Microsoft annonce React Native Windows 0.85.0 avec une nouvelle architecture, des mises à jour de la chaîne d'outils de compilation Windows et de nouvelles fonctionnalités pour les composants

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Nouveautés de la version 0.85 de React Native Windows

Microsoft.WindowsAppSDK

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ReactNativeWindow

ReactNativeWin32App

Fiabilité et stabilité

Texte et saisie  La mise à l'échelle de TextInput a été corrigée pour toutes les échelles d'écran, la longueur du texte Unicode est calculée correctement et un plantage de TextInput multiligne causé par la réentrance de TxDrawD2D a été corrigé.

a été corrigé. Touch et ScrollView  La gestion des interactions tactiles est désormais plus fiable, notamment en ce qui concerne les touches bloquées ou inactives sur les écrans à haute résolution (DPI), les dérives de défilement au clavier et les interactions tactiles restant actives après la perte de la capture du pointeur.

Rendu  Les bordures arrondies, la mise à jour des images lorsque la source change et le contraste de la barre de titre des fenêtres modales inactives ont été corrigés.

Accessibilité  Les événements de sélection UI Automation sont désormais déclenchés lorsque la propriété accessibilityState.selected change.

change. Runtime  Les corrections concernent un plantage lors de l'arrêt pendant la récupération du runtime, une condition de concurrence pouvant renvoyer un runtime nul à l'appelant, ainsi que la gestion du type binaryType WebSocket pour les messages binaires.

WebSocket pour les messages binaires. Fonctionnement interne de WebSocket  Les implémentations héritées de WinRTWebSocketResource et JSBigStringResourceDll ont été supprimées. Il sagit dune modification interne, mais les dérivés natifs personnalisés qui utilisaient ces types pourraient nécessiter des mises à jour.

CLI et modèles

La commande run-windows permet désormais de lancer Metro sur un port personnalisé.

permet désormais de lancer Metro sur un port personnalisé. Les modèles d'application utilisent une configuration plus cohérente entre les versions de production et de débogage.

Les templates importent le fichier Microsoft.Cpp.Default.props avant de définir la variable ReactNativeWindowsDir .

Mises à jour de l'application Galerie



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React Native est un framework logiciel open source d'interface utilisateur développé par Meta Platforms (anciennement Facebook Inc.). Il sert à développer des applications pour Android, Android TV, iOS, macOS, tvOS, Vega OS, le Web, Windows et UWP, en permettant aux développeurs d'utiliser le framework React tout en tirant parti des capacités natives de chaque plateforme. Il est utilisé pour développer des applications Android et iOS chez Facebook, Microsoft et Shopify, bien que cette dernière soit en train de cesser de l'utiliser. Il est également utilisé pour développer des applications de réalité virtuelle chez Oculus.Le 21 octobre 2026, Microsoft a annoncé la sortie de React Native Windows 0.85.0, basé sur React Native 0.85.3. Cette version de React Native Windows achève la transition vers la nouvelle architecture, met à jour la chaîne d'outils de compilation pour Windows et ajoute de nouvelles fonctionnalités aux composants, ainsi que des corrections concernant les fonctionnalités tactiles, le texte, l'accessibilité et le rendu.Microsoft indique que l'architecture héritée de React Native Windows a été supprimée et que les applications qui utilisent encore l'ancienne architecture doivent migrer vers Fabric avant de passer à la version 0.85. Selon l'entreprise, les nouveaux projets ciblent d'ores et déjà la nouvelle architecture.Cette version intègre également une chaîne d'outils mise à jour. React Native Windows 0.85 nécessite désormais Visual Studio 2026, .NET 10 et Windows App SDK 1.8 (1.8.260508005). Microsoft invite les utilisateurs à mettre à jour leur environnement de compilation avant de procéder à la mise à niveau.Concernant le contrôle de la barre de titre et de la bordure des fenêtres modales, les fenêtres modales prennent désormais en charge les propriétéset, ce qui permet aux applications Windows d'afficher des boîtes de dialogue sans la barre de titre ni la bordure natives par défaut lorsque cela correspond à la conception. Les performances d'affichage du texte ont également été améliorées.Parmi les autres nouveautés, View prend désormais en charge les propriétés de style, apportant ainsi une nouvelle fonctionnalité de mise en forme React Native à Windows. Les TurboModules peuvent également désormais être initialisés de manière anticipée. Cette fonctionnalité est facultative et s'adresse aux applications qui ont besoin que les modules natifs soient prêts avant le premier appel.Microsoft annonce également que les infobulles peuvent désormais s'afficher lorsque le focus clavier passe sur un élément, et une seule infobulle est visible à la fois. Ce comportement correspond davantage à ce que l'on attend en matière d'accessibilité et d'utilisation du clavier.Finalement concernant l'accès aux fenêtres Win32,est désormais accessible depuis, pour les applications Win32 qui ont besoin d'un accès direct à la fenêtre hôte.La version 0.85 de React Native Windows comprend des corrections ciblées susceptibles de modifier le comportement lors de la mise à jour :Microsoft invite les utilisateurs à installer la dernière version de React Native Gallery (0.85) pour découvrir les nouvelles fonctionnalités et les améliorations apportées aux composants. Le package Store 2.1.10.0 s'appuie sur React Native Windows 0.85.0. Selon l'entreprise, l'application Gallery est « le moyen le plus rapide de voir à quoi ressemble chaque composant et comment il se comporte sous Windows. Elle constitue une excellente référence lors du développement ou de la migration de vos propres applications ».Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de React Native Windows ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?