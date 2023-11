Microsoft 365 E3, E5

Microsoft 365 F3 (bientôt)

Microsoft 365 A3, A5 (pour les professeurs uniquement)

Business Standard

Business Premium

Microsoft Copilot Studio : une solution pour répondre aux besoins des professionnels de l’informatique et des créateurs

Microsoft Copilot fait référence au compagnon IA de Microsoft, qui couvre toutes les applications et expériences de Microsoft, y compris Microsoft 365, Windows 11, Edge et Bing. Avec Copilot, les utilisateurs pourront bénéficier de l'assistance de l'IA dans pratiquement tous les aspects de leurs flux de travail dans les différentes applications Microsoft.Par exemple, la suite d'applications Microsoft 365, notamment Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams, sera dotée de Copilot pour optimiser le flux de travail à travers elles, comme la génération de texte et de tableaux dans Word, le résumé et la rédaction d'e-mails dans Outlook, et la génération de visualisations Python dans Excel.Copilot (anciennement Bing Chat et Bing Chat Enterprise) sera disponible le 1er décembre. Depuis le lancement de Bing Chat, il y a eu plus d'un milliard d'invites et de requêtes. Grâce à la protection commerciale des données de Copilot, les messages-guides et les réponses ne sont pas sauvegardés. Microsoft rassure qu’elle n'a pas accès aux données et elles ne sont pas utilisés pour entraîner les modèles sous-jacents. De plus, Copilot est basé sur les derniers modèles OpenAI, y compris GPT-4 et DALL-E 3, offrant des capacités de génération de texte et d'image dans une expérience unifiée.L’intention de Microsoft serait d'inclure d'autres utilisateurs d'Entra au fil du temps :Apparemment, la marque Copilot est une tentative d'unifier plutôt que de confondre, selon un billet de blog de Microsoft : « À l'occasion de Microsoft Ignite 2023, nous sommes ravis d'annoncer Microsoft Copilot Studio, un outil low-code permettant de personnaliser Microsoft Copilot pour Microsoft 365 et de créer des copilotes autonomes. Copilot Studio est inclus dans Copilot pour Microsoft 365 et rassemble un ensemble de capacités de communication puissantes », Microsoft.Selon Jared Spataro, vice-président de la division Modern Work & Business Applications de Microsoft, l’objectif est de disposer d’un Copilote unique pour toutes les surfaces de Microsoft, qui comprend le contexte de l’utilisateur sur le web, sur son PC et au travail. Bien que Microsoft vantait les mérites de Cortana en tant qu’assistant personnel de productivité, aujourd’hui, selon le PDG Satya Nadella, Microsoft est la société Copilot.Pour aider Copilot à être encore plus puissant, polyvalent et créatif, Microsoft adopte également l'évolution récente d'OpenAI vers des modèles d'IA de type agent, appelés GPT, avec Microsoft Copilot Studio. « Les GPT sont un nouveau moyen pour quiconque de créer une version personnalisée de Copilot pour des tâches spécifiques », écrit Microsoft. « Combinés à la prise en charge précédemment annoncée des plugins de schéma OpenAI, les GPT et les plugins ouvriront de nouvelles perspectives aux développeurs et professionnels, et offriront aux utilisateurs des expériences et des interactions adaptées à leurs besoins. »Conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l'informatique et des créateurs, Copilot Studio s'intègre à Microsoft Azure OpenAI Studio, Azure Cognitive Services, Azure Bot Service et à d'autres technologies d'IA conversationnelle de Microsoft. Elle simplifie et accélère la création et la publication d'un plugin directement dans Copilot for Microsoft 365 en utilisant une approche low-code par glisser-déposer qui inclut la logique et la connectivité des données pour répondre aux questions basées sur les données et processus d'entreprise.Les créateurs peuvent importer ou créer de nouveaux plugins à partir des composants existants de la plateforme, y compris les sources de données, les connecteurs, les flux, les invites AI et les sujets personnalisés. Avec plus de 1 100 connecteurs prédéfinis, tels que SAP, Workday et ServiceNow, les organisations peuvent se connecter à toutes leurs données d'entreprise.Microsoft est déterminé à faire de Copilot une réussite, après avoir connu un certain succès avec la technologie dans GitHub. Cette technologie en est encore au stade du moteur de recherche intelligent, qui exploite le langage naturel pour aider les utilisateurs et présenter les données d'entreprise qui seraient autrement difficiles à trouver. D’après certains analystes, l’ajout de Copilot aux plateformesetde Microsoft devrait garantir la pérennité de cette technologie, qui n’était pas assurée par ses prédécesseurs.Bien que l’initiative soit ambitieuse et prometteuse, il est important de noter que l’IA n’est pas infaillible et peut parfois produire des résultats imprécis ou biaisés. Il est donc essentiel que les utilisateurs continuent de faire preuve de discernement et de vérifier les résultats de l’IA avant de les accepter comme vérité absolue. En fin de compte, l’initiative Copilot de Microsoft est une étape importante dans l’introduction de l’IA dans tous les aspects de la gamme Windows et d’autres domaines d’activité, mais elle doit être utilisée avec prudence et discernement.Sources : Microsoft (1, Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Microsoft pourra garantir la confidentialité et la sécurité des données lors de l’utilisation de Copilot ?