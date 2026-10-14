En août, un rapport a révélé que Microsoft prévoyait de dévoiler sa nouvelle puce dIA Maia 300 cet automne. La société a présenté sa puce dIA Maia en novembre 2023, mais elle a pris du retard par rapport à ses concurrents, tels quAlphabet et Amazon, dans laugmentation de sa production, alors quelle cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de Nvidia. Selon le rapport, Microsoft aurait été en pourparlers avec le fabricant de puces TSMC afin de s'assurer une capacité de production de plus de 300 000 unités de cette puce, dont la livraison est prévue en 2027. Microsoft viserait à terme à s'assurer une capacité de production de plus d'un million de puces Maia 300.
Le 12 octobre, lentreprise a dévoilé Maia 300, la troisième génération de sa puce dIA sur mesure, annonçant quelle commencerait à la déployer à grande échelle en 2027. Dans un article de blog, Scott Guthrie, responsable dAzure, a déclaré que Maia deviendrait « le principal système dinférence IA pour les produits et services Microsoft ». Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a qualifié cette initiative de « notre plus grand pari à ce jour sur nos propres puces » dans un message publié sur X.
Selon lentreprise, Maia 300 produira 40 % de performances dIA en plus pour une consommation dénergie identique à celle des principaux systèmes basés sur des GPU, un marché dominé par Nvidia. Un rack complet équipé de ces nouvelles puces produira jusquà sept fois plus de performances dIA que la génération actuelle, affirme lentreprise. Elles sont conçues pour les types de tâches qui connaissent la croissance la plus rapide, telles que les agents dIA effectuant des tâches en plusieurs étapes et les modèles traitant de longs documents ou de longues conversations.
Lentreprise de Redmond conçoit les puces et sappuie sur Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) pour les fabriquer, plutôt que dacheter des puces finies à Nvidia. Des puces plus efficaces permettent également à Microsoft dexploiter des services dIA en consommant moins délectricité, à un moment où lalimentation électrique est devenue lune des principales contraintes à lexpansion de lIA.
Microsoft et Nvidia restent des partenaires de premier plan. Satya Nadella et le PDG de Nvidia, Jensen Huang, se sont retrouvés sur scène pour lancer des PC Windows équipés de puces Nvidia. Nvidia reste également un fournisseur clé pour les centres de données de Microsoft, et Satya Nadella a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers de juillet que Microsoft ferait partie des premiers fournisseurs de cloud à déployer des systèmes de nouvelle génération basés sur les puces « Vera Rubin » de Nvidia et « Helios » dAMD.
Linitiative de Microsoft sinscrit dans une tendance plus large chez les géants de la technologie, qui consistent à concevoir leurs propres puces dIA. Google a commencé à vendre ses « Tensor Processing Units » directement à certains clients, et Amazon a séduit des entreprises spécialisées dans lIA, notamment Anthropic, grâce à ses puces « Trainium ». Meta a déployé ses propres puces dIA, et OpenAI a dévoilé en juin sa première puce sur mesure, développée en collaboration avec Broadcom.
Microsoft a dû rattraper son retard. Contrairement aux puces de Google et dAmazon, Maia nest pas disponible à la location pour des clients externes. La première puce Maia de Microsoft, annoncée en 2023, a été suivie en janvier dernier, après des retards, par la Maia 200 de deuxième génération. Cet été, la Maia 200 nétait opérationnelle que dans deux centres de données américains. Maia 200, la génération actuelle, alimente déjà Microsoft 365 Copilot et exécute des modèles dOpenAI ainsi que ceux de Microsoft. Elle est désormais déployée aux États-Unis, en Europe et en Australie, selon Microsoft. GitHub Copilot et Microsoft Foundry devraient y migrer dici la fin de lannée.
Cette transition prendra du temps. Les analystes estiment que Maia représentera environ 10 % des dépenses de Microsoft en puces dIA dici début 2027. Microsoft indique quil communiquera davantage de détails le mois prochain lors de sa conférence Ignite à San Francisco.
Cette annonce intervient alors qu'un rapport avait révélé que Meta et Microsoft limitaient lutilisation par leurs employés de lIA « Claude » dAnthropic tout en promouvant leurs propres outils de programmation. Ces changements portent principalement sur les dépenses internes et les flux de travail du personnel, plutôt que sur la suppression de laccès des clients à Claude via les produits Microsoft. Cette évolution met en évidence la pression croissante exercée pour maîtriser les coûts liés à lIA, à mesure que les assistants de codage sintègrent dans le travail quotidien de développement logiciel.
Voici l'annonce de Microsoft :
Analyse approfondie de l'architecture d'Azure Maia 300
Depuis sa création, Azure Maia s'est construit autour d'une philosophie architecturale unique : optimiser l'ensemble du système pour l'inférence des grands modèles de langage (LLM), afin que chaque watt et chaque dollar génèrent davantage d'intelligence. Aujourd'hui dans sa troisième génération, Maia 300 incarne pleinement cette philosophie. Maia 300 est conçu comme un système complet, dont les logiciels, les puces, linfrastructure physique en rack, la mise en réseau et les centres de données ont été co-conçus pour fonctionner comme une plateforme unique, afin de répondre aux exigences de linférence agentique à léchelle du cloud.
Cette approche au niveau du système est de plus en plus nécessaire, car les charges de travail « agentiques », notamment lexécution en plusieurs étapes, le décodage de contextes longs et lutilisation doutils, modifient le profil de calcul et lintensité arithmétique de linférence. Pour répondre à ces exigences, il faut maintenir la localité, doter les ressources de calcul dune capacité de mémoire et dune bande passante suffisantes, minimiser les mouvements de données, faire évoluer efficacement les communications et optimiser les capacités au sein des contraintes fixes de puissance et de refroidissement dun centre de données.
Chez Microsoft, nous observons cette transformation de près à travers les produits et plateformes que nos clients utilisent au quotidien, de Microsoft Copilot et GitHub Copilot à Microsoft Foundry. Lexploitation de ces charges de travail à grande échelle nous offre une vision unique de la manière dont lIA est adoptée dans tous les secteurs dactivité, ainsi que de linfrastructure nécessaire pour prendre en charge la prochaine génération dapplications et dagents IA. Maia 300 est conçu pour maximiser le nombre de tokens utiles par watt et par dollar, apportant ainsi davantage de capacité, de fonctionnalités et de performances à ces produits ainsi quà lensemble du portefeuille dIA de Microsoft destiné à nos clients.
Une inférence économe en énergie grâce à un flux de données défini par logiciel
Maia 200 a introduit une nouvelle classe darchitecture daccélérateur appelée « Software Defined Locally Accessed Dataflow Architecture », ou SDLA. Elle part du constat que la gestion efficace des données, notamment leur stockage, leur transfert et leur conversion, constitue lun des principaux défis des systèmes dIA modernes. Larchitecture de flux de données programmable de Maia sépare la programmation du chemin de contrôle de lexécution du chemin de données et permet au logiciel de coordonner explicitement le placement, le transfert, la conversion et la synchronisation des données entre les mémoires locales spécialisées, les moteurs DMA, les moteurs de calcul et le réseau.
Maia 300 fait évoluer cette architecture pour permettre des inférences à long contexte, nécessitant un raisonnement intensif et impliquant un décodage important. Premièrement, la mémoire passe dune organisation à accès mémoire uniforme (UMA) du SoC à une organisation non uniforme (NUMA) tenant compte de la localité entre les chiplets, afin que les logiciels puissent placer les données à proximité des ressources de calcul qui les utilisent. Deuxièmement, de nouveaux formats à précision réduite, associés à une conversion des types de données accélérée par le matériel, réduisent le nombre doctets déplacés pour chaque token. Troisièmement, le rack double sa capacité pour atteindre 96 accélérateurs et le domaine dévolutivité sétend jusquà un superpod de 12 288 accélérateurs, permettant ainsi à un plus grand nombre daccélérateurs de fonctionner efficacement comme un seul et même système.
Plutôt que daugmenter les performances uniquement par une puissance et une surface de silicium accrues, Maia 300 améliore les performances par watt grâce à un ensemble dinnovations architecturales qui optimisent le transfert de données, la localité, la précision et lefficacité de la mémoire à léchelle du système :
- Larchitecture multi-chiplet améliore les performances en plaçant les ressources de calcul sur le TSMC N2P, où le procédé de fabrication avancé offre le meilleur rapport performances/watt, tout en séparant les fonctions de contrôleur de mémoire et dE/S sur des puces optimisées pour la bande passante, la connectivité et le coût. Cela augmente la surface de silicium dédiée aux performances de calcul et permet à chaque fonction dutiliser la technologie la mieux adaptée à son rôle, tandis que la technologie SDLA gère la localité et le transfert des données au sein du boîtier. Cette stratégie augmente les FLOP de calcul du système de 36 %, multiplie par 2,5 la bande passante HBM et offre 14 % de bande passante dévolutivité en plus.
- Inférence à faible précision optimisée, grâce à lintroduction de formats de stockage MXFP4 améliorés et inférieurs à 3 bits. Des représentations plus étroites réduisent lempreinte mémoire et les transferts de données, permettant ainsi au système de prendre en charge des modèles plus volumineux, des contextes plus longs et davantage de sessions simultanées dans la même enveloppe de puissance.
- Noyau dinférence optimisé grâce à lamélioration de lISA : le moteur vectoriel ajoute des optimisations pour les noyaux dinférence clés, notamment le softmax, la conversion de données en faible précision et dautres opérations.
- Déplacement efficace des données sur la puce : Maia 300 fait passer lorganisation de la mémoire dun modèle uniforme à un modèle non uniforme (NUMA) entre les chiplets. Chaque région de calcul dispose dune mémoire à proximité, et le contrôle explicite exercé par SDLA sur les moteurs DMA, la SRAM locale, la HBM et le réseau sur puce place les données à proximité du calcul qui les utilise. Les données parcourent des distances plus courtes, ce qui réduit lénergie dépensée pour leur déplacement.
- Hiérarchie mémoire optimisée pour la bande passante par watt, combinant une SRAM intégrée gérée par logiciel et huit piles HBM4 offrant une capacité de 288 Go et une bande passante de 18 To/s par accélérateur. Par rapport à Maia 200, cela permet dobtenir une bande passante mémoire 2,5 fois supérieure, une capacité accrue de 33 % et une bande passante HBM par watt environ deux fois plus élevée, ce qui permet de conserver davantage détats de modèles et de KV à proximité du cur de calcul.
Une structure évolutive : du pod au superpod
Maia 300 fait du réseau une extension native de son architecture de flux de données définie par logiciel. Le contrôleur de réseau IA de Maia met en uvre un transport IA personnalisé basé sur Ethernet. Un réseau à deux niveaux permet de constituer un superpod haute performance pouvant compter jusquà 12 288 accélérateurs. Maia présente un modèle de communication unique au logiciel : une sémantique identique pour transférer les données directement vers nimporte quel accélérateur au sein dun superpod.
- Topologie « half-switched » au sein du rack
Chaque accélérateur répartit sa connectivité évolutive entre des liaisons directes et des chemins commutés. Les liaisons directes relient deux accélérateurs au sein dun plateau, tandis que la structure commutée relie les 96 accélérateurs du rack pour former un pod. Lensemble de la connectivité au sein du rack utilise des liaisons électriques afin de réduire la consommation dénergie et les coûts.
- Deuxième niveau optique entre les racks
Les commutateurs de deuxième niveau relient jusquà 128 racks entre eux pour former un superpod. Les composants optiques fournissent la portée nécessaire pour étendre le réseau « scale-up » à travers les pods.
- Une seule structure de réseau plutôt que des domaines distincts pour...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.