directement vers Anthropic et OpenAI, tandis que certains ont mis au point leurs propres solutions de contournement en faisant appel à divers fournisseurs d'IA gratuits ou moins chers, tels que RooCode, LM Studio ou OpenRouter.
OpenRouter est particulièrement plébiscité par les déçus de Microsoft, car il conserve certains avantages clés de Copilot, comme l'intégration native dans l'interface de développement VS Code, tout en offrant davantage de choix de modèles et la possibilité de reporter les crédits inutilisés pendant un an.
Envoyé par Un utilisateur de GitHub Copilot
Un porte-parole de GitHub a souligné que les utilisateurs disposent de tableaux de bord et de plafonds de dépenses pour contrôler leur budget. Il a annoncé la création prochaine d'une nouvelle offre baptisée Copilot Max, spécifiquement pensée pour ceux qui nécessitent une plus grande capacité d'utilisation.
Quand les machines coûtent plus cher que les humains
L'ampleur des dépenses prend même les professionnels du secteur au dépourvu. Bryan Catanzaro, vice-président chargé de l'apprentissage profond appliqué chez Nvidia, a récemment fait remarquer que les coûts informatiques de son équipe dépassaient désormais largement les dépenses de personnel. Il s'agit là d'un renversement frappant de l'idée reçue selon laquelle l'automatisation permettrait de réduire les coûts d'exploitation.
Le problème réside dans les mécanismes de l'IA moderne. L'entraînement et l'exécution de modèles avancés nécessitent une infrastructure informatique colossale, souvent alimentée par des puces et des services cloud coûteux. À cela s'ajoutent les coûts « par tokens », c'est-à-dire les frais liés au traitement des requêtes sur les grands modèles de langage, qui peuvent rapidement monter en flèche à mesure que l'utilisation s'intensifie.
Chez Uber, la pression se fait déjà sentir. Son directeur technique aurait épuisé tout le budget 2026 de lentreprise consacré à lIA en seulement un trimestre, principalement en raison de ces dépenses liées aux jetons. Par ailleurs, Amos Bar-Joseph, PDG de Swan AI, a attiré lattention après avoir souligné la facture croissante que lui adressait Anthropic, présentant cela comme faisant partie de la mise en place dune « entreprise autonome ».
Selon Gartner, d'ici à 2030, l'inférence sur des modèles d'IA sophistiqués coûtera aux entreprises du secteur 90 % de moins qu'en 2025. Mais la baisse du prix des tokens ne se traduira pas par une réduction du coût de l'IA pour les entreprises, car les modèles agentiques nécessitent plus de tokens par tâche que les modèles standard, et parce que les fournisseurs d'IA ne répercuteront pas intégralement cette baisse de coûts sur les consommateurs.
Conclusion
Cette transition marque la fin de l'ère de l'IA « à volonté », où les fournisseurs de services absorbaient massivement les coûts d'inférence pour acquérir des parts de marché. Ce changement de paradigme transforme la façon dont les développeurs et les entreprises doivent aborder leurs outils : l'utilisation de l'IA n'est plus seulement un accélérateur de productivité, elle devient une véritable compétence de gestion des ressources algorithmiques.
Cette évolution pousse l'industrie vers une maturité financière accrue, contraignant désormais les utilisateurs à assumer le coût réel de la puissance informatique qu'ils mobilisent. Elle confirme les rapports selon lesquels l'IA peut désormais coûter plus cher que la main-d'uvre humaine, car les dépenses consacrées par les entreprises à l'IA explosent, certaines d'entre elles payant davantage pour la puissance de calcul que pour le travail humain.
Une entreprise aurait dépensé 500 millions de dollars en un seul mois pour l'IA Claude d'Anthropic, après avoir omis de mettre en place des limites d'utilisation ou des contrôles des dépenses. Cet incident met en lumière la manière dont un accès illimité aux assistants de codage peut rapidement faire grimper les coûts, exposant ainsi les entreprises à des défis croissants en matière de gouvernance, de surveillance et de maîtrise des coûts.
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