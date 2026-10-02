Les possesseurs de PC haut de gamme (ex-Copilot+ PC) et les administrateurs système qualifient ces fonctionnalités à base dIA dinutiles
Sur l'agent de recherche intelligent dans l'application Paramètres (Settings AI agent), les utilisateurs déplorent l'impossibilité de désactiver complètement cet agent dans lédition Pro de Windows 11 26H2. Pour beaucoup, la recherche classique, prévisible et rapide, a été sacrifiée au profit d'un système qui génère des aperçus IA inutiles lorsque l'on cherche un simple menu.
Microsoft propose effectivement une stratégie intitulée « DisableSettingsAgent ». Lorsqu'elle est activée, cette stratégie supprime l'expérience de recherche par agent et limite les résultats aux recherches indexées de manière statique et aux recherches sémantiques. Le problème est que Microsoft indique explicitement que Windows 11 Pro n'est pas pris en charge. Cette stratégie est actuellement disponible pour les éditions Entreprise, Éducation et IoT Entreprise.
En gros, disposer de léditeur de stratégie de groupe ne suffit pas. Windows 11 Pro inclut gpedit.msc, mais Microsoft ne prend toujours pas officiellement en charge la stratégie « Settings Agent » sur cette édition. Et la création manuelle de la valeur de registre « DisableSettingsAgent » correspondante ne permet pas non plus de contourner la restriction liée à lédition.
Dautres plaintes des utilisateurs concernent lutilisation du NPU pour faire tourner des modèles d'IA générative dans Paint (Cocreator) ou Photos. De façon spécifique, cest la consommation invisible de ressources qui est pointée du doigt. Des utilisateurs affirment que ces processus ralentissent les performances globales (notamment en jeu vidéo), créant une paranoïa chez les utilisateurs quant à ce que l'IA fait en arrière-plan.
Grosso modo, les utilisateurs ont une impression tenace d'être les cobayes d'un système encore inachevé. Microsoft semble privilégier l'ajout de nouvelles couches technologiques plutôt que de corriger les défauts de fond qui exaspèrent au quotidien. Les utilisateurs se plaignent régulièrement de l'instabilité du système, de paramètres introuvables enfouis dans des menus labyrinthiques. Pour beaucoup d'entre eux, Windows 10 fait figure de paradis perdu.
De façon globale, l'intégration forcée de l'IA altère l'expérience utilisateur sur un minimum de trois axes principaux
"New productivity enhancements include AI actions"— hazyblue (@hazierblue) September 29, 2026
More bloat for no reason whatsoever. You have not learned a thing.
Même au repos, Windows 11 consomme une part non négligeable de mémoire RAM et de cycles CPU (parfois 5 à 15% de CPU et plus d'un quart de la RAM à vide) pour maintenir actifs les processus d'arrière-plan de l'IA. Cela réduit les ressources disponibles pour les applications lourdes ou l'inférence de modèles IA locaux choisis par l'utilisateur.
Les administrateurs constatent que chaque mise à jour axée sur l'IA dégrade la stabilité globale et brise des compatibilités logicielles fondamentales.
Enfin, Microsoft a dispersé des boutons IA dans le Bloc-notes, l'outil Capture ou Photos. Cette interface intrusive donne l'impression que le système d'exploitation travaille contre l'utilisateur. Cest la raison pour laquelle lentreprise a du faire marche-arrière en reconnaissant de ces propres mots que certains fonctionnalités Copilot intégrées à son OS sont inutiles et en annonçant leur retrait, face au mécontentement général.
Linux revient en boucle dans les citations des utilisateurs comme alternative viable
Face à cette dérive, de nombreux observateurs de la tech et créateurs de contenu conseillent de basculer vers Linux (notamment des distributions comme Linux Mint, Fedora ou Pop!_OS). Les arguments sont clairs:
- Souveraineté et vie privée : Contrairement à Windows 11, Linux n'intègre aucun outil de capture d'écran de type Recall et ne collecte pas vos données personnelles pour entraîner des modèles d'IA.
- Contrôle total : Sous Linux, l'utilisateur décide de chaque mise à jour. Il n'y a pas de "choix imposés" ni de modifications forcées de vos paramètres durant la nuit.
- Absence de Bloatware et d'IA coercitive : Les systèmes Linux restent légers, épurés et n'imposent aucun agent conversationnel au cur du menu démarrer ou des parameters.
Néanmoins, des limites et griefs opposables à Linux sont susceptibles dexpliquer pourquoi Windows continue de détenir la plus grosse part de marché dans la filière des ordinateurs de bureau
Bien que Linux soit idéal pour les utilisateurs en quête de contrôle, les observateurs nuancent cette alternative avec des reproches majeurs :
- Le monopole des logiciels professionnels : L'absence native de la suite Adobe (Photoshop, Premiere) ou de la version lourde de Microsoft Office reste un frein absolu pour de nombreux créatifs et entreprises, obligeant à utiliser des solutions web ou des couches de compatibilité imparfaites.
- Le jeu vidéo et les systèmes anti-triche (Anti-Cheat) : Bien que Proton (Steam) ait révolutionné le jeu sur Linux, les jeux compétitifs utilisant des anti-triches au niveau du noyau (Kernel-level anti-cheat comme dans Valorant ou Call of Duty) refusent catégoriquement de se lancer sur Linux.
- Linux continue dêtre perçu comme un système dexploitation pour geeks : Malgré des distributions très proches visuellement de Windows (comme Zorin OS), la résolution de problèmes matériels spécifiques (comme la gestion de certains profils d'alimentation de PC portables ou de périphériques très pointus) demande encore parfois de manipuler le terminal, ce qui rebute le grand public
Source : liste des fonctionnalités IA sous Windows 11 26H2
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