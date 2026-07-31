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Microsoft travaille sur une « super-application » IA qui combine Copilot Chat, Cowork, le codage et des agents IA autonomes pour un usage à la fois personnel et professionnel
Selon le PDG Satya Nadella

Le , par Alex
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Satya Nadella a annoncé que Microsoft regroupera en 2026 ses différentes expériences Copilot au sein dune « super-application », combinant chat, codage, Cowork et agents autonomes pour un usage tant personnel que professionnel, alors que lentreprise fait évoluer lIA de la simple réponse aux questions vers lexécution complète de flux de travail. Plutôt que de demander aux utilisateurs de naviguer entre différents produits Copilot, Microsoft souhaite proposer une interface unique capable de répondre à des questions, daccéder au contexte professionnel, de générer du code et dattribuer des tâches en plusieurs étapes à des agents autonomes.

Satya Nadella est un dirigeant d'entreprise indo-américain. Il est président-directeur général (PDG) de Microsoft, ayant succédé à Steve Ballmer en 2014 au poste de PDG et à John W. Thompson en 2021 au poste de président. Avant de devenir PDG, il était vice-président exécutif du groupe Cloud et Entreprise de Microsoft, chargé de la mise en place et de l'exploitation des plateformes informatiques de l'entreprise.

Sous la direction de Nadella, Microsoft a révisé sa mission pour qu'elle soit désormais la suivante : « donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d'aller plus loin ». Il a orchestré un changement de culture chez Microsoft en mettant l'accent sur l'empathie, la collaboration et l'« état d'esprit de croissance ». Il a transformé la culture d'entreprise de Microsoft en une culture qui met l'accent sur l'apprentissage et la croissance continus.

Le 23 juillet 2026, Satya Nadella a annoncé que Microsoft commence à réorienter le travail au sein de ses propres produits, en délaissant OpenAI et Anthropic au profit de modèles quelle a développés en interne. Satya Nadella a annoncé un système dans lequel les modèles MAI développés en interne par Microsoft prennent le relais des tâches autrefois gérées par les modèles de pointe de ses partenaires. GitHub Copilot, Excel et Outlook affichent déjà ce quil a qualifié de « premiers résultats prometteurs ». Copilot Chat et PowerPoint sont les prochains sur la liste. Selon Nadella, la logique repose sur les coûts, les modèles MAI surpassant déjà les modèles de pointe à usage général dans de nombreux cas dutilisation, tout en consommant une fraction des jetons.

Récemment, Satya Nadella a annoncé que Microsoft regroupera en 2026 ses différentes expériences Copilot au sein dune « super-application », combinant chat, codage, Cowork et agents autonomes pour un usage tant personnel que professionnel, alors que lentreprise fait évoluer lIA de la simple réponse aux questions vers lexécution complète de flux de travail. Il a déclaré que cette expérience unifiée serait disponible ce trimestre, bien que Microsoft nait pas communiqué de date de sortie définitive, de tarifs ni de plan de déploiement détaillé. Cette consolidation intervient alors que ladoption, lengagement et le chiffre daffaires liés à Copilot continuent de croître.


Microsoft regroupe ses produits Copilot sur une « super-application » IA

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a confirmé la sortie prochaine de la super-application Copilot lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre fiscal 2026 de lentreprise, le 29 juillet 2026. Nadella a déclaré que Copilot évoluait rapidement du chat vers Cowork et Autopilots. Il a ajouté que Microsoft allait regrouper ces expériences avec Code au sein dune seule super-application couvrant à la fois les utilisations grand public et professionnelles, qualifiant cette initiative de « pas en avant majeur ».

Lapplication fusionnera les capacités conversationnelles, de codage et dagent de Copilot. Cette initiative est une combinaison de chat et de code avec la volonté de Microsoft de réduire la nécessité pour les utilisateurs de basculer entre différentes applications dIA. Lapplication à venir devrait intégrer Copilot Chat, Copilot Cowork, des outils de codage et les Autopilots de Microsoft, qui sont des agents autonomes conçus pour gérer des tâches de longue durée. Selon certaines informations, le volet codage serait lié à GitHub Copilot, bien que Microsoft ne lait publiquement désigné que sous le nom de « Code ».

Cette annonce sinscrit dans la continuité de la décision prise par Microsoft en mars 2026 de regrouper ses équipes Copilot grand public et professionnelles au sein dune seule et même organisation. À lépoque, Satya Nadella avait déclaré que lentreprise souhaitait passer dun ensemble de produits individuels à un système intégré couvrant lexpérience Copilot, les applications Microsoft 365, les modèles dIA et la plateforme Copilot sous-jacente.

Cette « super-application » incarne le résultat concret de cette stratégie au niveau des produits. Plutôt que de demander aux utilisateurs de naviguer entre différents produits Copilot, Microsoft souhaite proposer une interface unique capable de répondre à des questions, daccéder au contexte professionnel, de générer du code et dattribuer des tâches en plusieurs étapes à des agents autonomes.

Microsoft a déjà rendu Copilot Cowork accessible à tous pour lexécution de tâches en plusieurs étapes basées sur les données professionnelles. Lentreprise a également lancé les « Autopilots », des agents autonomes fonctionnant en continu et dotés de fonctionnalités de conformité dentreprise. Microsoft na pas précisé si toutes les fonctionnalités seraient disponibles pour lensemble des utilisateurs dès le lancement, ni si laccès varierait selon les abonnements individuels, les formules Microsoft 365 et les offres dentreprise.

Microsoft révèle que ladoption de Copilot continue de progresser

Microsoft a révélé que Microsoft 365 Copilot compte désormais plus de 30 millions de licences payantes, le nombre net de licences ajoutées ayant plus que doublé dun trimestre à lautre. La société a également indiqué que le nombre de conversations par utilisateur avait presque doublé dune année sur lautre, tandis que lengagement hebdomadaire moyen atteignait des niveaux comparables à ceux dOutlook et de Teams.

Les scores de satisfaction des utilisateurs ont doublé au cours des trois derniers trimestres, et la latence de Copilot a diminué de 25 % au cours du trimestre. Par ailleurs, GitHub Copilot a atteint les 50 millions dutilisateurs. Microsoft a indiqué que le chiffre daffaires de Copilot avait progressé de plus de 60 % dun trimestre à lautre, tandis que la base dutilisateurs totale de GitHub sélevait à 225 millions.

Cette annonce a coïncidé avec la publication des résultats trimestriels de Microsoft, qui affiche un chiffre daffaires de 90 milliards de dollars, soit une croissance de 18 % en glissement annuel. Lentreprise a indiqué que la demande pour Azure et ses applications dIA propriétaires avait contribué à ces bons résultats. Toutefois, Microsoft na pas encore présenté publiquement la super-application finale ni communiqué de date de lancement définitive. Pour linstant, lentreprise a confirmé son intention de proposer cette expérience unifiée aux particuliers et aux professionnels au cours du trimestre en cours.

En avril 2026, Microsoft avait déjà mis à jour les conditions d'utilisation de ses outils d'IA Copilot. La société indique que Copilot est destiné « uniquement à des fins de divertissement » et que son utilisation se fait à vos propres risques. Il semble que les nouvelles conditions dutilisation visent à transférer la responsabilité des éventuelles inexactitudes commises par Copilot. Microsoft ne vous demande pas exactement de cesser complètement d'utiliser Copilot pour votre travail. Elle souhaite plutôt que vous utilisiez Copilot comme un outil, et non comme un décideur. L'entreprise souhaite que les utilisateurs vérifient les informations fournies par Copilot avant de s'y fier pour tout travail important.

Source : Satya Nadella, PDG de Microsoft

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