Microsoft Loop vous aide à organiser tout ce dont vous avez besoin pour votre projet dans un espace de travail unique et effectue même la recherche pour vous afin de le lancer. Il vous suffit d'ajouter un titre d'espace de travail et tout autre mot-clé pertinent, et Microsoft Loop vous proposera les éléments les plus pertinents à ajouter à votre espace de travail. Choisissez les éléments à ajouter et créez votre espace de travail. Le contenu sera organisé en pages que vous pourrez facilement consulter.

L'un des défis d'un projet est sa rapidité d'évolution. Les espaces de travail flexibles de Microsoft Loop vous permettent, à vous et à votre équipe, de suivre le rythme. Commencez facilement de nouvelles pages avec des modèles et glissez-déposez des pages ou des blocs de contenu pour structurer votre espace de travail de la manière qui vous convient le mieux, à vous et à votre équipe.

Lorsque vous travaillez sur un projet dynamique, vous devez souvent partager des informations avec différents groupes de personnes, dont certaines ne font pas partie de votre équipe de projet immédiate. Les composants de Microsoft Loop vous permettent de décomposer l'information, en ne partageant que les bonnes parties avec les bonnes personnes. Transformez n'importe quel contenu d'une page Loop en composant, puis copiez et collez simplement dans les applications M365, y compris le chat Teams, Outlook, Whiteboard, et le déploiement de Word pour le web.

Disponible sur le web, ainsi que pour iOS et Android, Microsoft Loop permet aux équipes de travailler ensemble dans des espaces de travail partagés qui s'intègrent parfaitement aux applications de Microsoft 365. L'application est en concurrence avec Asana et Notion et est en cours de développement depuis quelques années. Comme on peut s'y attendre, elle comporte une touche d'IA grâce à la prise en charge de Loop par Microsoft 365 Copilot.Bien qu'il ne s'agisse pas d'une idée révolutionnaire, Loop bénéficie énormément de son intégration étroite avec les applications Microsoft 365 telles qu'Outlook et Word, et de leur prise en charge. Il s'agit d'un produit conçu pour aider à la réalisation de différents types de projets, mais le thème dominant est la collaboration.Décrivant l'application comme une "expérience de co-création transformatrice", Microsoft explique :L'entreprise poursuit :Microsoft souligne ensuite l'un des principaux arguments de vente de Loop :Loop fonctionne également comme un outil de gestion de projet, avec l'option de synchronisation avec Microsoft Planner et To Do.Cette vidéo promotionnelle constitue une bonne introduction à ce qu'est Loop, à son fonctionnement et à son utilisation :Source : MicrosoftQue pensez-vous de Loop ?