L'entreprise affirme avoir écouté les commentaires - qui étaient forts et négatifs - et a mis à jour les politiques des magasins Microsoft, en supprimant les références aux prix des logiciels libres. Microsoft a également clarifié les raisons pour lesquelles elle a mis en place cette interdiction.Les changements de politique qui ont effectivement interdit la vente de logiciels libres sont entrés en vigueur le mois dernier, mais Microsoft a déjà été contraint de faire marche arrière face aux critiques croissantes.Dans une série de tweets annonçant les derniers changements de politique qui suppriment cette interdiction, Giorgio Sardo, de Microsoft, déclare que la politique précédente visait à "" :Il poursuit en disant que Microsoft veut aider à soutenir les développeurs et leur donner de la flexibilité :Dans une mise à jour de l'historique des politiques, Microsoft explique brièvement le changement :Désormais, les règles de publications des applications dans le Microsoft Store mentionnent :Source : MicrosoftQue pensez-vous de ce changement de décision de Microsoft ?