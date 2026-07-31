Satya Nadella est un dirigeant d'entreprise indo-américain. Il est président-directeur général (PDG) de Microsoft, ayant succédé à Steve Ballmer en 2014 au poste de PDG et à John W. Thompson en 2021 au poste de président. Avant de devenir PDG, il était vice-président exécutif du groupe Cloud et Entreprise de Microsoft, chargé de la mise en place et de l'exploitation des plateformes informatiques de l'entreprise.
Sous la direction de Nadella, Microsoft a révisé sa mission pour qu'elle soit désormais la suivante : « donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d'aller plus loin ». Il a orchestré un changement de culture chez Microsoft en mettant l'accent sur l'empathie, la collaboration et l'« état d'esprit de croissance ». Il a transformé la culture d'entreprise de Microsoft en une culture qui met l'accent sur l'apprentissage et la croissance continus.
Le 23 juillet 2026, Satya Nadella a annoncé que Microsoft commence à réorienter le travail au sein de ses propres produits, en délaissant OpenAI et Anthropic au profit de modèles quelle a développés en interne. Satya Nadella a annoncé un système dans lequel les modèles MAI développés en interne par Microsoft prennent le relais des tâches autrefois gérées par les modèles de pointe de ses partenaires. GitHub Copilot, Excel et Outlook affichent déjà ce quil a qualifié de « premiers résultats prometteurs ». Copilot Chat et PowerPoint sont les prochains sur la liste. Selon Nadella, la logique repose sur les coûts, les modèles MAI surpassant déjà les modèles de pointe à usage général dans de nombreux cas dutilisation, tout en consommant une fraction des jetons.
Récemment, Satya Nadella a annoncé que Microsoft regroupera en 2026 ses différentes expériences Copilot au sein dune « super-application », combinant chat, codage, Cowork et agents autonomes pour un usage tant personnel que professionnel, alors que lentreprise fait évoluer lIA de la simple réponse aux questions vers lexécution complète de flux de travail. Il a déclaré que cette expérience unifiée serait disponible ce trimestre, bien que Microsoft nait pas communiqué de date de sortie définitive, de tarifs ni de plan de déploiement détaillé. Cette consolidation intervient alors que ladoption, lengagement et le chiffre daffaires liés à Copilot continuent de croître.
Microsoft regroupe ses produits Copilot sur une « super-application » IA
Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a confirmé la sortie prochaine de la super-application Copilot lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre fiscal 2026 de lentreprise, le 29 juillet 2026. Nadella a déclaré que Copilot évoluait rapidement du chat vers Cowork et Autopilots. Il a ajouté que Microsoft allait regrouper ces expériences avec Code au sein dune seule super-application couvrant à la fois les utilisations grand public et professionnelles, qualifiant cette initiative de « pas en avant majeur ».
Lapplication fusionnera les capacités conversationnelles, de codage et dagent de Copilot. Cette initiative est une combinaison de chat et de code avec la volonté de Microsoft de réduire la nécessité pour les utilisateurs de basculer entre différentes applications dIA. Lapplication à venir devrait intégrer Copilot Chat, Copilot Cowork, des outils de codage et les Autopilots de Microsoft, qui sont des agents autonomes conçus pour gérer des tâches de longue durée. Selon certaines informations, le volet codage serait lié à GitHub Copilot, bien que Microsoft ne lait publiquement désigné que sous le nom de « Code ».
Cette annonce sinscrit dans la continuité de la décision prise par Microsoft en mars 2026 de regrouper ses équipes Copilot grand public et professionnelles au sein dune seule et même organisation. À lépoque, Satya Nadella avait déclaré que lentreprise souhaitait passer dun ensemble de produits individuels à un système intégré couvrant lexpérience Copilot, les applications Microsoft 365, les modèles dIA et la plateforme Copilot sous-jacente.
Cette « super-application » incarne le résultat concret de cette stratégie au niveau des produits. Plutôt que de demander aux utilisateurs de naviguer entre différents produits Copilot, Microsoft souhaite proposer une interface unique capable de répondre à des questions, daccéder au contexte professionnel, de générer du code et dattribuer des tâches en plusieurs étapes à des agents autonomes.
Microsoft a déjà rendu Copilot Cowork accessible à tous pour lexécution de tâches en plusieurs étapes basées sur les données professionnelles. Lentreprise a également lancé les « Autopilots », des agents autonomes fonctionnant en continu et dotés de fonctionnalités de conformité dentreprise. Microsoft na pas précisé si toutes les fonctionnalités seraient disponibles pour lensemble des utilisateurs dès le lancement, ni si laccès varierait selon les abonnements individuels, les formules Microsoft 365 et les offres dentreprise.
Microsoft révèle que ladoption de Copilot continue de progresser
Microsoft a révélé que Microsoft 365 Copilot compte désormais plus de 30 millions de licences payantes, le nombre net de licences ajoutées ayant plus que doublé dun trimestre à lautre. La société a également indiqué que le nombre de conversations par utilisateur avait presque doublé dune année sur lautre, tandis que lengagement hebdomadaire moyen atteignait des niveaux comparables à ceux dOutlook et de Teams.
Les scores de satisfaction des utilisateurs ont doublé au cours des trois derniers trimestres, et la latence de Copilot a diminué de 25 % au cours du trimestre. Par ailleurs, GitHub Copilot a atteint les 50 millions dutilisateurs. Microsoft a indiqué que le chiffre daffaires de Copilot avait progressé de plus de 60 % dun trimestre à lautre, tandis que la base dutilisateurs totale de GitHub sélevait à 225 millions.
Cette annonce a coïncidé avec la publication des résultats trimestriels de Microsoft, qui affiche un chiffre daffaires de 90 milliards de dollars, soit une croissance de 18 % en glissement annuel. Lentreprise a indiqué que la demande pour Azure et ses applications dIA propriétaires avait contribué à ces bons résultats. Toutefois, Microsoft na pas encore présenté publiquement la super-application finale ni communiqué de date de lancement définitive. Pour linstant, lentreprise a confirmé son intention de proposer cette expérience unifiée aux particuliers et aux professionnels au cours du trimestre en cours.
En avril 2026, Microsoft avait déjà mis à jour les conditions d'utilisation de ses outils d'IA Copilot. La société indique que Copilot est destiné « uniquement à des fins de divertissement » et que son utilisation se fait à vos propres risques. Il semble que les nouvelles conditions dutilisation visent à transférer la responsabilité des éventuelles inexactitudes commises par Copilot. Microsoft ne vous demande pas exactement de cesser complètement d'utiliser Copilot pour votre travail. Elle souhaite plutôt que vous utilisiez Copilot comme un outil, et non comme un décideur. L'entreprise souhaite que les utilisateurs vérifient les informations fournies par Copilot avant de s'y fier pour tout travail important.
Source : Satya Nadella, PDG de Microsoft
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