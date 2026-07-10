Les émissions carbone de Microsoft ont augmenté de 25 % en 2025 en raison de l'expansion rapide de l'IA, mais pire encore, les émissions carbone réelles des GAFAM seraient 662 % plus élevées qu'annoncées

Microsoft vient de livrer un constat sans appel sur limpact environnemental de lintelligence artificielle (IA). Selon son rapport 2026 sur le développement durable, les émissions de carbone de lentreprise ont bondi de 25 % en 2025. Le responsable ? D'une part, un développement massif des centres de données destinés à prendre en charge les charges de travail liées à l'IA, et d'autre part, un changement de politique controversé qui a mis fin à la prise en compte de certains crédits d'énergie renouvelable. Cet aveu sans détour menace lengagement ambitieux du géant technologique datteindre la neutralité carbone dici 2030.
Microsoft se heurte de plein fouet au fossé entre ses ambitions en matière dIA et la réalité climatique. Le rapport 2026 sur le développement durable de l'entreprise indique que ses émissions carbone ont augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 34 millions de tonnes métriques en 2025. Il s'agit d'un énorme pas en arrière pour une entreprise qui s'était fixée, en 2020, l'objectif de devenir « carbone négatif » d'ici 2030, ce qui signifie qu'elle devrait éliminer davantage de carbone de l'atmosphère qu'elle n'en produit, et qui ambitionnait d'éliminer autant de carbone qu'elle en a émis au cours de son histoire d'ici 2050.
Le principal facteur ? Lexpansion de linfrastructure des centres de données. Alors que Microsoft sefforce de répondre à la demande croissante en puissance de calcul pour lIA, alimentée notamment par les services Azure OpenAI et ses produits Copilot, lentreprise a été contrainte de construire de nouvelles installations gigantesques à un rythme effréné. Chaque nouveau centre de données implique davantage de serveurs, davantage de systèmes de refroidissement et, surtout, une consommation délectricité plus importante. Et malgré ses engagements en faveur des énergies renouvelables, lampleur même de cette croissance dépasse le rythme dadoption des énergies vertes.
Cette obsession de Microsoft pour l'IA a compromis les ambitions climatiques de l'entreprise de Redmond. En 2024, le rapport sur le développement durable de Microsoft révélait déjà que ses émissions de 2023 avaient augmenté de 29 % par rapport à 2020, et que l'entreprise avait utilisé 23 % d'eau en plus. Alors que l'entreprise s'était engagée à rendre ses activités neutres en carbone d'ici 2030, l'IA risque de rendre cet objectif encore plus difficile à atteindre, car elle stimule l'expansion de centres de données toujours plus gourmands en eau, énergivores et à forte intensité de carbone.
Comparaison entre les émissions réelles de GES de Microsoft et les émissions estimées sans les mesures d'atténuation
(Source: Rapport 2026 sur le développement durable - Microsoft)
Mais lhistoire réserve un autre rebondissement. Selon son rapport 2026 sur le développement durable, Microsoft a pris en février 2025 la décision stratégique de cesser dacheter des « certificats dénergie renouvelable (REC) non supplémentaires et dissociés ». Ces certificats sont essentiellement des crédits sur papier que les entreprises achètent pour compenser leur empreinte carbone sans pour autant modifier leur consommation énergétique réelle. Microsoft a fait valoir que ces certificats ne correspondent pas à de nouveaux projets dénergie renouvelable mis en service : il sagit simplement dastuces comptables. Si cette mesure témoigne dun engagement en faveur dune réduction plus légitime des émissions de carbone, elle a également privé lentreprise dun outil essentiel quelle utilisait pour atteindre ses objectifs climatiques sur le papier.
Il en résulte un tableau plus honnête, mais bien plus sombre. Sans ces interventions ciblées, l'empreinte carbone de Microsoft a explosé. C'est un aveu franc que les précédents succès en matière de développement durable reposaient peut-être davantage sur une comptabilité créative que sur de véritables réductions d'émissions.
Microsoft n'est pas la seule entreprise à se trouver dans cette situation délicate. L'ensemble du secteur technologique est confronté à la forte consommation énergétique de l'IA. L'entraînement de grands modèles de langage nécessite une puissance de calcul considérable, et l'exécution d'inférences à grande échelle pour des millions d'utilisateurs ne fait qu'aggraver le problème. Google, Amazon et Meta sont tous confrontés à des tensions similaires entre le développement de leurs technologies d'IA et leurs engagements en faveur du climat. Mais la hausse de 25 % enregistrée par Microsoft se distingue comme l'une des augmentations les plus marquées d'une année sur l'autre révélées par un acteur majeur du secteur technologique.
L'essor des centres de données ne montre aucun signe de ralentissement. Microsoft continue d'investir des milliards dans de nouvelles installations à l'échelle mondiale, qu'il s'agisse d'extensions dans le nord de la Virginie ou de projets d'envergure en Europe et en Asie. Chaque installation est conçue pour prendre en charge la prochaine génération de charges de travail d'IA, dont les exigences ne cessent de croître. L'entreprise a mis en avant des innovations telles que le refroidissement par liquide et la conception de centres de données durables, mais même ces gains d'efficacité ne suffisent pas à compenser la croissance brute des infrastructures.
Les observateurs du secteur s'interrogent désormais sur la faisabilité de l'objectif de « carbone négatif » fixé par Microsoft pour 2030. Atteindre cet objectif nécessiterait non seulement de stopper la croissance des émissions, mais aussi de l'inverser activement, tout en développant parallèlement ses infrastructures d'IA. L'entreprise a investi dans des technologies de capture du carbone et dans des projets de reboisement, mais les chiffres sont de plus en plus difficiles à justifier.
Ce qui rend cette situation particulièrement frappante, cest sa transparence. En abandonnant les certificats dénergie renouvelable dissociés et en publiant ces chiffres sans concession, Microsoft admet en substance que son approche précédente ne fonctionnait pas. Cest rare dans un secteur où les rapports sur le développement durable mettent souvent laccent sur des améliorations marginales et des indicateurs créatifs. Mais cela soulève également des questions dérangeantes quant à la suite des événements. Si lentreprise ne parvient pas à concilier la croissance de lIA avec ses objectifs climatiques à laide des méthodes actuelles, il faudra bien faire des concessions.
Le moment ne pourrait pas être plus mal choisi. Alors que les gouvernements du monde entier renforcent les réglementations relatives à la publication des données sur les émissions de carbone des entreprises et à leur responsabilité environnementale, les géants de la technologie font lobjet dune surveillance de plus en plus étroite. Les investisseurs posent des questions de plus en plus pointues sur la compatibilité des investissements dans lIA avec les engagements ESG. Et les clients, en particulier les entreprises, exigent des infrastructures cloud plus respectueuses de lenvironnement.
Pour l'instant, Microsoft semble parier sur l'innovation pour sortir de cette impasse, en investissant dans des réacteurs nucléaires de nouvelle génération, des technologies avancées de capture du carbone et la conception de puces plus efficaces. Mais alors que les émissions évoluent nettement dans la mauvaise direction et qu'il ne reste plus que quatre ans avant l'échéance de 2030, la marge de manuvre pour inverser la tendance se réduit rapidement.
La hausse de 25 % des émissions de Microsoft met en évidence la tension fondamentale qui est au cur de la révolution de lIA. Le secteur avait promis à la fois des capacités dIA transformatrices et une responsabilité environnementale, mais ces objectifs savèrent plus difficiles à concilier que quiconque ne lavait prévu.
Alors que la construction de centres de données saccélère et que les besoins énergétiques se multiplient, les géants de la technologie sont confrontés à un moment de vérité. La décision de Microsoft dabandonner les crédits carbone contestables et de publier des chiffres peu flatteurs témoigne dune volonté daffronter le problème en toute honnêteté, mais lhonnêteté à elle seule ne suffira pas à inverser la courbe des émissions. Les prochaines années révéleront si lentreprise est capable de tracer une voie viable pour lavenir, ou si son rêve de bilan carbone négatif était dès le départ incompatible avec lampleur de ses ambitions en matière dIA.
À mesure que les besoins en infrastructures d'IA s'intensifient, les interrogations sur l'empreinte environnementale réelle des hyperscalers se multiplient également. Une analyse publiée par The Guardian en 2024 estimait qu'entre 2020 et 2022, les émissions carbone des centres de données des GAFAM étaient environ 662 % plus élevées que les chiffres officiellement déclarés. Cette estimation continue d'alimenter le débat sur la transparence des rapports climatiques et la responsabilité environnementale des géants de la technologie.
Source : Rapport environnemental 2026 de Microsoft
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous la décision de Microsoft d'abandonner les crédits d'énergie renouvelable cohérente ou pertinente ?
D'après vous, les promesses environnementales des GAFAM sont-elles encore crédibles face à l'explosion des besoins en infrastructures d'IA ?
Quel devrait être, selon vous, le meilleur compromis entre innovation en matière d'IA et responsabilité environnementale ?
Voir aussi :
L'Europe est invitée à freiner l'essor de ses centres de données IA avant que l'eau et l'électricité ne viennent à manquer, mais les fournisseurs de cloud s'opposent à l'adoption de réglementations
Une experte prévient que l'IA générative accélère la crise climatique en raison de sa forte consommation d'énergie : « si vous vous souciez de l'environnement, réfléchissez à deux fois avant d'utiliser l'IA »
L'IA a un coût climatique énorme : une instruction générative complexe consomme 210 fois plus d'énergie qu'une recherche Google, et la création d'une vidéo IA de 3 secondes consomme 15 000 fois plus d'énergie
Les entreprises adoptent rapidement l'IA, mais 97 % d'entre elles n'évaluent pas l'impact environnemental de leurs systèmes d'IA : consommation d'énergie, émissions et surcharge des infrastructures existantes
Vous avez lu gratuitement 1 183 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.