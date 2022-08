Dans un billet de blogue publié la semaine dernière, le géant des logiciels a salué sa première tentative d'utilisation de générateurs de secours alimentés à l'hydrogène pour faire face à d'éventuelles coupures de courant et autres interruptions de service dans son centre de données de Latham. Microsoft utilise actuellement des générateurs fonctionnant au diesel, qui brûlent généralement des combustibles fossiles. Mais l'entreprise s'est engagée à éliminer le carburant diesel dans le cadre de son engagement à être neutre en carbone d'ici 2030. Parmi les nouvelles solutions envisagées, on trouve les piles à hydrogène.Également connus sous le nom de piles à combustible à membrane d'échange de protons (Proton Exchange Membrane Fuel Cell - PEMFC), ils combinent l'hydrogène et l'oxygène dans une réaction chimique qui génère de l'électricité, de la chaleur et de l'eau sans dégager de combustion, de matières particulières ou d'émissions de carbone. Selon Lucas Joppa, responsable de l'environnement chez Microsoft, ces piles pourraient être une solution durable pour éviter les émissions de carbone. L'essai de la pile à combustible à Latham a démontré qu'elle pouvait faire fonctionner le centre de données avec trois mégawatts.Les ingénieurs de Microsoft estiment que cette quantité d'énergie est suffisante pour alimenter environ 10 000 ordinateurs, ou 600 foyers. « Trois mégawatts, c'est super intéressant parce que c'est la taille des générateurs diesel que nous utilisons actuellement », a déclaré Joppa. Le fabricant de technologies de l'hydrogène Power inc. a construit le système de piles à combustible à membrane d'échange de protons et a placé 18 piles à combustible dans deux conteneurs d'expédition de 12 m de long pour soutenir le site du centre de données. Selon les ingénieurs de Plug, il s'agit des plus grandes piles que l'entreprise ait jamais fabriquées.Comme le système est plus grand que tout ce que Plug a construit auparavant, il en va de même pour tous les composants, des compresseurs et des échangeurs de chaleur aux onduleurs à l'échelle du réseau et aux tuyaux d'alimentation en hydrogène. L'hydrogène utilisé lors du test était un hydrogène "bleu" à faible teneur en carbone, obtenu comme sous-produit de la production industrielle de chlore et d'hydroxyde de sodium. Toutefois, Microsoft prévoit d'utiliser de l'hydrogène "vert" à l'avenir. Cela signifie que l'hydrogène proviendra des électrolyseurs, qui séparent les molécules d'eau en atomes d'hydrogène et d'oxygène.La mention "vert" vient du fait que ces électrolyseurs sont alimentés par une énergie verte (par exemple, éolienne ou solaire) pendant le processus. Le système a été assemblé au coup par coup sur une plateforme en béton derrière le siège de la société pour la recherche, le développement et la fabrication de sa gamme de piles à combustible ProGen. « Ce à quoi nous venons d'assister était, pour l'industrie des centres de données, un moment d'atterrissage sur la lune. Nous avons un générateur qui ne produit aucune émission. C'est stupéfiant », a déclaré Sean James, directeur de la recherche sur les centres de données chez Microsoft.Les essais du prototype sont terminés et le concept a été prouvé. Plug prévoit maintenant de déployer une version commerciale optimisée des systèmes de piles à combustible stationnaires à haute puissance, dont l'empreinte est plus petite et l'esthétique plus rationnelle et plus soignée que celle qui a été testée. De son côté, Microsoft installera également l'un de ces systèmes de piles à combustible de deuxième génération dans un centre de données de recherche où les ingénieurs apprendront à travailler avec cette nouvelle technologie et à la déployer, notamment en élaborant des protocoles de sécurité pour l'hydrogène.Notons que cela fait presque dix ans que Microsoft a commencé à explorer la technologie des piles à combustible avec le National Fuel Cell Research Centre en Californie en 2013. Toutefois, ce n'est qu'en 2018 qu'il a commencé à considérer les piles à combustible à membrane d'échange de protons comme une solution, qui sont couramment utilisées dans l'industrie automobile. La date du premier déploiement dans un centre de données réel n'est pas connue, mais James a déclaré qu'il est probable que cela aura lieu dans un endroit où les normes de qualité de l'air interdisent les générateurs diesel.D'un autre côté, Microsoft travaille également sur d'autres systèmes de refroidissement de ces centres de données. En effet, les centres de données sont non seulement de grands consommateurs d'énergie, mais ont également une forte demande en eau pour refroidir les serveurs. Si cela est une source de préoccupation majeure pour les entreprises, Microsoft cherche des solutions pour rendre les serveurs moins gourmands en énergie et rendre leur demande en eau quasi nulle. La société a commencé à utiliser depuis plus d'un an un liquide en ébullition pour évacuer la chaleur générée par les serveurs informatiques dans un centre de données.Microsoft est le premier fournisseur de services de cloud computing à utiliser ce procédé appelé "refroidissement par immersion à deux phases" dans un environnement de production. Selon la société, ses nouvelles techniques pourraient lui permettre de réduire de 95 % la quantité d'eau utilisée par ses centres de données d'ici 2024, dans le but d'éliminer "à terme" l'utilisation de l'eau. Elle a testé l'utilisation de processeurs surcadencés fonctionnant dans des réservoirs de refroidissement par immersion et affirme que cette combinaison permet aux serveurs d'atteindre un niveau de performance supérieur.« Nos tests ont montré que pour certains chipsets, les performances peuvent augmenter de 20 % grâce au refroidissement liquide. Cela démontre comment le refroidissement liquide peut être utilisé non seulement pour soutenir nos objectifs de durabilité visant à réduire et, à terme, à éliminer l'eau utilisée pour le refroidissement dans les centres de données, mais aussi pour générer des puces plus performantes fonctionnant à des températures de refroidissement plus chaudes pour les charges de travail avancées d'IA et de ML », a déclaré Christian Belady, vice-président du groupe de développement avancé des centres de données de Microsoft.Selon Microsoft, ces types d'amélioration des performances pourraient être significatifs lorsqu'ils sont appliqués à l'échelle du cloud, et permettre de nouvelles approches de la façon dont les centres de données sont construits et exploités. L'entreprise ajoute que le refroidissement par immersion peut offrir un rendement énergétique exceptionnel, car il utilise des réservoirs scellés qui ne nécessitent pas de planchers surélevés ou de refroidissement par air au niveau de la pièce, comme c'est le cas actuellement dans la plupart des centres de données commerciaux.Microsoft estime que le refroidissement par immersion à deux phases jouera un rôle beaucoup plus important dans les futures conceptions de données. « Le refroidissement liquide ouvre la voie à des serveurs plus denses dans des espaces plus réduits », a déclaré Belady. À l'avenir, Microsoft pourrait combiner le refroidissement par immersion à deux phases et les piles à combustible à membrane d'échange de protons pour réduire l'impact environnemental de ses centres de données.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des tests des Microsoft sur les piles à hydrogène?Selon vous, en quoi cette technologie pourrait être bénéfique pour les centres de données ?