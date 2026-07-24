Microsoft AI (MAI) est un laboratoire américain de recherche en intelligence artificielle (IA) qui fait partie de Microsoft. Fondée le 19 mars 2024, Microsoft AI (MAI) est chargée de superviser Microsoft Copilot et plusieurs autres services précédemment développés par dautres équipes, tels quEdge et Bing ; elle contribue également à fournir des ressources et à participer au développement de lapplication Microsoft 365.
En 2024, lors du lancement en grande pompe des PC Copilot+, Yusuf Mehdi, vice-président exécutif chez Microsoft, avait fait des promesses précises depuis la scène : Copilot allait s'intégrer partout dans Windows 11. Ce qu'il s'est passé entre-temps ressemble à un enchaînement de déceptions en cascade. De la retraite discrète de Copilot sur Windows 11 à la menace d'un procès fleuve contre OpenAI et Amazon, en 2026, Microsoft traverse une période révélatrice de ses contradictions profondes. D'un côté, l'entreprise admet avoir trop poussé l'IA dans la gorge de ses utilisateurs et entreprend de dégraisser Windows 11. De l'autre, elle agite l'arme juridique pour protéger un monopole cloud que son ancien partenaire cherche activement à fuir.
Par ailleurs, sur le marché des outils de développement, les développeurs lui préfèrent massivement la concurrence. Et dans les couloirs de Redmond même, les ingénieurs de Microsoft sont encouragés à utiliser Claude Code d'Anthropic, l'outil concurrent, pour faire leur travail. Copilot s'effondre sur tous les fronts à la fois. Dans ce contexte, Microsoft a commencé à réorienter le travail au sein de ses propres produits, en délaissant OpenAI et Anthropic au profit de modèles quelle a développés en interne.
Satya Nadella a exposé son raisonnement dans un long message publié sur X. Satya Narayana Nadella est le président-directeur général (PDG) de Microsoft, ayant succédé à Steve Ballmer en 2014 au poste de PDG et à John W. Thompson en 2021 au poste de président. Avant de devenir PDG, il était vice-président exécutif du groupe Cloud et Entreprise de Microsoft, chargé de la mise en place et de l'exploitation des plateformes informatiques de l'entreprise.
Microsoft remplace discrètement les modèles d'OpenAI et d'Anthropic par son propre modèle MAI
En mars 2026, Microsoft AI a annoncé la création dune division Copilot, qui regrouperait Copilot, Microsoft 365 et des applications grand public telles quEdge et Bing. Jacob Andreou serait à la tête de cette division et rendrait compte au PDG de Microsoft, Satya Nadella. Suleyman resterait chez MAI mais superviserait sa division MAI Superintelligence. En juin 2026, MAI a publié 7 nouveaux modèles développés en interne, dont MAI-Image-2.5 et MAI-Code-1-Flash, ainsi que 5 autres.
Récemment, Satya Nadella a annoncé que ces nouveaux modèles intègreront les produits de Microsoft. Dans son message sur X, Satya Nadella décrit un système dans lequel les modèles MAI développés en interne par Microsoft prennent le relais des tâches autrefois gérées par les modèles de pointe de ses partenaires. GitHub Copilot, Excel et Outlook affichent déjà ce quil a qualifié de « premiers résultats prometteurs ». Copilot Chat et PowerPoint sont les prochains sur la liste.
La logique repose sur les coûts. Selon Nadella, les logiciels ont désormais, pour la première fois, un coût marginal réel, ce qui fait du choix du modèle une décision commerciale plutôt quun choix technique par défaut. Les modèles de pointe restent utilisés pour les problèmes de pointe. Tout le reste est transféré vers des solutions moins coûteuses mais tout aussi performantes. Microsoft affirme que ses modèles MAI surpassent déjà les modèles de pointe à usage général dans de nombreux cas dutilisation, tout en consommant une fraction des jetons.
Voici le message de Satya Nadella :
Diffusion et maîtrise de la frontière
Dans un monde où, pour la première fois, les logiciels ont un coût marginal réel, comment garantir que les avantages liés à cette frontière soient diffusés à lensemble de lécosystème ?
La clé réside dans loptimisation de la frontière coût-résultat dans un contexte concret. Concrètement, cela implique dutiliser le modèle adapté à chaque tâche et doptimiser le contexte, les compétences, les outils et lensemble des agents qui lentourent.
Cest ce qui motive la création de notre famille de modèles MAI. Ces modèles ont été conçus de A à Z avec une traçabilité claire des données et optimisés pour le transfert dapprentissage des compétences généralistes vers des compétences spécialisées dans les environnements RLE dentreprise. Nous continuons à progresser rapidement dans cette voie.
Nous sommes désormais en mesure de tirer parti de capacités de pointe saturées et de les déployer à grande échelle et à moindre coût grâce à des modèles optimisés pour les produits à forte utilisation, tout en continuant à utiliser les modèles de pointe pour les besoins de pointe. Nous en apportons la preuve à travers nos propres produits, créant ainsi un modèle pour toutes les autres entreprises spécialisées dans lIA, le SaaS ou les solutions dentreprise.
Dans nos produits, les modèles de pointe dOpenAI et dAnthropic font partie du système dorchestration aux côtés de MAI. Mais le modèle nest quun élément du système doptimisation par itération. Le harnais, la mémoire, le contexte, les outils, les compétences, les interactions avec les utilisateurs, etc. façonnent tous les évaluations et les performances de ces systèmes agentiques.
Lautre critère essentiel pour garantir que vous gardez le contrôle est que vos évaluations doivent continuer à progresser même lorsquun modèle donné a été supprimé. Cest pourquoi nous construisons des RLE (Environnements dapprentissage par renforcement) dans lesquels les modèles apprennent au sein du système produit et sont récompensés pour avoir accompli les tâches qui importent réellement aux clients. Nous entraînons les modèles en fonction du harnais produit réel, des interactions et des résultats auxquels ils seront confrontés. Et nous veillons stratégiquement à ce que le harnais, la mémoire, le contexte et les compétences soient externalisés en dehors du modèle.
Les évaluations spécifiques au produit et lindépendance vis-à-vis des modèles nous donnent le contrôle et une pente directe à gravir, que nous pouvons affiner jusquà atteindre le bon équilibre qualité-coût. Nous constatons désormais que les modèles MAI surpassent les modèles de pointe à usage général dans de nombreux cas dutilisation, tout en nutilisant quune fraction des tokens.
Nous pensons que la plus grande opportunité réside dans loptimisation conjointe de toutes ces couches au sein des produits que le monde utilise au quotidien. Et nous commençons à rediriger le trafic vers MAI via nos interfaces propriétaires dès que nos modèles égalent ou surpassent les alternatives de pointe.
Nous observons des premiers résultats prometteurs sur GitHub Copilot, Excel et Outlook, et nous commençons à adopter la même approche sur Copilot Chat, PowerPoint et bien dautres applications. Et tous ces résultats ne feront que saméliorer à mesure que lensemble du système continuera à progresser !
Ce que nous mettons en uvre dans nos produits propriétaires est également ce que chaque entreprise cliente peut faire dans ses propres systèmes agentiques, en utilisant ses évaluations propriétaires, ses RLE propriétaires, ses workflows et son contexte. Nous mettons tout cela à disposition dans le cadre de Foundry et de notre chaîne doutils.
Dans un monde où, pour la première fois, les logiciels ont un coût marginal réel, comment garantir que les avantages liés à cette frontière soient diffusés à lensemble de lécosystème ?
La clé réside dans loptimisation de la frontière coût-résultat dans un contexte concret. Concrètement, cela implique dutiliser le modèle adapté à chaque tâche et doptimiser le contexte, les compétences, les outils et lensemble des agents qui lentourent.
Cest ce qui motive la création de notre famille de modèles MAI. Ces modèles ont été conçus de A à Z avec une traçabilité claire des données et optimisés pour le transfert dapprentissage des compétences généralistes vers des compétences spécialisées dans les environnements RLE dentreprise. Nous continuons à progresser rapidement dans cette voie.
Nous sommes désormais en mesure de tirer parti de capacités de pointe saturées et de les déployer à grande échelle et à moindre coût grâce à des modèles optimisés pour les produits à forte utilisation, tout en continuant à utiliser les modèles de pointe pour les besoins de pointe. Nous en apportons la preuve à travers nos propres produits, créant ainsi un modèle pour toutes les autres entreprises spécialisées dans lIA, le SaaS ou les solutions dentreprise.
Dans nos produits, les modèles de pointe dOpenAI et dAnthropic font partie du système dorchestration aux côtés de MAI. Mais le modèle nest quun élément du système doptimisation par itération. Le harnais, la mémoire, le contexte, les outils, les compétences, les interactions avec les utilisateurs, etc. façonnent tous les évaluations et les performances de ces systèmes agentiques.
Lautre critère essentiel pour garantir que vous gardez le contrôle est que vos évaluations doivent continuer à progresser même lorsquun modèle donné a été supprimé. Cest pourquoi nous construisons des RLE (Environnements dapprentissage par renforcement) dans lesquels les modèles apprennent au sein du système produit et sont récompensés pour avoir accompli les tâches qui importent réellement aux clients. Nous entraînons les modèles en fonction du harnais produit réel, des interactions et des résultats auxquels ils seront confrontés. Et nous veillons stratégiquement à ce que le harnais, la mémoire, le contexte et les compétences soient externalisés en dehors du modèle.
Les évaluations spécifiques au produit et lindépendance vis-à-vis des modèles nous donnent le contrôle et une pente directe à gravir, que nous pouvons affiner jusquà atteindre le bon équilibre qualité-coût. Nous constatons désormais que les modèles MAI surpassent les modèles de pointe à usage général dans de nombreux cas dutilisation, tout en nutilisant quune fraction des tokens.
Nous pensons que la plus grande opportunité réside dans loptimisation conjointe de toutes ces couches au sein des produits que le monde utilise au quotidien. Et nous commençons à rediriger le trafic vers MAI via nos interfaces propriétaires dès que nos modèles égalent ou surpassent les alternatives de pointe.
Nous observons des premiers résultats prometteurs sur GitHub Copilot, Excel et Outlook, et nous commençons à adopter la même approche sur Copilot Chat, PowerPoint et bien dautres applications. Et tous ces résultats ne feront que saméliorer à mesure que lensemble du système continuera à progresser !
Ce que nous mettons en uvre dans nos produits propriétaires est également ce que chaque entreprise cliente peut faire dans ses propres systèmes agentiques, en utilisant ses évaluations propriétaires, ses RLE propriétaires, ses workflows et son contexte. Nous mettons tout cela à disposition dans le cadre de Foundry et de notre chaîne doutils.
July 23, 2026Pourquoi Microsoft décide de s'orienter vers ses propres modèles dIA plutôt que de sappuyer sur...
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