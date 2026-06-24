une initiative largement controversée
Face aux échecs répétés et aux problèmes de sécurité de Copilot, Microsoft tente d'intégrer l'IA chinoise DeepSeek dans ses services cloud afin de réduire ses coûts opérationnels. Cette décision stratégique provoque une vive polémique, car les gouvernements étrangers et de grandes entreprises ont déjà banni cette technologie pour des raisons de sécurité nationale. Cette situation place les entreprises dans une position délicate, coincées entre les défaillances techniques de l'éditeur et des tensions géopolitiques croissantes. En privilégiant ses intérêts financiers, Microsoft semble négliger la souveraineté numérique et la protection des données de ses clients.
Copilot est un assistant dIA développé par Microsoft. Il fonctionne comme un compagnon dIA générative capable de répondre à des questions, de résumer du texte, de générer des images et dautomatiser des tâches routinières sur le Web et dans vos applications de bureau. Depuis le lancement de Copilot, Microsoft na cessé dinsister sur son potentiel à transformer la productivité : assistance dans Outlook, pilotage de réunions dans Teams, etc.
Cependant, dans la pratique, le constat est sans appel : Copilot ne fonctionne pas. L'assistant tant vanté par Microsoft est jugé peu fiable, inefficace et enclin à générer des contenus fictifs. Les utilisateurs se plaignent constamment. Par ailleurs, Copilot possède de nombreuses couches de garde-fous jugés lourds qui réécrivent, bloquent ou altèrent les réponses. Copilot serait optimisé pour la facilité d'utilisation générale plutôt que pour la précision.
Dans une tentative désespérée visant à sauver son écosystème Copilot, un projet de plusieurs milliards de dollars en proie à des dysfonctionnements, Microsoft se tourne désormais vers la société chinoise DeepSeek, une décision que les experts en cybersécurité qualifient de « grenade géopolitique ».
Une question de coût avant tout : le contexte du choix de DeepSeek
Microsoft étudierait lintroduction dune version optimisée de DeepSeek V4 ou dautres modèles open source pour Copilot Cowork. Si ladoption de DeepSeek est confirmée, la version équipée de DeepSeek devrait être proposée comme une option que les clients pourront sélectionner, à un prix inférieur à celui des versions utilisant ChatGPT ou Claude. Microsoft prévoit de lancer bientôt une version de l'assistant Cowork intégrant une IA open source.
Cette décision sinscrit dans la lignée de la récente orientation de Microsoft vers une approche multimodèle, plutôt que de sappuyer exclusivement sur OpenAI et Anthropic. Mais la raison la plus déterminante est de compenser la charge financière qui sest alourdie avec lexplosion de lutilisation de lIA.
Lorsquelle utilise des modèles propriétaires tels que ChatGPT et Claude, lentreprise doit sacquitter de frais dAPI plus élevés auprès dOpenAI et dAnthropic à mesure que la consommation des utilisateurs augmente. En revanche, lutilisation de modèles dIA open source ne nécessite que la prise en charge des coûts de serveur, ce qui permet de réaliser des économies. L'entreprise vise donc davantage à optimiser ses propres coûts opérationnels.
Charles Lamanna, vice-président de la division Copilot, Agents and Platform chez Microsoft, a déclaré : « nos tests nous ont amenés à conclure quil était impossible de proposer Copilot Cowork en utilisation illimitée. Certains utilisateurs traitent des centaines de tâches par semaine. Cest une productivité vraiment impressionnante, mais cela peut entraîner des coûts très élevés ». Il va donc passer dun forfait à un système basé sur la consommation.
Ce changement de cap est particulièrement ironique, car en avril 2026, Microsoft avait cofondé le "Frontier Model Forum" aux côtés d'OpenAI, Anthropic et Google, dans le but explicite de lutter contre les pratiques d'extraction de données et d'imitation par des entités chinoises. Il démontre aussi que le modèle américain d'innovation dans le secteur de l'IA induit des coûts insoutenables pour les entreprises, rendant la rentabilité presque impossible.
Défaillances techniques et sécuritaires répétées de Microsoft Copilot
Malgré des investissements colossaux, Copilot s'est ajouté à listes des nombreux échecs spectaculaires récents de Microsoft. En Australie, par exemple, l'adoption de Copilot a considérablement ralenti au cours des deux dernières années, les entreprises et les consommateurs fuyant ce qu'ils considèrent comme « une intrusion toxique sur leurs bureaux informatiques », couplée à une automatisation envahissante et des pannes mondiales paralysantes.
En juin 2026, deux défaillances majeures ont gravement pénalisé les utilisateurs australiens, notamment une panne d'authentification mondiale de cinq heures gelant les opérations critiques sur Microsoft 365 et Windows, suivie d'un effondrement multiplateforme de Copilot. L'insistance de Microsoft exaspère tout le monde. Et au-delà de l'instabilité technique, Copilot représente une menace croissante pour la sécurité et la confidentialité des données.
Le logiciel fonctionne avec des protocoles excessivement permissifs qui héritent de tous les droits d'accès de l'utilisateur connecté. Des chercheurs ont mis en évidence des failles sophistiquées permettant à des attaquants de manipuler Copilot pour qu'il scanne les courriels d'un dirigeant à son insu, encode les données extraites de manière invisible, puis les exfiltre silencieusement vers un serveur de commande externe à travers un lien déguisé.
Il y a quelques jours, les chercheurs en cybersécurité de Varonis Threat Labs ont découvert une faille critique dans Microsoft 365 Copilot Enterprise, référencée sous le numéro CVE-2026-42824 et baptisée « SearchLeak ». Elle permet aux pirates de dérober des données d'entreprise sensibles en un seul clic.
Cette chaîne d'exploitation cible Copilot Enterprise Search en combinant une injection de prompts, une condition de concurrence lors du rendu HTML et une falsification de requête côté serveur (SSRF) via le moteur de recherche Bing, permettant ainsi un accès non autorisé aux e-mails, aux codes d'authentification multifactorielle (MFA), aux agendas et aux fichiers confidentiels des victimes. Microsoft a corrigé la vulnérabilité SearchLeak côté serveur.
L'intégration de DeepSeek dans Copilot se heurte à une opposition
La situation est encore compliquée par la guerre commerciale technologique menée par les États-Unis. L'administration Trump a récemment utilisé les contrôles fédéraux des exportations pour suspendre brusquement l'accès au modèle Fable 5 d'Anthropic pour tous les utilisateurs non américains. Cette décision a immédiatement bloqué l'accès des clients étrangers aux fonctionnalités essentielles des nouveaux modèles Mythos et Fables 5 d'Anthropic.
Les entreprises étrangères font donc face à un paradoxe géopolitique saisissant : Washington restreint leur accès à l'IA américaine pour des raisons de sécurité, au moment même où Microsoft tente de remplacer ces modèles par une technologie chinoise que les gouvernements européens et australiens ont formellement bannie pour les mêmes raisons. « C'est inacceptable pour nous, mais vous, vous pouvez l'utiliser. C'est aberrant », a écrit un critique.
En cherchant à réduire ses coûts opérationnels par cette alliance controversée avec DeepSeek, Microsoft a délaissé la prudence sécuritaire, abandonnant ses clients étrangers au milieu d'un dangereux feu croisé réglementaire entre Bruxelles, Canberra, Washington et Pékin. À la suite de l'arrêt brutal de Fable 5 par le gouvernement américain, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a déclaré que cet acte marquait le début de la « guerre de l'IA ».
Le Canada, par la voix de son Premier ministre Mark Carney, a également tiré les leçons de cette interdiction soudaine en avertissant des dangers liés à une confiance excessive envers un seul fournisseur et en appelant activement à la diversification. C'est la première fois que Washington oblige une société spécialisée dans l'IA à retirer ses systèmes de l'usage public, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de contrôle gouvernemental sur l'IA.
« Nous traitons les autres menaces pesant sur notre souveraineté avec le plus grand sérieux, mais nous navons pas appris à traiter celle-ci de la même manière. LIA est la question politique centrale de notre époque », a déclaré le ministre britannique chargé de l'IA et de la Sécurité en ligne, Kanishka Narayan.
Alliance controversée entre les entreprises américaines et DeepSeek
À linstar de Microsoft, plusieurs entreprises américaines se tournent vers DeepSeek pour réduire leurs coûts. Selon un rapport de Ramp, qui gère des logiciels de cartes dentreprise et de gestion des dépenses pour plus de 70 000 clients américains, une analyse des données de paiement du mois de mai basée sur les cartes dentreprise et les factures a montré que DeepSeek occupait la première place parmi les « logiciels à la croissance la plus rapide ».
Ramp a expliqué : « dans lensemble, les entreprises occidentales spécialisées dans lIA conservent une large avance, mais lessor de DeepSeek en mai et juin sinscrit dans une tendance plus large où les modèles chinois gagnent en popularité en mettant laccent sur un rapport coût-performance avantageux ».
Selon un rapport publié en décembre 2025, des modèles chinois tels que DeepSeek et Qwen dAlibaba ont, pour la première fois, dépassé leurs rivaux américains en matière de téléchargements sur Hugging Face, représentant plus de 44 % de lensemble des téléchargements de nouveaux modèles populaires. Le nouveau modèle GLM-5.2 de Z.ai surpasse GPT-5.5 d'OpenAI sur plusieurs benchmarks de codage à long terme, pour un coût six fois moindre.
L'analyse de Ramp a révélé que « les prix des modèles dIA augmentent chez la plupart des fournisseurs, et que lère des subventions et des forfaits à tarif fixe touche à sa fin ». Ramp a déclaré : « les entreprises pourraient de plus en plus choisir leurs modèles en fonction de leur rapport coût-performance. Cest un premier signe de léconomie des tokens », en référence aux tokens, la plus petite unité utilisée par les modèles dIA pour traiter les données.
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