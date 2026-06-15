Xbox est en crise : les revenus sont en baisse malgré 20 Mds $ investis, Xbox Game Pass perd des millions d'abonnés après l'augmentation des prix par Microsoft et des licenciements massifs s'annoncent

Les dirigeants de la division Xbox de Microsoft ont annoncé une restructuration profonde de la marque. Malgré un investissement d'environ 20 milliards de dollars, les revenus sont en baisse et les investisseurs jugent les marges insuffisantes. Le service Xbox Game Pass a notamment perdu des millions d'abonnés à la suite d'une forte hausse des prix, forçant la société à ajuster ses tarifs et sa stratégie de contenu. Pour redresser la barre, la nouvelle direction envisage des licenciements imminents et un changement de modèle pour le matériel informatique. Cette instabilité marque la fin de l'expansion agressive au profit de la rentabilité immédiate.
La division Microsoft Gaming traverse une crise financière majeure. Cent jours après sa prise de poste, la nouvelle PDG de Microsoft Gaming, Asha Sharma, et son responsable des studios, Matt Booty, ont rédigé une note de service public à l'intention des employés. Dans cette note, les deux dirigeants ont dressé un bilan très critique de la situation financière de la division de jeux de Microsoft, prônant une réinitialisation complète de la marque Xbox.
Le constat est sans appel : malgré des dépenses supérieures à 20 milliards de dollars sur cinq ans pour diverses acquisitions (en excluant le rachat d'Activision Blizzard), des contenus et des subventions matérielles, les revenus annuels globaux ont chuté de près de 500 millions de dollars sur la même période.
« Microsoft a tué la Xbox au profit de l'IA », a commenté un détracteur. La division Microsoft Gaming ne dégage actuellement qu'une marge bénéficiaire de 3 %, une rentabilité bien en deçà de la moyenne du secteur et très éloignée de l'objectif des 30 % visé par l'entreprise. Les dirigeants reconnaissent également que la marque s'est trop dispersée et n'a pas accordé un financement adéquat au développement de ses propres franchises emblématiques.
Une situation alarmante aggravée par un exode des abonnés
Le service Xbox Game Pass, qui représentait un espoir majeur pour Microsoft, a subi un revers retentissant à la suite d'une augmentation tarifaire de 50 % appliquée à l'automne dernier. Cette augmentation tarifaire très controversée a fait passer l'abonnement Ultimate de 19,99 dollars à 29,99 dollars par mois. Le directeur de la stratégie, Matthew Ball, a révélé que cette décision a entraîné la perte de millions d'abonnés en l'espace de quelques mois.
Pour endiguer cette hémorragie, Microsoft a été contraint de revoir son offre à la baisse en avril dernier. Cependant, ce réajustement tarifaire s'accompagne d'un compromis de taille imposé aux joueurs : les nouveaux titres phares, tels que Call of Duty, ne seront plus disponibles sur le service dès le jour de leur sortie.
« À l'avenir, cela ne peut pas continuer », ont écrit les dirigeants. Ils reconnaissent aussi l'impact de la RAMaggedon : « nous sommes actuellement incapables de produire autant de consoles que les joueurs souhaitent en acheter, et nous avons besoin d'un nouveau modèle commercial et de partenariats pour le matériel, car nous restons engagés envers Helix ». (Helix, dans ce cas, désigne Project Helix, le nom de code de la nouvelle console Xbox.)
La fabrication physique des consoles traverse une grave crise, aggravée par l'explosion des prix des composants, notamment en ce qui concerne le stockage et la mémoire RAM. Cette situation rend Microsoft incapable de produire suffisamment de consoles pour satisfaire la demande actuelle des joueurs, tout en soulevant la menace de prochaines hausses de prix pour le matériel. La pénurie de mémoires est due à la demande des centres de données.
Face à ces immenses défis, la nouvelle direction a annoncé devoir adopter « un nouveau modèle économique » et établir des partenariats pour le matériel lié à la future console de la marque, désignée sous le nom de code « Project Helix ». Microsoft pourrait ainsi s'appuyer sur des fabricants externes pour concevoir de nouvelles machines équipées du système d'exploitation Xbox, de la même manière qu'elle a pu prêter sa marque à Asus récemment.
Nouvelles menaces de licenciements et de coupes budgétaires
Selon les analyses, Microsoft est loin derrière ses concurrents Sony et Nintendo en matière de ventes de matériel depuis des années. Le rachat d'Activision Blizzard a suscité des préoccupations selon lesquelles Microsoft pourrait décider de proposer davantage d'exclusivité sur la Xbox, mais c'est presque le contraire qui s'observe. Tout porte à croire que Microsoft veut tout simplement se transformer en un tout autre type d'entreprise de jeux à l'avenir.
Par ailleurs, la succession de mauvaises décisions stratégiques aura de très lourdes conséquences pour les équipes. Alors que la marque Xbox a déjà dû faire face à la suppression de plusieurs milliers de postes en 2024 et 2025, la situation va encore se détériorer. Plusieurs rapports confirment que de nouvelles vagues de licenciements massifs sont prévues pour le mois de juillet 2026, immédiatement après la clôture de l'année fiscale du 30 juin.
Mais ce n'est pas tout. Les rapports indiquent que les licenciements s'accompagneront de coupes budgétaires très sévères, notamment dans le secteur du marketing, laissant supposer que la division devra entamer sa restructuration avec des ressources financières et humaines considérablement réduites.
Ce n'est pas la première fois qu'Asha Sharma affirme que Xbox a besoin d'une refonte en profondeur. Elle a récemment déclaré à Bloomberg Tech que Xbox n'est pas en bonne santé et qu'elle prévoit de réorganiser l'activité. Pour les investisseurs, la question clé pourrait être de savoir si Xbox parviendra à préserver ses marges tout en revitalisant sa marque grâce à des exclusivités solides, un matériel viable et une stratégie de contenu rigoureuse.
Microsoft tente de redonner vie à la marque Xbox en difficulté
Microsoft a été confronté à des difficultés sur le marché des consoles de jeux des dernières années et a vu les ventes de la console Xbox s'effondrer. En août 2024, un rapport a révélé une baisse stupéfiante de 42 % des revenus de la division Xbox au cours du trimestre précédent. Elle a vendu moins de 900 000 unités Xbox, contre 4,5 millions d'unités de PlayStation 5 expédiées. Mais Microsoft n'abandonne pas encore le marché des consoles de salon.
Microsoft va repenser la Xbox à partir de la prochaine génération. Selon l'ancienne présidente de Xbox, Sarah Bond, la prochaine génération comprendra des appareils pouvant tenir dans vos mains, ce qui suggère qu'elle pourrait inclure des consoles portables sous Windows comme la ROG Xbox Ally.
« Il s'agit de vous offrir une plateforme de jeu qui vous accompagne partout, afin que vous puissiez jouer aux jeux que vous voulez sur n'importe quel appareil, où que vous soyez, et vous offrir une expérience Xbox qui n'est pas verrouillée sur une seule boutique ou liée à un seul appareil. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe Windows pour faire en sorte que Windows soit la plateforme numéro un pour les jeux », a-t-elle déclaré.
Une Xbox de salon fonctionnant sous Windows pourrait être ce dont Microsoft a besoin pour redresser sa marque de consoles de salon. Du côté des PC, cependant, Microsoft reste une force avec laquelle il faut compter. Pratiquement tous les ordinateurs de bureau ou portables destinés aux jeux fonctionnent par défaut sous Windows, malgré les efforts timides d'Apple pour faire de son système d'exploitation macOS une plateforme de jeu sérieuse.
La Xbox de Microsoft a connu une année 2025 tumultueuse
Selon un rapport du cabinet d'études Circana, l'industrie des consoles de jeux vidéo dans son ensemble a connu un ralentissement important en 2025. Circana rapporte une baisse de 27 % des dépenses en matériel par rapport à l'année précédente en novembre, qui est généralement un mois très actif pour les achats. Se basant sur les données de Circana, les analystes ont déclaré qu'il s'agit du « pire » mois de novembre depuis deux décennies.
Les ventes combinées de Switch et Switch 2 ont baissé de plus de 10 % au cours du mois et celles de la PS5 ont chuté de plus de 40 %. Mais c'est la Xbox Series qui a été la plus touchée, avec une baisse spectaculaire de 70 % de ses ventes. En matière de ventes de consoles, Xbox est loin derrière les leaders. La Switch 2 s'est vendue à 10,36 millions d'unités depuis son lancement en juin 2025, indique la société japonaise dans son dernier rapport financier.
Selon ses derniers résultats financiers publiés par Sony, la PlayStation 5 s'est vendue à 9,2 millions d'unités en 2025. Du côté de la firme de Redmond, selon les estimations du site de suivi des ventes de jeux VGChartz, la Xbox Series S et la Series X de Microsoft, avec 1,7 million d'unités vendues, n'ont pas réussi à dépasser les ventes de la Nintendo Switch originale, lancée en 2017 et qui s'est vendue à 3,4 millions d'unités jusqu'à présent cette année.
Selon les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026 de Microsoft, le chiffre d'affaires global de l'entreprise dans le domaine des jeux vidéo a diminué de 2 % par rapport à l'année précédente, avec une baisse de 29 % des ventes de matériel Xbox.
Valve fait sensation avec sa nouvelle console Seam Machine
En novembre 2025, Valve a suscité l'intérêt avec sa Steam Machine de nouvelle génération, dont le lancement est prévu pour l'année prochaine. La nouvelle Steam Machine est un appareil semblable à un mini cube qui pourra faire tourner les jeux PC Windows grâce au SteamOS de Valve, basé sur Linux, en tant que console de télévision ou ordinateur de jeu. Les joueurs auront accès à la vaste bibliothèque de titres de Steam, qui compte des milliers de jeux.
La révélation de la Steam Machine a fait le buzz dans le monde du jeu vidéo, The Verge déclarant que « Valve vient de construire la Xbox dont Microsoft rêve ». En félicitant Valve pour cette sortie, le patron de Xbox a salué « le mouvement visant à élargir l'accès aux jeux sur PC, consoles et appareils portables ».
Valve navait plus touché au concept de Steam Machine depuis léchec cuisant de 2015. Le marché avait tourné la page, lindustrie lavait rangée dans la catégorie des expérimentations avortées, et les joueurs eux-mêmes ny croyaient plus. La nouvelle Steam Machine, pensée cette fois comme un véritable mini-PC de salon, propulsée par le système d'exploitation SteamOS de Valve est annoncée comme étant « plus de six fois plus rapide que la Steam Deck ».
Ce retour sexplique par un contexte beaucoup plus favorable. Lécosystème SteamOS est désormais mature et la compatibilité avec les jeux Windows via Proton (la couche qui permet aux jeux Windows de tourner sous Linux) s'est améliorée. Valve fait également le choix d'occuper un segment où personne na réellement pris lavantage : le PC de salon clé en main, silencieux, efficace, évolutif et relié à un catalogue de plusieurs dizaines de milliers de jeux.
Conclusion
La Xbox de Microsoft ne traverse pas une simple période de transition, mais une crise existentielle. Ce nest plus tout à fait une console, pas encore un service, et déjà un peu un PC. Xbox doit choisir : redevenir une console, ou sassumer comme ce quelle est devenue, c'est-à-dire une porte dentrée vers un écosystème Windows global. Tant que la marque ne définira pas clairement ce qu'elle veut être, la plateforme continuera davancer dans le flou.
Xbox mise désormais sur le cloud et les projets multiplateformes plutôt que sur la puissance du matériel. Les rumeurs annonçant la mort de la Xbox circulent depuis dix ans, et la prochaine initiative pourrait mettre fin à l'ancien modèle ou le transformer en quelque chose de nouveau.
Certains critiques annoncent également le déclin de la Xbox. Pour Laura Fryer, membre fondatrice de léquipe Xbox et ancienne productrice exécutive chez Microsoft Game Studios, une chose est claire : « le matériel Xbox est mort ». Dans une analyse intitulée « The Future of Xbox » publiée sur sa chaîne YouTube en juin dernier, elle déplore le fait que Microsoft a abandonné progressivement au fi des ans tout ce qui a fait la grandeur de la marque.
Source : mémo de Asha Sharma et Matt Booty, de Microsoft Gaming
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