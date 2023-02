Le géant du logiciel affirme que près de 64 % de toutes les demandes de recherche se font aujourd'hui par le biais de téléphones mobiles. Il est donc crucial pour la société de s'assurer que ce moteur de recherche est présent sur les appareils Android et iOS. De plus, les utilisateurs ont aujourd'hui la possibilité d'accéder à davantage de services Bing alimentés par la technologie de l'IA sur les téléphones mobiles. Et cela est lié au dispositif présent dans cette application ainsi qu'au navigateur Edge.En outre, nous entendons plus de nouvelles sur le front lié à la saisie vocale. Ici, les utilisateurs ont la possibilité de cliquer sur un bouton de microphone que l'on trouve près des ordinateurs de bureau et des smartphones. Mais Bing dit espérer continuer à répondre aux utilisateurs par le biais de textes.Le géant des logiciels espère également que les recherches alimentées par l'intelligence artificielle de Bing seront intégrées aux discussions Skype. Il se peut que Bing soit associé aux chats, ce qui permettrait d'obtenir des réponses sous différentes formes. Il peut s'agir de textes, de réponses simples ou de puces. En outre, le service fournit une assistance dans près de 100 langues différentes et il est lié au traducteur intégré de Skype.ChatGPT est intégré à Bing, mais son déploiement n'est pas encore généralisé. Cela signifie que de nombreuses personnes doivent faire la queue. Mais il est clair que l'attente est bien réelle puisque de nombreuses personnes font la queue pour mettre la main dessus.Le géant du logiciel affirme qu'il travaille vraiment très dur et très vite pour donner accès à autant d'utilisateurs que possible. Cela est dû à une demande accrue qui a même choqué l'entreprise.Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?Pensez-vous que le déploiement de Bing Chat sur mobile pourra accroître sa popularité ?Trouvez-vous que l'initiative de Microsoft d'intégrer Bing aux discussions Skype est une bonne idée ?