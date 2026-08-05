Récemment, le tokenmaxxing a été institué dans le développement de logiciels comme mesure superficielle de la productivité et signal d'adoption de l'IA, encouragé par des classements internes et l'idée que plus de consommation d'IA équivaut à plus de performance. La tendance qui a pris son envol à lentame de lannée 2026 nest plus soutenable par les entreprises sur le long terme. En effet, les rapports se succèdent et font état de ce que « lintelligence artificielle coûte trop cher et nest rentable pour personne. »
En juillet 2026, OpenAI a commencé à déployer GPT-5.6 Sol auprès du grand public, après que ladministration Trump a approuvé une mise à disposition à grande échelle, mettant fin à plusieurs semaines daccès restreint à un petit groupe de partenaires agréés par le gouvernement. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que Sol atteignait une efficacité en termes de tokens supérieure de 54 % pour les tâches de codage agentique, ce qui le place au même niveau, voire devant, les modèles concurrents. Le déploiement du GPT-5.6 avait été limité à une vingtaine de partenaires après que ladministration Trump eut demandé à OpenAI de retarder la mise à disposition pendant que les agences fédérales évaluaient le modèle.
Microsoft a mis en place de nouvelles limites concernant les dépenses que ses ingénieurs peuvent consacrer aux outils d'IA dans le cadre de leur travail, tout en précisant que l'objectif de l'entreprise n'est pas d'optimiser l'utilisation de l'IA en interne. Alors que l'IA s'intègre de plus en plus dans les environnements de travail, Microsoft est la dernière grande entreprise en date à freiner l'utilisation coûteuse de l'IA par ses employés, mettant ainsi un frein à ce que certaines entreprises ont surnommé le « tokenmaxxing ».
Selon un vice-président exécutif de Microsoft, GitHub Copilot est un outil de programmation basé sur l'IA, et il a souligné que le « tokenmaxxing » n'était pas l'objectif de l'entreprise. L'article précise que ce terme a gagné en popularité ces derniers mois, alors que le coût d'utilisation de l'IA a augmenté sans pour autant se traduire systématiquement par des gains de productivité proportionnels. « Le tokenmaxxing nest pas notre priorité. Je souhaite que nous nous concentrions tous sur loptimisation des résultats qui font vraiment la différence pour nos clients et notre entreprise », a déclaré Jay Parikh, vice-président exécutif chez Microsoft.
OpenAI GPT-5.6 va devenir le modèle par défaut pour un usage interne
Dans le but de « tirer davantage parti de notre investissement en jetons », Microsoft fait dOpenAI GPT-5.6 le modèle dIA par défaut pour un usage interne, car il est moins coûteux que plusieurs autres modèles. Un lien vers les directives internes mises à jour concernant Copilot précise qu'à compter de juillet 2026, les divisions de Microsoft disposeront d'un « objectif budgétaire en jetons d'IA », permettant aux employés de suivre leurs dépenses individuelles en matière d'IA.
Microsoft a ajouté que ces changements ne résultaient en aucun cas d'une détérioration de la situation financière de l'entreprise. Au contraire, son dernier rapport financier a montré que le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et le résultat net avaient tous augmenté d'une année sur l'autre, dépassant les attentes du marché.
Cette nouvelle politique s'inscrit plutôt dans une tendance plus large chez les entreprises qui cherchent à limiter les utilisations inutiles de l'IA. Des rapports précédents avaient révélé que des entreprises telles qu'Amazon, Adobe, Atlassian et Citi avaient mis en place des mesures visant à réduire la consommation excessive d'IA par leurs employés. Microsoft continuera à affiner ses politiques en matière d'IA à mesure que les modèles et les produits évolueront, tout en soulignant qu'il ne souhaite pas freiner les progrès de l'entreprise vers une approche « AI-first ».
Des informations précédentes indiquent également que des entreprises telles qu'Accenture ont tenté d'empêcher leurs employés d'épuiser leurs budgets de jetons d'IA pour des tâches élémentaires, comme la conversion de fichiers PDF en diapositives de présentation. Ce revirement est remarquable, étant donné qu'Accenture avait auparavant averti ses employés qu'ils risquaient de passer à côté de promotions s'ils ne parvenaient pas à adopter les outils d'IA.
Le mois dernier, Jue Wang, consultante en gestion chez Bain & Company, a déclaré que de nombreuses grandes entreprises accompagnées par le cabinet examinaient de plus près le retour sur investissement de leurs investissements dans lIA. « Le coût symbolique pour elles a doublé, presque tous les deux mois », a-t-elle expliqué. « Disons 200 dollars par développeur et par mois. Multipliez ce chiffre par 20 000 développeurs, ce qui correspond souvent à leffectif de ces entreprises, et vous obtenez rapidement un montant qui ne figure dans aucun poste budgétaire prévu par les directeurs généraux. »
Pour Microsoft, cependant, la situation semble différente. Lentreprise sattache à optimiser lutilisation de chaque jeton dIA, plutôt quà répondre à des pressions financières.
L'IA, longtemps présentée comme un outil censé améliorer la productivité tout en maîtrisant les coûts, devient un fardeau financier pour certaines organisations. Les dépenses des entreprises en matière d'IA montent en effet en flèche, certaines d'entre elles payant désormais davantage pour la puissance de calcul que pour la main-d'uvre humaine. Alors que les coûts augmentent et que les retours sur investissement restent incertains, les dirigeants commencent à se demander si l'essor de l'IA est durable et si cette technologie est vraiment moins coûteuse que la main-d'uvre humaine.
Source : Microsoft
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