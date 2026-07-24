Dans un monde où, pour la première fois, les logiciels ont un coût marginal réel, comment garantir que les avantages liés à cette frontière soient diffusés à lensemble de lécosystème ?La clé réside dans loptimisation de la frontière coût-résultat dans un contexte concret. Concrètement, cela implique dutiliser le modèle adapté à chaque tâche et doptimiser le contexte, les compétences, les outils et lensemble des agents qui lentourent.Cest ce qui motive la création de notre famille de modèles MAI. Ces modèles ont été conçus de A à Z avec une traçabilité claire des données et optimisés pour le transfert dapprentissage des compétences généralistes vers des compétences spécialisées dans les environnements RLE dentreprise. Nous continuons à progresser rapidement dans cette voie.Nous sommes désormais en mesure de tirer parti de capacités de pointe saturées et de les déployer à grande échelle et à moindre coût grâce à des modèles optimisés pour les produits à forte utilisation, tout en continuant à utiliser les modèles de pointe pour les besoins de pointe. Nous en apportons la preuve à travers nos propres produits, créant ainsi un modèle pour toutes les autres entreprises spécialisées dans lIA, le SaaS ou les solutions dentreprise.Dans nos produits, les modèles de pointe dOpenAI et dAnthropic font partie du système dorchestration aux côtés de MAI. Mais le modèle nest quun élément du système doptimisation par itération. Le harnais, la mémoire, le contexte, les outils, les compétences, les interactions avec les utilisateurs, etc. façonnent tous les évaluations et les performances de ces systèmes agentiques.Lautre critère essentiel pour garantir que vous gardez le contrôle est que vos évaluations doivent continuer à progresser même lorsquun modèle donné a été supprimé. Cest pourquoi nous construisons des RLE (Environnements dapprentissage par renforcement) dans lesquels les modèles apprennent au sein du système produit et sont récompensés pour avoir accompli les tâches qui importent réellement aux clients. Nous entraînons les modèles en fonction du harnais produit réel, des interactions et des résultats auxquels ils seront confrontés. Et nous veillons stratégiquement à ce que le harnais, la mémoire, le contexte et les compétences soient externalisés en dehors du modèle.Les évaluations spécifiques au produit et lindépendance vis-à-vis des modèles nous donnent le contrôle et une pente directe à gravir, que nous pouvons affiner jusquà atteindre le bon équilibre qualité-coût. Nous constatons désormais que les modèles MAI surpassent les modèles de pointe à usage général dans de nombreux cas dutilisation, tout en nutilisant quune fraction des tokens.Nous pensons que la plus grande opportunité réside dans loptimisation conjointe de toutes ces couches au sein des produits que le monde utilise au quotidien. Et nous commençons à rediriger le trafic vers MAI via nos interfaces propriétaires dès que nos modèles égalent ou surpassent les alternatives de pointe.Nous observons des premiers résultats prometteurs sur GitHub Copilot, Excel et Outlook, et nous commençons à adopter la même approche sur Copilot Chat, PowerPoint et bien dautres applications. Et tous ces résultats ne feront que saméliorer à mesure que lensemble du système continuera à progresser !Ce que nous mettons en uvre dans nos produits propriétaires est également ce que chaque entreprise cliente peut faire dans ses propres systèmes agentiques, en utilisant ses évaluations propriétaires, ses RLE propriétaires, ses workflows et son contexte. Nous mettons tout cela à disposition dans le cadre de Foundry et de notre chaîne doutils.