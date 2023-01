Des sous-titres traduits en direct.

Des marqueurs temporels dans les enregistrements de réunions Teams pour indiquer quand un utilisateur a quitté ou rejoint une réunion.

Organisation personnalisée Scènes du mode Together.

Rendez-vous virtuels : Notifications par SMS.

Rendez-vous virtuels : Analyses organisationnelles dans le centre d'administration de Teams.

Rendez-vous virtuels : Vue des files d'attente planifiées.

Bien qu'une date de lancement précise n'ait pas encore été révélée, Microsoft a indiqué à ses partenaires que le calendrier actuel prévoit le lancement de Microsoft Teams Premium "début février 2023". L'entreprise a également déclaré que "certaines fonctionnalités de Teams seront transférées des licences Teams aux licences Teams Premium".La date de lancement prévue a été annoncée dans le hub Partner Center de Microsoft et, ailleurs en ligne, l'entreprise a également révélé les détails des différences entre les niveaux gratuit et Premium.Et c'est là que les choses deviennent un peu inquiétantes pour les utilisateurs existants. Les fonctionnalités qui sont actuellement gratuites et accessibles à tous ne seront bientôt plus disponibles que pour les clients payants.C'est ce que dit Microsoft :La société poursuit en énumérant les fonctionnalités qui passeront à Teams Premium :Pour les personnes qui utilisent actuellement ces fonctionnalités mais n'ont pas envie de s'abonner, il y aura une période de grâce pendant laquelle les fonctionnalités resteront disponibles pour tous.Microsoft explique :Source : Microsoft Que pensez-vous de ce logiciel de réunion et de collaboration de Microsoft ?Selon vous, le fait de rendre payantes des fonctionnalités jusque-là gratuites peut-il freiner les utilisateurs quant à l'adoption de cet outil ?