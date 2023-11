Le rapport explique que l'ancienne version du système d'exploitation pourrait bientôt obtenir une nouvelle option dans la barre des tâches pour lancer le chatbot IA avec le même flyout disponible sur la version 23H2 pour Windows 11.La raison de cette approche est de rendre Copilot disponible sur le plus grand nombre d'appareils possible puisque Windows 10 est toujours la version la plus populaire du système d'exploitation, couvrant 69 % de la part de marché contre 26 % pour Windows 11, selon les statistiques de StatCounter.En outre, l'intégration de Copilot dans Windows 10 permettra à l'entreprise d'inciter plus facilement les développeurs à créer des plugins pour l'expérience, car elle peut potentiellement atteindre près de 1,5 milliard d'appareils (1 milliard pour Windows 10 et près d'un demi-milliard pour Windows 11).On ne sait pas encore comment fonctionnera l'intégration du chatbot d'IA, mais étant donné que Windows 10 et 11 partagent de nombreux composants similaires, il est probable que l'expérience fonctionnera comme sur Windows 11, où vous pouvez utiliser l'assistant pour poser des questions sur n'importe quel sujet, résumer le contenu Web via Microsoft Edge, créer des images et modifier les paramètres du système. Cela s'ajoute à la prise en charge des plugins.Des sources confirment également que l'entreprise ne veut pas que Windows 10 prenne du retard sur ses nombreuses innovations. Par conséquent, elle prévoit d'apporter plus de nouvelles fonctionnalités en plus des mises à jour de sécurité et des améliorations à l'ancienne version du système d'exploitation.Enfin, à la lumière de ces nouvelles, des sources familières avec le plan disent qu'en interne, l'entreprise envisage toujours d'étendre le support de Windows 10 au-delà du 14 octobre 2025.Quel est votre avis sur le sujet ?