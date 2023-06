Microsoft supprimera Cortana dans Windows 10 et Windows 11 dans le courant de l'année

Microsoft n'a pas fait grand cas de la disparition de l'application, glissant la nouvelle dans un document d'assistance plutôt que dans un billet de blog. Mais la fin du support de l'application ne signifie pas que Cortana disparaît complètement.L'application Cortana ne sera plus prise en charge à partir d'une date encore indéterminée dans le courant de l'année - Microsoft parle simplement de "fin 2023". L'entreprise précise toutefois que si l'application est supprimée, l'assistant numérique continuera à vivre dans divers autres produits.Le document d'assistance précise :« Nous apportons des modifications à Windows qui ne seront pas prises en compte dans les autres produits. Nous apportons des modifications à Windows qui auront un impact sur les utilisateurs de l'application Cortana. À partir de fin 2023, nous ne prendrons plus en charge Cortana dans Windows en tant qu'application autonome. Cependant, vous pouvez toujours accéder à de puissantes fonctionnalités de productivité dans Windows et Edge, qui disposent de capacités d'IA accrues. Cela signifie que vous pouvez toujours obtenir de l'aide pour vos tâches, votre calendrier et vos e-mails, mais d'une manière nouvelle et passionnante. Ce changement ne concerne que Cortana dans Windows, et votre assistant de productivité, Cortana, continuera d'être disponible dans Outlook mobile, Teams mobile, Microsoft Teams display et Microsoft Teams rooms ».Microsoft ajoute : « Nous savons que ce changement peut affecter certaines de vos méthodes de travail dans Windows, c'est pourquoi nous voulons vous aider à passer en douceur aux nouvelles options. Au lieu de cliquer sur l'icône Cortana et de lancer l'application pour commencer à utiliser la voix, vous pouvez désormais utiliser la voix et satisfaire vos besoins de productivité grâce à différents outils ».L'entreprise souligne également les autres options qui resteront disponibles pour les utilisateurs de Windows, notamment l'accès vocal dans Windows 11, le nouveau Bing alimenté par l'IA et le Copilote Microsoft 365 infusé par l'IA. Windows Copilot sera également disponible en avant-première pour Windows 11 à partir du mois de juin 2023.Source : MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?Microsoft peut-il encore redonner vie à son assistant virtuel ? Comment pourrait-il procéder à votre avis ?Aviez-vous utilisé Cortana sur Windows Phone ? Comment pouvez décrire l'expérience de l'époque ?