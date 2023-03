un accès permanent aux modèles OpenAI les plus avancés pour soutenir les tâches et les applications de sécurité les plus exigeantes.

un modèle spécifique à la sécurité qui bénéficie d'un renforcement continu, d'un apprentissage et d'un retour d'information de la part des utilisateurs pour répondre aux besoins uniques des professionnels de la sécurité ;

une visibilité et une veille permanente sur les menaces, alimentées par les produits de sécurité de votre entreprise et les 65 billions de signaux de menaces que Microsoft voit chaque jour, afin de garantir que les équipes de sécurité disposent des connaissances les plus récentes sur les attaquants, leurs tactiques, leurs techniques et leurs procédures ;

l'intégration avec le portefeuille de sécurité de bout en bout de Microsoft pour une expérience hautement efficace qui s'appuie sur les signaux de sécurité ;

une liste croissante de compétences et d'invites uniques qui élèvent l'expertise des équipes de sécurité et placent la barre plus haut pour ce qui est possible, même avec des ressources limitées.

L'assistant utilisera le modèle de sécurité spécifique de Microsoft, que l'entreprise décrit comme « un ensemble croissant de compétences spécifiques à la sécurité » qui est alimenté par plus de 65 billions de signaux chaque jour. Ce lancement intervient dans le cadre d'une série d'annonces de Microsoft visant à intégrer l'IA dans ses produits les plus populaires.L'entreprise a cherché à devancer ses pairs en investissant plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, propriétaire de ChatGPT, qui a récemment lancé GPT-4 pour effectuer une série de tâches allant de la création d'un véritable site web à partir d'une maquette dessinée à la main en passant par l'aide aux particuliers pour le calcul de leurs impôts.Le logiciel peut rapidement détecter les menaces et y répondre, mais aussi mieux comprendre le paysage des menaces. En outre, Microsoft affirme qu'il « apprendra à partir des renseignements existants, mettra en corrélation l'activité des menaces et prendra des décisions plus éclairées et plus efficaces à la vitesse de la machine ».« Aujourd'hui, les professionnels de la cybersécurité sont confrontés à des difficultés considérables. Trop souvent, ils mènent une bataille asymétrique contre des attaquants implacables et sophistiqués. Avec Security Copilot, nous faisons pencher la balance en notre faveur. Security Copilot est le premier et le seul produit de sécurité à base d'IA générative permettant aux défenseurs d'évoluer à la vitesse et à l'échelle de l'IA», a déclaré Vasu Jakkal, vice-président de Microsoft Security.Security Copilot apprendra et s'améliorera continuellement, et fournira un accès permanent aux modèles OpenAI avancés. Microsoft considère Security Copilot comme un moyen pour les organisations de remédier aux pénuries de compétences en cybersécurité et de combler les lacunes potentielles en matière de connaissances.« Pour faire progresser la sécurité, il faut à la fois des personnes et des technologies - l'ingéniosité humaine associée aux outils les plus avancés qui permettent d'appliquer l'expertise humaine à la vitesse et à l'échelle. Avec Security Copilot, nous construisons un avenir où chaque défenseur dispose des outils et des technologies nécessaires pour rendre le monde plus sûr », a déclaré Charlie Bell, vice-président exécutif de Microsoft Security.Les avantages de cet outil sont les suivants :Source : Microsoft Que pensez-vous de ce nouvel outil de sécurité de Microsoft ?