Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Que pensez-vous de la situation dans lunivers Windows ? Que pensez-vous de la situation dans lunivers Windows ?

Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Partagez-vous les avis quelle est de nature à pousser à la recherche dalternatives ? Partagez-vous les avis quelle est de nature à pousser à la recherche dalternatives ?

Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Le monopole des logiciels professionnels : L'absence native de la suite Adobe (Photoshop, Premiere) ou de la version lourde de Microsoft Office reste un frein absolu pour de nombreux créatifs et entreprises, obligeant à utiliser des solutions web ou des couches de compatibilité imparfaites.

Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Le jeu vidéo et les systèmes anti-triche (Anti-Cheat) : Bien que Proton (Steam) ait révolutionné le jeu sur Linux, les jeux compétitifs utilisant des anti-triches au niveau du noyau (Kernel-level anti-cheat comme dans Valorant ou Call of Duty) refusent catégoriquement de se lancer sur Linux.

Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Linux continue dêtre perçu comme un système dexploitation pour geeks : Malgré des distributions très proches visuellement de Windows (comme Zorin OS), la résolution de problèmes matériels spécifiques (comme la gestion de certains profils d'alimentation de PC portables ou de périphériques très pointus) demande encore parfois de manipuler le terminal, ce qui rebute le grand public

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Je suis très pragmatique, je viens de regarder les chiffres de part de marché, la part de marché est de 70% de pdm aux US, Europe en général.Quand on ne sent pas menacé par la perte de marché d'utilisateur, il n'y aucune raison de changer de stratégie et bien contraire suivre la même directive pour développer son business qui convient à l'entreprise avant tout, avec peu d'obligation d'écouter les avis des utilisateurs.j'ai l'impression que certains pense que MS est une association à but non lucratif à l'écoute des utilisateurs.Bien entendu, si, l'idéal est d'essayer pour justement se détacher, ne plus être dépendant aveuglement de MSAbsolument, il y a tout un panel d'usage qui n'est pour le moment pas possible, mais c'est assez logique. Quand on n'a pas une énorme part de marché, il est normal que plus le besoin est spécifique, plus il est compliqué de passer par un système autre que Windows en position ultra dominante.Les usages spécifiques viendront avec le temps avec l'augmentation de part de marché.Et cela s'applique pour tout, pas que dans l'IT. Pour le moment, on commence par des besoins plus basiques et qui pour autant resprésente la plus grande part des utilisateurs d'ordinateur.Les jeux sous Linux semblerait fonctionnerait super bien, voir parfois bien mieux que sous Windows mais en effet pour les joueurs qui jouent en ligne, il y aurait un frein à cause de la non possibilité d'installer un anticheat sur les pc client LinuxEspérons qu'un jour les éditeurs commencent à se pencher sur LinuxEN effet malheureusement beaucoup d'ignorance. Un collègue, pourtant dans l'IT, pensait qu'il fallait encore devoir utiliser la ligne de commande, et que cela pouvait être galère d'installer Chrome. Après avoir appris cela, j'ai fais une vidéo de mon écran avec l'outil d'installation graphique de Gnome, Gnome Sofware. Je lui montre ma vidéo, il est resté sans voix, il ne savait plus trop quoi dire. Mais je reste persuadé qu'il est malgré tout resté sur sa position. Il est très compliqué pour une personne de changer d'avis, surtout plus on veillit.Bien entendu, il y a la difficulté d'installer un OS, mais on peut se faire aider (et il y a des outils pour faciliter comme Libertix à partir d'un Windows) et une fois cette difficulté levée, il y a 2 grosses raisons, cela rassure de faire comme tout le monde, si personne l'utilise cela veut dire que c'est mauvaisTout du moins, je le constate avec mon entourage.