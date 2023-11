Initialisation et authentification simplifiées

# Example using async credentials and application access. from azure.identity.aio import ClientSecretCredential from msgraph import GraphServiceClient credential = ClientSecretCredential( 'TENANT_ID', 'CLIENT_ID', 'CLIENT_SECRET', ) scopes = ['https://graph.microsoft.com/.default'] client = GraphServiceClient(credentials=credential, scopes=scopes)

Une expérience fluide pour construire des requêtes

Gestionnaire de tentatives intégré

Plus de fonctionnalités

Support HTTP2 : Le SDK Python supporte HTTP2 par défaut.

Annotations de type : Le SDK vous permet de spécifier le type d'une variable afin de clarifier et de contrôler le processus de développement.

Classes de modèles : Le SDK utilise des classes de modèles correspondant aux ressources Microsoft Graph, ce qui permet au développeur de travailler avec des objets Python, en sérialisant et désérialisant automatiquement le format JSON dans les requêtes et les réponses.

Généré par Kiota

Dans son blog, Microsoft aborde les principales caractéristiques du Microsoft Graph Python SDK. Voici la présentation de Microsoft :.Grâce à l'authentification simplifiée, vous pouvez commencer à envoyer des requêtes à Microsoft Graph en seulement 5 lignes de code. Il vous suffit d'ajouter vos informations d'identification à la bibliothèque de votre choix, d'initialiser le client et votre application sera prête à effectuer des requêtes.Le fournisseur d'authentification se charge automatiquement de la récupération, de la mise en cache et de l'actualisation des jetons, ce qui garantit que vos demandes sont toujours authentifiées. Le fournisseur d'authentification vérifie que le jeton est toujours valide en suivant l'expiration et en rafraîchissant automatiquement le jeton en arrière-plan avant qu'il n'expire.Contrairement à d'autres expériences fluides en Python, Microsoft ne fait pas correspondre chaque point de terminaison et chaque méthode à une fonction unique. Au lieu de cela, ils présentent un cadre pour construire n'importe quelle requête en utilisant le chaînage de méthodes, fournissant un flux propre qui fonctionne de manière transparente en Python.Le modèle fluide contribue à réduire les erreurs, en affichant uniquement les méthodes correspondant aux opérations sur la ressource spécifiée. Aidé par l'autocomplétion de l'IDE, le SDK permet au développeur de taper en toute confiance un code qui s'exécute.Le SDK propose un gestionnaire de relance intégré configurable qui comprend les codes d'état de réponse 429 (trop de demandes), 503 (service indisponible) et 504 (délai d'attente de la passerelle), qui exigent généralement que l'application relance la demande au bout d'un certain temps. Le gestionnaire lit la recommandation dans l'en-tête `Retry-After` et réessaie automatiquement après le délai recommandé. Vous pouvez également personnaliser le gestionnaire et spécifier une valeur personnalisée pour le paramètre `RetriesTimeLimit` supérieure à 0, afin d'introduire des tentatives de réessais de requêtes évaluées en fonction du temps, en plus des tentatives de réessais de requêtes évaluées en fonction du nombre par défaut.Vous pouvez également générer un SDK Python pour n'importe quelle API que vous utilisez dans votre projet et créer une expérience SDK cohérente entre les API. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une description OpenAPI.Pour démarrer avec Microsoft Graph Python SDK, voici le lien Source :Quel est votre avis sur cette annonce ?http://OpenAI publie la version bêta...ites en Python