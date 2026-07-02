Microsoft publie une préversion publique des conteneurs Windows Subsystem for Linux (WSL), en ajoutant un outil en ligne de commande intégré et une API permettant d'exécuter des conteneurs Linux

Les conteneurs WSL sont désormais disponibles en préversion publique

wsl --update --pre-release

wslc.exe

wslc run -d --name=webtop -e PUID= 1000 -e PGID= 1000 -e TZ=Etc/UTC -p 3000 : 3000 -p 3001 : 3001 lscr.io/linuxserver/webtop:ubuntu-kde

wslc run --rm --gpus all pytorch/pytorch:2.5.1-cuda12.4-cudnn9-runtime python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available()); print(torch.cuda.get_device_name(0))"

wslc.exe

container

wslc



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Windows Subsystem for Linux (WSL) est un composant de Microsoft Windows qui permet d'utiliser un environnement Linux depuis Windows, sans les contraintes d'une machine virtuelle et en tant qu'alternative au double démarrage. L'outil d'interface en ligne de commande WSL est installé par défaut sous Windows 11, mais une distribution doit être téléchargée et installée via cet outil avant toute utilisation. La majeure partie de WSL a été publiée en open source le 19 mai 2025, bien que certaines fonctions du système de fichiers reposent encore, en septembre 2025, sur une bibliothèque propriétaire fermée.Récemment, Microsoft a publié une préversion publique des conteneurs du sous-système Windows pour Linux (WSL), ajoutant un outil en ligne de commande intégré et une API permettant dexécuter des conteneurs Linux directement au sein dapplications Windows sans logiciel tiers. Cette mise à jour apporte également un accès plus rapide aux fichiers, une gestion améliorée du réseau et de la mémoire, ainsi quune intégration avec Defender, Intune et VS Code.Le WSL a toujours constitué un moyen pratique dexécuter des charges de travail Linux depuis Windows, et savère particulièrement pratique pour les développeurs Linux contraints de se conformer aux directives de leur entreprise les obligeant à utiliser un appareil Windows. Linterface en ligne de commande (CLI) pour les workflows de conteneurs de bout en bout renforce encore cet avantage. Microsoft a déclaré : «Il est également possible dexécuter votre distribution Linux préférée en mode natif, mais cela nest pas toujours envisageable, notamment si une entreprise tient particulièrement à la « sécurité, à la facilité de gestion et à lintégration de la plateforme Windows ». Et cest là un point important. La solution Microsoft Defender for Endpoint (MDE) existante pour WSL a été mise à jour (en préversion privée) afin de prendre en charge les événements liés aux conteneurs Linux, et Intune propose désormais des paramètres permettant de gérer les conteneurs WSL. La prise en charge est également présente dans une version préliminaire de VS Code, où le chemin Docker dans les paramètres du conteneur de développement peut être remplacé par wslc.Il existe également un nouveau système de fichiers par défaut pour les conteneurs WSL qui, selon Microsoft, double la vitesse daccès aux fichiers Windows. Un nouveau mode réseau par défaut a été introduit pour améliorer la compatibilité, ainsi que de meilleures techniques de récupération de mémoire. Cependant, aucune de ces modifications ne sera activée par défaut dans WSL. Microsoft précise : «Voici l'annonce de Microsoft :Lors de la conférence Microsoft Build 2026, nous avons présenté les conteneurs WSL, qui permettent dintégrer directement le développement de conteneurs Linux dans Windows via le sous-système Windows pour Linux (WSL). Les conteneurs sont devenus un élément fondamental du développement moderne  des applications cloud natives et des charges de travail dIA aux pipelines de test et de déploiement. Les conteneurs WSL simplifient cette expérience en offrant un moyen intégré et prêt à lemploi pour les entreprises de créer, dexécuter et de gérer des conteneurs Linux sous Windows, sans nécessiter doutils tiers supplémentaires.Grâce à une nouvelle interface CLI dédiée aux workflows de conteneurs de bout en bout et à une API permettant aux applications Windows dexploiter par programmation les conteneurs Linux, les conteneurs WSL facilitent la création, le test et lexécution de charges de travail conteneurisées pour les développeurs et les entreprises, tout en leur faisant bénéficier de la sécurité, de la facilité de gestion et de lintégration de la plateforme Windows.Vous pouvez désormais accéder à la fonctionnalité de conteneurs WSL dans notre dernière préversion de WSL ! Vous pouvez installer cette version dès maintenant en exécutant la commande, ou en la téléchargeant et en linstallant directement depuis GitHub.La fonctionnalité de conteneurs WSL ajoute deux nouvelles fonctionnalités à WSL : une interface CLI intégrée pour les conteneurs Linux et une API permettant aux applications Windows dexécuter des conteneurs Linux dans le cadre de leur logique dapplication.Lorsque vous effectuez la mise à jour vers la dernière version de WSL, un nouveau binaire est ajouté à votre chemin daccès :. Vous pouvez utiliser ce binaire pour réaliser lensemble de vos workflows de développement de conteneurs Linux, notamment lexécution, le débogage, les tests et bien plus encore !Cet outil en ligne de commande présente un format et des fonctionnalités familiers, ce qui signifie que vous pouvez vous appuyer sur vos compétences existantes pour exécuter des conteneurs Linux. Par exemple, vous pouvez exécuter un bureau Linux complet dans un conteneur et vous y connecter comme suit :, ou vérifier laccès à votre GPU à laide dun script CUDA :. Enfin, cela inclut également un alias intégré pour container.exe qui exécute simplement; vous pouvez donc utiliser la commandeou, selon votre préférence.Les applications Windows peuvent désormais également utiliser directement des conteneurs dans le cadre de leur logique d'application. WSL propose désormais un package NuGet disponible sur nuget.org ainsi que sur la page des versions de WSL. Celui-ci inclut la prise en charge de C, C++ et C#.Vos applications Windows natives peuvent désormais tirer parti de Linux pour leurs workflows de production. Cela peut savérer particulièrement utile pour réutiliser du code existant spécifique à Linux, exécuter localement des applications cloud ou confiner laccès dun processus Linux aux ressources de lhôte.Cette API sintègre également à MSBuild et CMake. Il vous suffit donc dajouter quelques lignes à vos fichiers de projet pour que les étapes de compilation et de déploiement du conteneur sintègrent au processus de compilation de votre application  aucune intervention manuelle nest nécessaire ! Clonez le dépôt Git et testez un exemple par vous-même, ou consultez la référence complète de lAPI !Vous pouvez visionner cette présentation de la conférence BUILD 2026 pour en savoir plus sur les cas dutilisation et voir des démonstrations de ces fonctionnalités en action. Vous pouvez également consulter notre page de documentation pour obtenir des guides détaillés et des exemples de code.Nous veillons à ce que lexcellente intégration de WSL avec les outils dentreprise sétende également aux conteneurs WSL.Le plugin MDE existant de WSL a été mis à jour pour prendre également en charge les événements des conteneurs Linux, vous offrant ainsi la même couverture, que vous utilisiez une distribution WSL ou des conteneurs. Actuellement, cette fonctionnalité est disponible dans le cadre dun aperçu privé auquel vous pouvez vous inscrire ici.Nous ajoutons également de nouveaux paramètres de gestion pour les conteneurs WSL. Vous pourrez contrôler si les utilisateurs sont autorisés à utiliser des distributions WSL ou des conteneurs au sein de votre organisation, et également définir une liste blanche des registres de conteneurs autorisés pour récupérer de nouvelles images de conteneurs. Lun de nos principaux objectifs dans ce domaine est de répondre à lune des principales demandes de nos clients : « Comment puis-je contrôler quelles distributions/images Linux sont autorisées au sein de mon organisation ? ». Lutilisation des conteneurs WSL et de la liste blanche des registres facilite grandement cette tâche. Cette fonctionnalité est disponible dès aujourdhui via les objets de stratégie de groupe (GPO) et une stratégie ADMX, et sera officiellement prise en charge dans les tableaux de bord Intune dici quelques semaines.De nombreuses entreprises sappuient également sur des outils tels que les conteneurs de développement VS Code, et la prise en charge de WSLc a été ajoutée dans la préversion 0.462.0. Cette fonctionnalité est actuellement en préversion, mais sera bientôt disponible pour le grand public. Pour configurer cette fonctionnalité, ouvrez les paramètres du conteneur de développement VS Code, recherchez le paramètre « Docker Path » et remplacez-le par wslc.Parallèlement au développement de la fonctionnalité de conteneur WSL, nous apportons également dimportantes améliorations à la technologie sous-jacente qui alimente à la fois WSL et le conteneur WSL. Cela inclut :- Un nouveau système de fichiers par défaut pour le conteneur WSL : « virtiofs », qui double la vitesse daccès aux fichiers sous Windows !- Un nouveau mode réseau par défaut pour le conteneur WSL : « consomme », qui vise à améliorer la compatibilité.La compatibilité est un enjeu complexe, car il existe une multitude de configurations réseau différentes entre les VPN, les proxys et bien dautres encore. Il sagit dun mode réseau expérimental qui vise à résoudre certains de ces problèmes. Pour simplifier, Consomme relaie le trafic réseau Linux via Windows, ce qui permet aux applications Linux de bénéficier du même environnement réseau, des mêmes politiques de sécurité et des mêmes intégrations dentreprise que celles disponibles pour les applications Windows.- Amélioration des techniques de récupération de mémoire afin de libérer progressivement et de manière cohérente de la mémoire vers lhôte Windows lorsquelle nest pas utilisée dans la machine virtuelle Linux.Comme ces modifications touchent des chemins critiques tels que laccès au système de fichiers et le réseau, elles ne sont pour linstant activées que dans les conteneurs WSL ; nous travaillons toutefois à les activer par défaut dans WSL à lavenir. Il existe également dautres outils CLI de conteneurs Linux exceptionnels sous Windows qui sappuient sur WSL, tels que Docker Desktop, Podman Desktop et Rancher Desktop. Ces outils bénéficieront eux aussi de ces modifications de bas niveau apportées à la plateforme, ce qui vous permettra de disposer dune large sélection doutils de conteneurs performants sous Windows, adaptés à vos besoins.Cette fonctionnalité n'est actuellement disponible que dans la version préliminaire de WSL, sous forme d'aperçu public. N'hésitez pas à l'installer et à la tester. Comme toujours, vous pouvez signaler vos problèmes et nous faire part de vos commentaires sur notre page GitHub ! Nous prévoyons de rendre cette fonctionnalité accessible à tous à l'automne 2026. Merci pour votre soutien, et bon codage !Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?