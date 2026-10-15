Microsoft Defender est une solution complète de protection contre les menaces, conçue pour protéger les particuliers, les entreprises et les grandes organisations contre les cybermenaces malveillantes. Son objectif principal est de prévenir, détecter et répondre aux attaques sur lensemble des appareils, identités, applications, e-mails, données, charges de travail et environnements cloud.
Bien que Linux soit couramment utilisé dans de nombreux environnements serveurs, il commence également à gagner en popularité au sein des communautés de développeurs. Bien quil propose avec Windows un concurrent à Linux, Microsoft semble comprendre limportance de cet écosystème, ce qui explique pourquoi Microsoft apporte désormais un soutien significatif à Linux. À compter daujourdhui, les ordinateurs de bureau Linux sont officiellement pris en charge par Microsoft Defender.
Microsoft a annoncé une préversion publique de la prise en charge de Defender pour les ordinateurs de bureau sous Linux, précisant que toutes les distributions Linux prises en charge dans les configurations serveur le sont également sur les ordinateurs de bureau. Lentreprise justifie cette décision par le fait quavec la popularité croissante de Linux auprès des développeurs, ces distributions sont également devenues une surface dattaque attractive pour les acteurs malveillants.
Il semble quil ne sagisse pas du tout dune solution rudimentaire. En effet, lentreprise propose non seulement la solution antivirus Microsoft Defender, mais aussi la détection et la réponse aux incidents sur les terminaux (EDR), lanalyse des menaces, les requêtes de recherche avancées, la réponse en temps réel, lisolation des appareils, linventaire des appareils, la gestion des vulnérabilités Defender, et bien plus encore.
Microsoft facilite également lintégration des ordinateurs de bureau grâce à des méthodes rationalisées, offrant une expérience unifiée des opérations de sécurité, une sécurité renforcée et des temps de réponse améliorés. Les entreprises déjà familiarisées avec la sécurisation des serveurs Linux via Defender devraient se sentir tout à fait à laise pour sécuriser également les postes de travail, car lexpérience est exactement la même. Defender sait sil sécurise un appareil situé dans un centre de données, dans le cloud ou sil appartient à un développeur, et lidentifie comme tel dans linventaire et les workflows de sécurité.
Comme indiqué précédemment, toutes les distributions de serveurs Linux sont également prises en charge par Defender sur les postes de travail. Il sagit notamment de RHEL, CentOS, Ubuntu, Debian, SLES, Fedora et Oracle Linux, ainsi que GNOME, KDE et bien dautres encore. Cela dit, vous devez disposer de Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 ou dun abonnement Microsoft 365 E5 ou E7. Vous pouvez déployer Defender sur les postes de travail en utilisant les mêmes méthodes de déploiement que celles utilisées pour les serveurs, mais veillez à vérifier les conditions préalables.
En juin 2026, Microsoft avait déjà fait son plus grand pas vers Linux à ce jour. Lors de sa conférence des développeurs Build 2026, la société a dévoilé une expérience Windows 11 optimisée pour les développeurs qui intègre la prise en charge native des conteneurs Linux, des utilitaires en ligne de commande et un terminal expérimental alimenté par l'IA. C'est un revirement spectaculaire pour une entreprise qui considérait autrefois les logiciels open source comme une menace, et qui parie désormais que pour gagner la confiance des développeurs, il faut aller à leur rencontre là où ils travaillent réellement.
Voici l'annonce de Microsoft :
Sécuriser les postes de travail Linux avec Microsoft Defender
À mesure que de plus en plus de développeurs adoptent les postes de travail Linux, ceux-ci deviennent une cible de plus en plus attractive pour les attaquants : ils offrent des privilèges élevés, représentent une grande valeur et sont faciles à négliger par les administrateurs. Un développeur utilisant Linux au quotidien pour ses tâches de développement peut interagir avec des référentiels de code source, des pipelines dintégration continue et de livraison continue (CI/CD), des infrastructures cloud, des environnements de conteneurs et des plateformes de développement internes. Si son poste de travail est compromis, un pirate ne se contente pas daccéder à un ordinateur portable, mais sintroduit dans les pipelines qui permettent de créer et de déployer les logiciels de lentreprise. À mesure que ladoption de Linux sétend au-delà du centre de données, les entreprises ont besoin dune approche cohérente pour protéger Linux, quel que soit son lieu dutilisation.
Cest pourquoi nous avons étendu notre protection des terminaux de pointe dans Microsoft Defender, en apportant aux postes de travail Linux des capacités de protection, de détection, de gestion des vulnérabilités et de réponse de niveau entreprise.
Une protection de niveau entreprise pour les postes de travail Linux
La prise en charge de Defender pour les postes de travail Linux couvre les trois domaines clés de la sécurité des terminaux :
Protéger et détecter
- Détection et réponse au niveau des terminaux (EDR)
- Antivirus nouvelle génération de Microsoft Defender
- Analyse des menaces
Gestion de lexposition
- Gestion des vulnérabilités de Microsoft Defender
- Inventaire des appareils
- Gestion des paramètres de sécurité
Enquêter et réagir
- Recherche avancée de menaces
- Réponse en temps réel
- Isolement des appareils
Il en résulte une protection Linux plus étendue, fournie via les outils et les processus auxquels les équipes de sécurité font déjà confiance.
Offrir aux équipes de sécurité une vue cohérente et simplifiée de lensemble du parc de terminaux
Grâce à Defender sur les postes de travail Linux, les entreprises peuvent :
- Procéder à une mise en service rapide en utilisant les méthodes de déploiement déjà validées pour les serveurs Linux
- Réduire la complexité opérationnelle en protégeant les postes de travail et les serveurs Linux à laide dun seul agent et dune expérience unique en matière dopérations de sécurité
- Améliorer la visibilité sur les environnements de terminaux hétérogènes
- Renforcer la sécurité des postes de travail des développeurs, où les utilisateurs interagissent avec le code source, linfrastructure cloud et dautres ressources critiques
- Accélérer les enquêtes et les interventions grâce à une expérience opérationnelle de sécurité cohérente
Defender protège les postes de travail Linux à laide du même déploiement que celui déjà utilisé par les entreprises pour protéger les serveurs Linux. Il ny a pas dagent spécifique aux postes de travail à déployer ou à maintenir, et les packages de déploiement, les méthodes de déploiement et les capacités de sécurité existants sur les serveurs Linux sétendent directement aux postes de travail Linux.
Options de déploiement dans le portail Microsoft Defender
Defender identifie automatiquement si un appareil Linux est un serveur ou un poste de travail ; les appareils apparaissent ainsi correctement dans linventaire et les workflows de sécurité sans effort administratif supplémentaire. Avec Microsoft Defender, les équipes chargées des opérations de sécurité peuvent bénéficier dune visibilité sur les postes de travail Linux au même titre que sur le reste du parc de terminaux de lentreprise. Elles peuvent intervenir via un portail unique, que Linux soit exécuté dans le centre de données, dans le cloud ou sur le bureau dun ingénieur.
Pour commencer
La prise en charge de Defender repose sur la distribution Linux sous-jacente et la version du noyau, quel que soit lenvironnement de bureau sexécutant par-dessus la distribution. Toutes les distributions actuellement prises en charge par Microsoft Defender sur les serveurs Linux le sont également sur les postes de travail Linux, notamment RHEL, CentOS, Ubuntu, Debian, SLES, Fedora et Oracle Linux, quelles exécutent GNOME, KDE ou dautres environnements de bureau.
Defender sur les postes de travail Linux nécessite la version autonome de Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 ou les abonnements Microsoft 365 E5 et E7.
Si votre organisation utilise Linux sur des postes de travail de développeurs, dingénieurs ou de sécurité, cest le moment de combler ce manque de visibilité. Pour participer à laperçu public, intégrez les postes de travail Linux éligibles à laide de lune des méthodes de déploiement existantes. Avant de commencer, consultez les nouveautés de Defender et remplissez les conditions préalables.
Il sagit dune nouvelle étape vers notre objectif : aider les organisations à sécuriser chaque terminal, quel que soit le système dexploitation ou la plateforme.
Source : Annonce de Microsoft
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