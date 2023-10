Gestion de fichiers simplifiée

Copilot dans OneDrive

Sécurité avancée et gouvernance

Amélioration de la recherche de photos de consommateurs

OneDrive a parcouru un long chemin depuis son lancement en tant que fournisseur de stockage dans le cloud. OneDrive est désormais au centre de votre expérience des fichiers dans Microsoft 365. Il va au-delà du stockage et de la protection des fichiers. Il permet également le partage, la collaboration et la sécurité des fichiers, et il est utilisé par des personnes et des organisations, petites et grandes, dans le monde entier. OneDrive héberge des billions de fichiers, et près de 2 milliards de fichiers supplémentaires sont ajoutés chaque jour.Aujourd'hui, OneDrive s'adapte pour répondre à vos besoins à mesure que le paysage professionnel évolue. Aujourd'hui, les fichiers sur lesquels vous travaillez s'étendent sur OneDrive, s'étendent aux bibliothèques de documents SharePoint, voyagent en tant que pièces jointes dans les invitations aux réunions et sont échangés par le biais des chats Teams. Vous avez besoin d'un endroit où vous pouvez facilement trouver tous les fichiers, les boucles, les tableaux de bord et les planches de conception sur lesquels vous devez travailler, où qu'ils se trouvent. Aujourd'hui, la nouvelle génération de OneDrive est officiellement disponible, un endroit où tous vos fichiers sont à portée de main. La nouvelle génération de OneDrive comprend de nouvelles vues de fichiers, des contrôles de gouvernance, des outils de création et Copilot pour vous aider à rechercher, organiser et extraire rapidement des informations de vos fichiers. Et ces nouvelles expériences ne sont pas seulement "dans" OneDrive, elles arrivent dans Teams et Outlook pour une expérience de fichier cohérente et riche à travers Microsoft 365. Jetons un coup d'œil à la nouvelle génération de OneDrive.Le nouveau OneDrive permet de retrouver facilement tous les fichiers que vous avez créés ainsi que ceux qui ont été partagés avec vous. Trouver les fichiers dont vous avez besoin est maintenant plus facile que jamais grâce à chacune des fonctionnalités ci-dessous qui sont disponibles dès aujourd'hui dans OneDrive pour le travail et l'école.l'expérience d'accueil dans OneDrive pour le Web a été repensée afin de vous aider à récupérer rapidement vos fichiers, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans votre organisation.Cette section, située en haut de la page d'accueil OneDrive, présente des recommandations de fichiers alimentées par l'IA au moment opportun, afin que vous ayez ce dont vous avez besoin à portée de main.La vue Réunions affiche vos réunions à venir et passées, ainsi que les enregistrements des réunions et les fichiers partagés. Que ces fichiers aient été partagés dans le chat ou dans l'invitation à la réunion, vous les trouverez tous ici.Parfois, vous ne vous souvenez pas du nom d'un fichier, mais vous vous souvenez de la personne qui l'a partagé avec vous. Le contexte est essentiel lorsque vous recherchez le bon fichier. La vue Personnes organise vos fichiers en fonction des personnes avec lesquelles vous travaillez.Tous les fichiers qui ont été partagés avec vous, quelle que soit la manière dont ils ont été partagés ou la personne qui les a partagés, s'affichent désormais dans la vue Partagé. C'est l'endroit idéal pour retrouver tous les fichiers sur lesquels vous collaborez.Exprimez-vous en choisissant la couleur de vos dossiers et restez organisé à votre façon.Le suivi des fichiers importants est désormais plus facile grâce aux Favoris. Vous pouvez marquer n'importe quel fichier comme favori et y accéder à partir de votre liste de favoris dans OneDrive, Teams, l'Explorateur de fichiers, les applications Microsoft 365 et bien plus encore.Pour un accès rapide aux fichiers partagés avec vous ou résidant dans des emplacements d'équipe partagés, il vous suffit de créer un raccourci vers eux dans votre OneDrive. Cela simplifie la collecte de fichiers pour les projets, quel que soit leur emplacement d'origine.Le partage de fichiers et la copie de liens sont désormais plus conviviaux que jamais et nécessitent moins de clics.Ensemble, ces fonctionnalités intuitives rationalisent l'accès aux fichiers, améliorent la collaboration et vous aident à accomplir davantage de tâches en moins de temps.L'IA est sur le point de transformer la façon dont vous accédez à vos fichiers, les exploitez et en tirez de la valeur dans Microsoft 365.Comme annoncé en mai et à nouveau en septembre, Copilot est intégré à vos fichiers dans SharePoint et OneDrive afin que vous puissiez poser des questions ouvertes liées à un fichier individuel ou obtenir un résumé du contenu. Vous pouvez le faire sans ouvrir le fichier et quel que soit l'endroit où il se trouve, dans OneDrive, SharePoint ou Teams. Copilot dans OneDrive sera disponible d'ici décembre pour tous les clients qui ont une licence Microsoft 365 Copilot.Avec Microsoft 365 Chat, vous pouvez passer au peigne fin tout votre univers de données Microsoft 365, y compris vos fichiers dans OneDrive et SharePoint. Posez une question, et il reliera les points à travers tout votre contenu pour rassembler et fournir les informations dont vous avez besoin.Voyons maintenant comment est envisagé l'avenir de Copilot dans OneDrive. L'équipe de Microsoft travaille sur de nouvelles compétences Copilot qui vous aideront à trouver ce dont vous avez besoin et à rester organisé. Imaginez que vous venez de commencer à travailler sur un nouveau projet appelé Munson, et que vous devez rapidement vous mettre au courant. Vous demandez à Copilot : "". Une fois que Copilot vous a aidé à trouver les fichiers pertinents, il comprend qu'il pourrait être utile de les ajouter à un nouveau dossier. Copilot ajoute alors ces fichiers au nouveau dossier et recommande d'autres fichiers liés au projet Munson qui ne faisaient pas partie de votre recherche initiale, afin que vous puissiez les ajouter au dossier nouvellement créé. Ce qui a commencé comme une simple recherche en langage naturel a maintenant donné naissance à votre bibliothèque de connaissances personnelles sur le projet Munson.Lorsque vous souhaitez partager ces fichiers avec d'autres personnes, Copilot peut générer des résumés à inclure dans les liens de partage afin que vos collègues aient plus de contexte. Enfin, Copilot peut rendre plus facile que jamais le rattrapage des mises à jour importantes de votre contenu. Imaginez un résumé quotidien dans OneDrive qui montre les nouveaux fichiers partagés avec vous, les modifications apportées aux fichiers que vous avez partagés, les nouveaux commentaires, les documents pertinents pour les réunions à venir et les suggestions d'actions de suivi.L'avenir de Copilot dans OneDrive vous aidera à rassembler, gérer et transférer des connaissances en moins de temps que jamais. L'équipe de Microsoft est enthousiaste à l'idée des possibilités offertes par Copilot et se réjouit à l'idée de partager d'autres informations dans les mois à venir.Avec l'évolution vers le travail distribué et la croissance du partage de fichiers, l'importance de la sécurité est montée en flèche. Les nouveaux outils disponibles dans le module complémentaire SharePoint Advanced Management (SAM) permettent aux administrateurs de protéger le contenu d'une surexposition, de restreindre l'accès en cas de besoin, de gouverner le partage et même d'aider à migrer le contenu en toute sécurité lors de fusions et d'acquisitions. Chacune des fonctionnalités ci-dessous est actuellement disponible pour les clients du monde entier, sauf indication contraire.Il se peut que vous souhaitiez affiner les conditions d'accès des personnes qui utilisent des fichiers confidentiels, afin qu'elles n'accèdent pas accidentellement à des informations sensibles et ne les divulguent pas. Par exemple, si une personne travaille souvent avec des fichiers confidentiels, vous pouvez désormais ajouter l'authentification multifactorielle au site pour qu'elle n'ait d'impact que sur les conditions d'accès de cette personne.Lorsque les utilisateurs partagent des fichiers, ils permettent à d'autres personnes, à l'intérieur et à l'extérieur de votre entreprise, d'accéder à ces fichiers. La politique de contrôle d'accès restreint pour OneDrive vous permet d'empêcher des personnes d'accéder à des fichiers partagés dans des comptes OneDrive spécifiques en limitant l'accès à OneDrive aux membres d'un groupe de sécurité spécifique. Par exemple, si vous découvrez que des personnes ont accès à certains fichiers confidentiels, vous pouvez affiner l'accès de manière à ce que seuls les utilisateurs d'un groupe de sécurité spécifique y aient accès.Les fusions, les acquisitions et les cessions font partie de la vie, et de nombreuses organisations y sont confrontées. Dans ces scénarios, vous pouvez avoir besoin de déplacer des comptes OneDrive d'un locataire à l'autre. Désormais, avec la migration OneDrive inter-locataires, vous pouvez facilement déplacer les comptes OneDrive d'un locataire à l'autre et tous les liens de partage existants continueront à fonctionner avec la fonction de redirection.En tant qu'administrateur SharePoint ou administrateur global dans Microsoft 365, vous pouvez bloquer le téléchargement de fichiers et d'enregistrements de réunions Teams à partir de sites SharePoint ou OneDrive. Cette fonctionnalité peut être définie pour des sites individuels, mais pas au niveau de l'organisation. Lorsqu'elle est activée, les utilisateurs n'ont accès qu'au navigateur et ne peuvent pas télécharger, imprimer ou synchroniser des fichiers.La collaboration externe est la principale source de fuite de données en raison d'un partage accidentel. Vous pouvez désormais identifier les modèles de collaboration et de partage centrés sur l'utilisateur au sein de votre organisation.Pour les administrateurs axés sur les données, l'équipe est ravie d'annoncer que les rapports administratifs de synchronisation sur le volume, la santé, les erreurs et plus encore seront disponibles dans le cadre de Microsoft Graph Data Connect pour SharePoint. Une fois les données disponibles dans Azure, les administrateurs peuvent les analyser, les visualiser et en faire des rapports de manière flexible à l'aide d'outils de données Azure tels qu'Azure Synapse et Power BI. Cette fonctionnalité sera disponible en avant-première publique d'ici janvier 2024.Ces outils permettent aux administrateurs de protéger le contenu contre une exposition intentionnelle ou non.Si vous utilisez OneDrive dans votre vie personnelle, des nouvelles passionnantes concernant les fonctions photo qui arrivent dans la version grand public de OneDrive sont disponibles. Un grand pas en avant a été fait dans la façon dont vous trouvez vos photos importantes.Les photos les plus importantes que nous ayons sont celles des personnes qui nous sont chères, c'est pourquoi une nouvelle fonctionnalité a été introduite pour vous permettre de rechercher ou de parcourir des photos en fonction des personnes qui y figurent. Avec votre permission, OneDrive peut trouver des photos en fonction des noms que vous donnez aux personnes figurant sur vos photos.La recherche en langage naturel est également introduite dans vos photos. Tapez simplement ce que vous cherchez et OneDrive le trouvera. Cette recherche va bien au-delà de la reconnaissance d'objets, vous pouvez lui demander de trouver des lieux, des paramètres, des objets et des personnes spécifiques, le tout en une seule recherche. Par exemple, si vous cherchez une photo particulière, vous pouvez rechercher "" et vous verrez les images que vous recherchez.Ces fonctions de recherche assistée par IA sont mises à la disposition des consommateurs, en avant-première limitée, à partir de ce mois-ci sur OneDrive pour le Web et sur l'application OneDrive Mobile. Cette fonctionnalité devrait être présentée en avant-première publique au début de l'année 2024.La nouvelle génération de OneDrive est là, et il est plus facile que jamais d'accéder, de gérer et d'utiliser notre contenu dans Microsoft 365. Merci pour toutes vos contributions et vos précieux commentaires tout au long du processus.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les améliorations apportées à Microsoft OneDrive sont pertinentes ?Quelles fonctionnalités trouvez-vous intéressantes ?