Lors de son événement Windows et Surface le 7 octobre 2026, Microsoft a présenté une mise à jour majeure de son assistant Copilot. Cette évolution permet désormais à l'assistant d'accéder directement aux fichiers locaux des utilisateurs et d'exécuter des actions à travers l'ensemble du système d'exploitation Windows. Elle s'inscrit dans le projet de Microsoft visant à transformer son système d'exploitation en une « plateforme agentique ».
L'objectif affiché par Microsoft est de transformer Copilot pour qu'il cesse de seulement discuter avec l'utilisateur et commence à manipuler directement l'ordinateur. Cette nouveauté repose sur les fonctionnalités Copilot Actions prévisualisées au cours de l'année 2025 auprès des utilisateurs Windows Insiders.
Avec ce déploiement, Microsoft exploite son atout principal face à ses concurrents : la possession directe du système d'exploitation Windows. Ce dernier est utilisé par une immense majorité de PC dans le monde. Alors que des entreprises telles quOpenAI et Anthropic fournissent des modèles accessibles principalement via des applications ou des interfaces tiers, la firme de Redmond intègre directement son agent IA au cur de son système.
Cette intégration native constitue le différenciateur majeur de la marque à mesure que la demande s'oriente vers des agents IA capables de réaliser des tâches autonomes et complexes. Cela dit, l'adoption effective dépendra du choix des utilisateurs d'accorder ces autorisations d'accès, dans un contexte où la base d'utilisateurs payants de Microsoft 365 Copilot reste restreinte. Le chatbot de Microsoft est largement décrié par les utilisateurs.
Intégration de Copilot : l'approche « Hybrid Intelligence »
L'intégration profonde de l'IA dans Windows et l'accès aux données des utilisateurs soulèvent d'importantes questions de sécurité auxquelles Microsoft doit répondre. L'entreprise a annoncé que cette mise à niveau s'inscrit dans une approche globale qu'elle qualifie de « Hybrid Intelligence » (intelligence hybride). Cette stratégie repose sur l'utilisation combinée de modèles d'IA locaux exécutés sur l'appareil et de modèles hébergés dans le cloud.
Le système s'appuie sur le routeur de modèles « HydraFusion » de Microsoft, qui oriente les requêtes simples ou confidentielles vers les modèles locaux, et les tâches complexes ou exigeantes en ressources sont déléguées à des modèles distants comme Claude. Pour optimiser l'exécution locale sur PC, l'architecture étend la prise en charge du cadre Windows ML au moteur Llama.cpp, permettant d'exploiter efficacement les puces accélératrices.
Au cours de la présentation, Jacob Andreou, vice-président exécutif de Copilot au sein de Microsoft, a illustré les capacités concrètes du système à travers le traitement des documents fiscaux. Dans la démonstration vidéo, l'assistant Copilot accède aux courriels reçus, identifie la demande d'un comptable, recherche et organise les fichiers locaux pertinents, puis prépare un projet de message électronique avec les pièces jointes nécessaires.
Au-delà de la gestion de documents et de l'intégration avec la suite bureautique Office, Microsoft explique que ces nouvelles fonctionnalités permettent d'effectuer des recherches avancées dans le système, de modifier des paramètres comme le mode sombre ou d'envoyer des messages texte. Le déploiement s'effectuera d'abord sur GitHub Copilot avant d'être étendu progressivement à l'application Copilot générale au cours des prochains mois.
À cette occasion, Microsoft a dévoilé le Surface Laptop Ultra, un ordinateur équipé de puces Nvidia spécialement conçues pour les performances d'IA. Ce nouvel ordinateur est perçu comme un concurrent direct des ordinateurs Mac Mini lancés cet été par Apple pour exécuter les charges de travail de l'IA.
Mesures de sécurité et contraintes d'exécution annoncées
Microsoft reconnaît les risques de sécurité liés à une telle intégration et affirme avoir mis en place plusieurs niveaux de contrôle pour protéger la vie privée des utilisateurs et la confidentialité de leurs données. Parmi les garde-fous annoncés, l'activation de ces fonctionnalités repose sur un choix explicite de l'utilisateur, l'accès aux dossiers reste restreint et les agents IA fonctionnent sous des comptes distincts de l'utilisateur principal.
Sur le plan technique, les agents locaux s'exécutent au sein d'environnements isolés nommés Microsoft Execution Containers, dotés de permissions strictes appliquées lors de l'exécution. Pavan Davuluri, responsable de Windows et des appareils chez Microsoft, a affirmé à ce sujet que Windows devenait « la plateforme la plus sûre pour les agents ». Ses critiques ne partagent pas cet avis et sont sceptiques quant à l'efficacité des garde-fous.
Envoyé par Critique
Les débâcles de la fonctionnalité Windows Recall sont encore fraîches dans les mémoires. Microsoft insiste sur le fait que cette nouvelle fonctionnalité est totalement sécurisée et sûre. Cependant, son insistance à transformer Windows, pourtant censé être un outil simple et fonctionnel, en une plateforme exposant individus et organisations à des risques inutiles exaspère les utilisateurs et menace de provoquer un abandon massif du système.
Un désaveu massif de Copilot au profit de la concurrence
Microsoft continue dimposer Copilot là où personne nen a demandé, que ce soit dans Office, Paint, lExplorateur de fichiers ou via une touche matérielle dédiée dont Microsoft a récemment admis quelle nuisait à la productivité des utilisateurs. L'entreprise a même dû revenir sur sa décision dafficher le bouton flottant Copilot dans Excel et Word. « Windows a perdu sa stabilité au profit d'une expérience d'IA totalement ratée », a écrit un critique.
Internet a donné un nom à ce phénomène : « Microslop ». Ce nom, qui fait référence aux contenus médiocres générés par l'IA, s'est tellement ancré que Microsoft a dû réduire la visibilité de la marque Copilot dans ses applications de messagerie au début de cette année. Un ancien vice-président de Microsoft avait déjà chiffré ce phénomène avant que Fortune ne le fasse, affirmant que seuls 3,3 % des utilisateurs de Microsoft 365 payaient pour Copilot.
Aucun des produits Copilot ne séduit. Copilot sur le Web stagne toujours autour de 1 % de part de marché. Du côté des développeurs, GitHub Copilot connaît une situation similaire. Il compte 4,7 millions dutilisateurs payants, ce qui peut sembler beaucoup jusquà ce que lon remarque quil perd du terrain face à Cursor et Claude Code, qui ont tous deux connu une croissance plus rapide au cours de lannée écoulée que la base installée de Copilot.
Le fait que Microsoft augmente les tarifs de Microsoft 365 alors que le taux d'adoption de Copilot reste inférieur à 4,5 % semble indiquer que l'entreprise parie que le regroupement de services populaires avec l'IA réussira là où le marketing a échoué, et tout dépendra de la capacité de la prochaine version de Copilot à donner aux utilisateurs une raison de l'utiliser. Toutefois, plusieurs critiques se disent profondément sceptiques quant à cette prédiction.
Défaillances techniques et sécuritaires répétées de Copilot
Malgré des investissements colossaux, Copilot s'est ajouté à listes des nombreux échecs spectaculaires récents de Microsoft. En Australie, par...
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