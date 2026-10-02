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Microsoft continue de maintenir des fonctionnalités IA sous Windows 11 et la plupart des utilisateurs se plaignent de ne pouvoir entièrement les désactiver,
Ce qui suscite des appels à passer à Linux

Le , par Patrick Ruiz
148 commentaires

191PARTAGES

24  0 
Sous Windows 11 26H2 qui succède à 25H2 lancé en septembre 2025, limpossibilité de désactiver certaines fonctionnalités liées à lintelligence artificielle  en particulier l'agent de recherche intelligent dans l'application Paramètres (Settings AI agent) et d'autres composants comme la collecte d'insights ou le suivi d'activité  suscite de vives réactions. Les retours proviennent en particulier des possesseurs de PC Copilot+.

Les possesseurs de PC haut de gamme (ex-Copilot+ PC) et les administrateurs système qualifient ces fonctionnalités à base dIA dinutiles

Sur l'agent de recherche intelligent dans l'application Paramètres (Settings AI agent), les utilisateurs déplorent l'impossibilité de désactiver complètement cet agent dans lédition Pro de Windows 11 26H2. Pour beaucoup, la recherche classique, prévisible et rapide, a été sacrifiée au profit d'un système qui génère des aperçus IA inutiles lorsque l'on cherche un simple menu.

Microsoft propose effectivement une stratégie intitulée « DisableSettingsAgent ». Lorsqu'elle est activée, cette stratégie supprime l'expérience de recherche par agent et limite les résultats aux recherches indexées de manière statique et aux recherches sémantiques. Le problème est que Microsoft indique explicitement que Windows 11 Pro n'est pas pris en charge. Cette stratégie est actuellement disponible pour les éditions Entreprise, Éducation et IoT Entreprise.

En gros, disposer de léditeur de stratégie de groupe ne suffit pas. Windows 11 Pro inclut gpedit.msc, mais Microsoft ne prend toujours pas officiellement en charge la stratégie « Settings Agent » sur cette édition. Et la création manuelle de la valeur de registre « DisableSettingsAgent » correspondante ne permet pas non plus de contourner la restriction liée à lédition.

Dautres plaintes des utilisateurs concernent lutilisation du NPU pour faire tourner des modèles d'IA générative dans Paint (Cocreator) ou Photos. De façon spécifique, cest la consommation invisible de ressources qui est pointée du doigt. Des utilisateurs affirment que ces processus ralentissent les performances globales (notamment en jeu vidéo), créant une paranoïa chez les utilisateurs quant à ce que l'IA fait en arrière-plan.

Grosso modo, les utilisateurs ont une impression tenace d'être les cobayes d'un système encore inachevé. Microsoft semble privilégier l'ajout de nouvelles couches technologiques plutôt que de corriger les défauts de fond qui exaspèrent au quotidien. Les utilisateurs se plaignent régulièrement de l'instabilité du système, de paramètres introuvables enfouis dans des menus labyrinthiques. Pour beaucoup d'entre eux, Windows 10 fait figure de paradis perdu.

De façon globale, l'intégration forcée de l'IA altère l'expérience utilisateur sur un minimum de trois axes principaux

Même au repos, Windows 11 consomme une part non négligeable de mémoire RAM et de cycles CPU (parfois 5 à 15% de CPU et plus d'un quart de la RAM à vide) pour maintenir actifs les processus d'arrière-plan de l'IA. Cela réduit les ressources disponibles pour les applications lourdes ou l'inférence de modèles IA locaux choisis par l'utilisateur.

Les administrateurs constatent que chaque mise à jour axée sur l'IA dégrade la stabilité globale et brise des compatibilités logicielles fondamentales.

Enfin, Microsoft a dispersé des boutons IA dans le Bloc-notes, l'outil Capture ou Photos. Cette interface intrusive donne l'impression que le système d'exploitation travaille contre l'utilisateur. Cest la raison pour laquelle lentreprise a du faire marche-arrière en reconnaissant de ces propres mots que certains fonctionnalités Copilot intégrées à son OS sont inutiles et en annonçant leur retrait, face au mécontentement général.


Linux revient en boucle dans les citations des utilisateurs comme alternative viable

Face à cette dérive, de nombreux observateurs de la tech et créateurs de contenu conseillent de basculer vers Linux (notamment des distributions comme Linux Mint, Fedora ou Pop!_OS). Les arguments sont clairs:

  • Souveraineté et vie privée : Contrairement à Windows 11, Linux n'intègre aucun outil de capture d'écran de type Recall et ne collecte pas vos données personnelles pour entraîner des modèles d'IA.
  • Contrôle total : Sous Linux, l'utilisateur décide de chaque mise à jour. Il n'y a pas de "choix imposés" ni de modifications forcées de vos paramètres durant la nuit.
  • Absence de Bloatware et d'IA coercitive : Les systèmes Linux restent légers, épurés et n'imposent aucun agent conversationnel au cur du menu démarrer ou des parameters.



Néanmoins, des limites et griefs opposables à Linux sont susceptibles dexpliquer pourquoi Windows continue de détenir la plus grosse part de marché dans la filière des ordinateurs de bureau

Bien que Linux soit idéal pour les utilisateurs en quête de contrôle, les observateurs nuancent cette alternative avec des reproches majeurs :

  • Le monopole des logiciels professionnels : L'absence native de la suite Adobe (Photoshop, Premiere) ou de la version lourde de Microsoft Office reste un frein absolu pour de nombreux créatifs et entreprises, obligeant à utiliser des solutions web ou des couches de compatibilité imparfaites.
  • Le jeu vidéo et les systèmes anti-triche (Anti-Cheat) : Bien que Proton (Steam) ait révolutionné le jeu sur Linux, les jeux compétitifs utilisant des anti-triches au niveau du noyau (Kernel-level anti-cheat comme dans Valorant ou Call of Duty) refusent catégoriquement de se lancer sur Linux.
  • Linux continue dêtre perçu comme un système dexploitation pour geeks : Malgré des distributions très proches visuellement de Windows (comme Zorin OS), la résolution de problèmes matériels spécifiques (comme la gestion de certains profils d'alimentation de PC portables ou de périphériques très pointus) demande encore parfois de manipuler le terminal, ce qui rebute le grand public


Source : liste des fonctionnalités IA sous Windows 11 26H2

Et vous ?

Que pensez-vous de la situation dans lunivers Windows ? Partagez-vous les avis quelle est de nature à pousser à la recherche dalternatives ?
Avez-vous exploré Linux comme alternative ? Partagez vos anecdotes

Voir aussi :

La sortie de Windows 12 est repoussée d'au moins un an alors que Microsoft annonce la version 25H2 de Windows 11, la mise à jour s'installera beaucoup plus rapidement que 24H2

Microsoft rassemble à nouveau ses équipes d'ingénierie Windows, avec pour mission de soutenir les travaux de Microsoft sur ses priorités absolues, telles que l'IA, sous la direction de Pavan Davuluri

La fin du support de Windows 10 est dans 30 jours, mais le système reste omniprésent malgré les pressions de Microsoft pour imposer Windows 11, avec des fonctions d'IA controversées telles que Recall
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148 commentaires
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 11:28
Sous Windows 11 26H2 qui succède à 25H2 lancé en septembre 2025, limpossibilité de désactiver certaines fonctionnalités liées à lintelligence artificielle
Ben oui, bonnes gens... C'est la vision de la démocratie et de la liberté de choix à la mode microsoft!!!

Pour microsoft, le client n'est qu'un "con de payeur" qui ne mérite pas la moindre considération... Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas près de changer
7  1 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 14:51
Il est intéressant de remarquer que de plus en plus d'administrations ou d'écoles décident de quitter les produits microsoft pour passer à des alternatives open source...

Encore un petit effort les managers de microsoft, la branche sur laquelle vous êtes assis et que vous vous évertuez à scier finira bien par céder

Mais soyez confiants, Trump vous aide grandement dans votre tâche!!!
5  0 
weed
Avatar de weed
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 03/10/2026 à 1:01
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Que pensez-vous de la situation dans lunivers Windows ?
Je suis très pragmatique, je viens de regarder les chiffres de part de marché, la part de marché est de 70% de pdm aux US, Europe en général.
Quand on ne sent pas menacé par la perte de marché d'utilisateur, il n'y aucune raison de changer de stratégie et bien contraire suivre la même directive pour développer son business qui convient à l'entreprise avant tout, avec peu d'obligation d'écouter les avis des utilisateurs.

j'ai l'impression que certains pense que MS est une association à but non lucratif à l'écoute des utilisateurs.

Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Partagez-vous les avis quelle est de nature à pousser à la recherche dalternatives ?
Bien entendu, si la concurrence peut répondre au besoin, l'idéal est d'essayer pour justement se détacher, ne plus être dépendant aveuglement de MS

Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
  • Le monopole des logiciels professionnels : L'absence native de la suite Adobe (Photoshop, Premiere) ou de la version lourde de Microsoft Office reste un frein absolu pour de nombreux créatifs et entreprises, obligeant à utiliser des solutions web ou des couches de compatibilité imparfaites.
Absolument, il y a tout un panel d'usage qui n'est pour le moment pas possible, mais c'est assez logique. Quand on n'a pas une énorme part de marché, il est normal que plus le besoin est spécifique, plus il est compliqué de passer par un système autre que Windows en position ultra dominante.
Les usages spécifiques viendront avec le temps avec l'augmentation de part de marché.

Et cela s'applique pour tout, pas que dans l'IT. Pour le moment, on commence par des besoins plus basiques et qui pour autant resprésente la plus grande part des utilisateurs d'ordinateur.

Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
  • Le jeu vidéo et les systèmes anti-triche (Anti-Cheat) : Bien que Proton (Steam) ait révolutionné le jeu sur Linux, les jeux compétitifs utilisant des anti-triches au niveau du noyau (Kernel-level anti-cheat comme dans Valorant ou Call of Duty) refusent catégoriquement de se lancer sur Linux.
Les jeux sous Linux semblerait fonctionnerait super bien, voir parfois bien mieux que sous Windows mais en effet pour les joueurs qui jouent en ligne, il y aurait un frein à cause de la non possibilité d'installer un anticheat sur les pc client Linux
Espérons qu'un jour les éditeurs commencent à se pencher sur Linux

Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
  • Linux continue dêtre perçu comme un système dexploitation pour geeks : Malgré des distributions très proches visuellement de Windows (comme Zorin OS), la résolution de problèmes matériels spécifiques (comme la gestion de certains profils d'alimentation de PC portables ou de périphériques très pointus) demande encore parfois de manipuler le terminal, ce qui rebute le grand public
EN effet malheureusement beaucoup d'ignorance. Un collègue, pourtant dans l'IT, pensait qu'il fallait encore devoir utiliser la ligne de commande, et que cela pouvait être galère d'installer Chrome. Après avoir appris cela, j'ai fais une vidéo de mon écran avec l'outil d'installation graphique de Gnome, Gnome Sofware. Je lui montre ma vidéo, il est resté sans voix, il ne savait plus trop quoi dire. Mais je reste persuadé qu'il est malgré tout resté sur sa position. Il est très compliqué pour une personne de changer d'avis, surtout plus on veillit.

Bien entendu, il y a la difficulté d'installer un OS, mais on peut se faire aider (et il y a des outils pour faciliter comme Libertix à partir d'un Windows) et une fois cette difficulté levée, il y a 2 grosses raisons
- la preuve sociale, cela rassure de faire comme tout le monde, si personne l'utilise cela veut dire que c'est mauvais
- la peur du changement

Tout du moins, je le constate avec mon entourage.
4  0 
Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 03/10/2026 à 17:02
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Bien que Linux soit idéal pour les utilisateurs en quête de contrôle, les observateurs nuancent cette alternative avec des reproches majeurs :

  • Le monopole des logiciels professionnels : L'absence native de la suite Adobe (Photoshop, Premiere) ou de la version lourde de Microsoft Office reste un frein absolu pour de nombreux créatifs et entreprises, obligeant à utiliser des solutions web ou des couches de compatibilité imparfaites.
  • Le jeu vidéo et les systèmes anti-triche (Anti-Cheat) : Bien que Proton (Steam) ait révolutionné le jeu sur Linux, les jeux compétitifs utilisant des anti-triches au niveau du noyau (Kernel-level anti-cheat comme dans Valorant ou Call of Duty) refusent catégoriquement de se lancer sur Linux.
  • Linux continue dêtre perçu comme un système dexploitation pour geeks : Malgré des distributions très proches visuellement de Windows (comme Zorin OS), la résolution de problèmes matériels spécifiques (comme la gestion de certains profils d'alimentation de PC portables ou de périphériques très pointus) demande encore parfois de manipuler le terminal, ce qui rebute le grand public
Les deux premiers se résolveront naturellement en ayant plus de monde passant à Linux. Donc c'est une question de l'oeuf et de la poule : ceux qui veulent le voir se résoudre feront le pas et se retrousseront les manches, les autres se contenteront d'attendre que d'autres résolvent le problème pour eux et feront partie des retardataires.

Le dernier est un vieux cliché qui arrange bien MS, mais sur le point particulier de la ligne de commande c'est plus compliqué. Les problèmes simples à résoudre ont souvent leur solution simple et rapide à trouver dans les fenêtres graphiques. C'est pour les problèmes plus subtiles ou complexes que la question se pose. Or pour ceux là, la personne va voir sur le net pour trouver la solution. Dans la plupart des cas, la personne se contentera de faire ce qu'elle trouve, que ce soit d'aller cliquer partout ou de taper une commande. Du point de vue de cette personne, ça ne change pas grand chose que ce soit graphique ou textuel, tant qu'un autre lui donne la solution (et c'est devenu encore plus simple pour ces gens là avec l'IA). Seuls ceux qui cherchent la solution par eux-même, et qui sont une minorité souvent technophile, s'en préoccupent vraiment. Et ceux là comprennent souvent l'intérêt de la ligne de commande quand ils se mettent à utiliser '--help'. De ce point de vue là, l'argument de la ligne de commande me semble juste être une fausse excuse.
1  0 
Artemus24
Avatar de Artemus24
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 12:24
Salut à tous.

Que pensez-vous de la situation dans lunivers Windows ?

L'univers Windows se dégrade fortement.
Il y a de plus en plus de mécontents, pas que pour l'IA mais aussi de la stabilité de Windows 11 Pro.
Beaucoup internautes sont pris au piège et ne savent pas comment migrer vers Linux.
Ben oui, tout le monde n'est pas informaticien, et la plupart ne font que surfer sur le net.
Si la migration vers Linux était aisée à faire, il y aurait une baisse drastique du nombre d'utilisateurs sous Windows.

Par migration, j'entends installer un nouvel OS comme Linux sous le même ordinateur.
Récupérer tous les fichiers personnels sous Windows et les transférer sous Linux.

Partagez-vous les avis quelle est de nature à pousser à la recherche dalternatives ?

Cela dépend de la compétence de l'utilisateur à maitriser la migration vers un autre OS.
Pour la plupart, ils vont rester bloqués sous Windows 10 Pro car leur ordinateur n'est pas compatible avec la version Windows 11 Pro.

Pour ceux qui savent comment migrer, l'alternative est Linux, voire MAC dans une moindre importance.
Le but n'est pas de changer d'ordinateur mais de système d'exploitation.

Avez-vous exploré Linux comme alternative ?

Je suis sous Debian depuis 2022 et j'en suis pleinement satisfait.

Partagez vos anecdotes

Je ne retrouve pas la lourdeur de Windows. Aucun problème depuis que j'ai adopté l'OS Debian Trixie.
Version Debian plus rapide et beaucoup moins de bogues.
La grosse difficulté concerne mes Dongle WiFi que j'utilise encore.
Pas toujours facile de trouver le pilote.

Il faut dire que j'avais déjà l'expérience de Raspberry Pi OS qui est un fork de Debian.
Je précise que je continue d'utiliser Windows 10 Pro, au moins pour mon courriel (Microsoft Office 2007 Outlook).
Mais je compte bien tout migrer vers Debian un de ces jours.

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