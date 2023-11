70 % des utilisateurs de Copilot ont déclaré qu'ils étaient plus productifs et 68 % qu'ils avaient amélioré la qualité de leur travail ; 68 % ont déclaré que Copilot avait contribué à relancer le processus créatif.

Repenser l'infrastructure cloud

Microsoft Azure Maia , une puce AI Accelerator conçue pour exécuter la formation et l'inférence basées sur le cloud pour les charges de travail d'IA telles que les modèles OpenAI, Bing, GitHub Copilot et ChatGPT.

Des machines virtuelles (VM) accélérées AMD MI300X seront ajoutées à Azure. Les VM ND MI300 sont conçues pour accélérer le traitement des charges de travail d'IA pour l'entraînement de modèles d'IA à grande échelle et l'inférence générative, et comprendront le dernier GPU d'AMD, l'AMD Instinct MI300X.

L'avant-première de la nouvelle série de machines virtuelles NC H100 v5 construites pour les GPU NVIDIA H100 Tensor Core, offrant plus de performances, de fiabilité et d'efficacité pour l'entraînement à l'IA de milieu de gamme et l'inférence générative de l'IA. Microsoft annonce également des plans pour la série de machines virtuelles ND H200 v5, une VM optimisée pour l'IA intégrant le prochain GPU NVIDIA H200 Tensor Core.

Élargir l'expérience Microsoft Copilot

Microsoft Copilot pour Microsoft 365 : Ce mois-ci, Copilot pour Microsoft 365 est devenu globalement disponible pour les entreprises. Des clients comme Visa, BP, Honda et Pfizer et des partenaires comme Accenture, EY, KPMG, Kyndryl et PwC utilisent déjà Copilot. Une nouvelle valeur ajoutée continue d'être apportée, sur la base des enseignements tirés du programme d'accès anticipé et d'autres canaux de recherche. Le nouveau tableau de bord Microsoft Copilot montre aux clients l'impact de Copilot sur leur organisation - avec des informations telles que celles trouvées dans le Work Trend Index. Microsoft introduit de nouvelles fonctionnalités de personnalisation qui permettent à Copilot d'offrir des réponses adaptées à vos préférences et à votre rôle. Pour favoriser le travail d'équipe, de nouvelles fonctionnalités de Copilot dans Outlook vous aident à préparer les réunions, et pendant les réunions, de nouvelles expériences de tableau blanc et de prise de notes pour Copilot dans Microsoft Teams permettent à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. Et les clients qui en ont besoin peuvent désormais utiliser Copilot pendant une réunion sans rétention de transcription. Lorsque vous donnez à Copilot un siège à la table, il va au-delà de son rôle d'assistant personnel pour aider l'ensemble de l'équipe - consultez le blog de Microsoft 365 pour des mises à jour dans toute la suite, y compris PowerPoint, Excel, Microsoft Viva et plus encore.

La transformation de l'IA commence par l'exploitation des données et des flux de travail uniques d'une organisation. Microsoft Copilot Studio est un outil low-code conçu pour personnaliser Microsoft Copilot pour Microsoft 365 en intégrant les données critiques de l'entreprise et en construisant des copilotes personnalisés pour un usage interne ou externe. Copilot Studio fonctionne avec des connecteurs, des plugins et des GPT, ce qui permet aux équipes informatiques d'orienter Copilot vers les meilleures sources de données pour des requêtes spécifiques. Microsoft Copilot pour Service : Le dernier copilote à fournir un support basé sur les rôles aide les entreprises à accélérer leur transformation AI du service client. Copilot pour Service inclut Microsoft Copilot pour Microsoft 365 et permet d'étendre les centres de contact existants grâce à l'IA générative. Lors des interactions avec les clients, les agents peuvent poser des questions à Copilot pour Service en langage naturel et recevoir des informations pertinentes basées sur des sources de données provenant de référentiels de connaissances, ce qui conduit à des résolutions plus rapides et plus intelligentes.

Renforcer le lien entre les données et l'IA

Plus de valeur ajoutée pour les développeurs avec Azure AI

Permettre un déploiement responsable de l'IA

Introduire de nouvelles expériences dans Windows pour responsabiliser les employés, le service informatique et les développeurs

Annoncer le service NVIDIA AI foundry

Renforcer les défenses à l'ère de l'IA

En cette fin d'année, des signaux forts indiquent que l'IA a le potentiel de transformer le travail. Prenons par exemple le dernier Work Trend Index. Il y a huit mois, Microsoft a lancé Copilot pour Microsoft 365 afin de réduire la dette numérique et d'augmenter la productivité pour que les gens puissent se concentrer sur le travail qui est uniquement humain. Ce que tout le monde veut savoir maintenant, c'est si Copilot va vraiment changer le travail, et comment ? Les recherches, basées sur une combinaison d'enquêtes et d'expériences, montrent que les gains de productivité sont réels :Aujourd'hui, Microsoft fera une centaine d'annonces qui concernent les différents aspects d'une stratégie de développement de l'IA, de l'adoption à la productivité en passant par la sécurité. Elle se concentrera sur les quelques domaines clés d'impact ci-dessous.Microsoft a ouvert la voie avec des avancées révolutionnaires telles que des partenariats avec OpenAI et l'intégration de capacités ChatGPT dans les outils utilisés pour la recherche, la collaboration, le travail et l'apprentissage. Alors que nous accélérons davantage dans l'IA, Microsoft repense l'infrastructure cloud pour assurer l'optimisation à travers chaque couche de la pile matérielle et logicielle.En complément du silicium personnalisé, Microsoft développe des partenariats avec ses fournisseurs de silicium afin d'offrir des options d'infrastructure à ses clients.Au cours de l'année écoulée, Microsoft a continué d'affiner sa vision de Microsoft Copilot, un ensemble d'outils qui aident les gens à être plus performants grâce à l'IA. Pour aller au-delà de la productivité individuelle, les offres de Microsoft Copilot sont étendues à l'ensemble des solutions afin de transformer la productivité et les processus d'entreprise pour chaque rôle et fonction - des employés de bureau et des travailleurs de première ligne aux développeurs et aux professionnels de l'informatique.Microsoft est l'entreprise qui propose Copilot, et elle pense qu'à l'avenir il y aura un Copilot pour tout le monde et pour tout ce que vous faites. Voici quelques-unes de ses annonces et mises à jour relatives à Copilot :L'IA ne vaut que ce que valent les données qui l'alimentent. C'est pourquoi Microsoft s'engage à créer une expérience intégrée et simplifiée pour connecter vos données aux outils d'IA de Microsoft fait partie de cette solution. Disponible dès maintenant, Microsoft Fabric redéfinit la façon dont les équipes travaillent avec les données en réunissant tout le monde sur une seule plateforme alimentée par l'IA qui unifie tous ces domaines de données sur une base de données de niveau entreprise.Copilot dans Microsoft Fabric s'intègre également à Microsoft Office et Teams pour favoriser une culture des données afin d'augmenter la puissance de la création de valeur des données dans l'ensemble de l'organisation. Plus de 100 mises à jour de fonctionnalités ont été effectuées depuis Build et l'écosystème s'est élargi avec des partenaires de premier plan. Plus de 25 000 clients, dont Milliman, Zeiss, London Stock Exchange et EY, l'utilisent aujourd'hui.Microsoft continue d'élargir le choix et la flexibilité des modèles d'IA générative afin d'offrir aux développeurs la sélection la plus complète. Avec, une nouvelle fonctionnalité du catalogue de modèles qui a été annoncée lors de Microsoft Build, les développeurs professionnels pourront facilement intégrer les derniers modèles d'IA, tels que Llama 2 de Meta et les prochains modèles premium de Mistral, ainsi que Jais de G42, en tant que points d'extrémité d'API dans leurs applications. Ils peuvent également personnaliser ces modèles avec leurs propres données sans avoir à se soucier de la configuration et de la gestion de l'infrastructure GPU, ce qui contribue à éliminer la complexité.Avec l'aperçu d', il existe désormais une plateforme unifiée et fiable pour aider les organisations à explorer, construire, tester et déployer plus facilement des applications d'IA - le tout en un seul endroit. Avec Azure AI Studio, vous pouvez construire vos propres copilotes, former les vôtres ou mettre en place d'autres modèles fondamentaux et ouverts avec les données que vous apportez.Et, une fonctionnalité d'Azure AI Search, est désormais disponible de manière générale, afin que les organisations puissent générer des expériences très précises pour chaque utilisateur dans leurs applications d'IA générative.Le nouveau modèleavec une longueur d'invite de jeton de 16K sera généralement disponible etsera en aperçu public dansà la fin du mois de novembre 2023. GPT-4 Turbo permettra aux clients d'étendre la longueur des invites et d'apporter encore plus de contrôle et d'efficacité à leurs applications d'IA générative.sera bientôt disponible en avant-première etest maintenant disponible en avant-première publique dans, contribuant à alimenter la prochaine génération de solutions d'entreprise avec GPT-4, afin que les organisations puissent poursuivre des fonctionnalités avancées avec des images. Et lorsqu'il est utilisé avec le service, GPT-4 Turbo avec Vision comprend même la vidéo pour générer des sorties textuelles, renforçant ainsi la créativité humaine.Microsoft est le chef de file du secteur en ce qui concerne l'utilisation sûre et responsable de l'IA. L'entreprise a établi la norme en s'engageant à défendre et à indemniser ses clients commerciaux en cas de poursuites pour violation des droits d'auteur - le Copilot Copyright Commitment (CCC).Aujourd'hui, Microsoft va encore plus loin enaux clients utilisant Azure OpenAI Service. Le nouvel avantage s'appellera "" (engagement du client en matière de droits d'auteur). Dans le cadre de cette extension, Microsoft a publié une nouvelle documentation pour aider les clients du service Azure OpenAI à mettre en œuvre des mesures techniques visant à réduire le risque de contenu illicite. Les clients devront se conformer à la documentation pour bénéficier de l'avantage.De plus,est désormais disponible de manière générale, aidant les organisations à détecter et à atténuer les contenus préjudiciables et à créer de meilleures expériences en ligne. Les clients peuvent utiliser Azure AI Content Safety en tant que système de sécurité intégré dans Azure OpenAI Service, pour les modèles open-source dans le cadre de leur ingénierie rapide dans Azure Machine Learning, ou en tant que service API autonome.Microsoft continue d'investir dans Windows et de le développer pour permettre aux utilisateurs de naviguer dans le changement de plateforme vers l'IA. L'entreprise est ravie de présenter de nouvelles expériences dans Windows 11 et Windows 365 pour les services informatiques et les employés, qui ouvrent la voie à de nouvelles méthodes de travail et rendent l'IA plus accessible sur tous les appareils. Pour poursuivre sa mission de faire de Windows la maison des développeurs et le meilleur endroit pour le développement de l'IA, Microsoft a annoncé une série de nouveaux outils d'IA et de productivité pour les développeurs, y compris Windows AI Studio.Visant à aider les entreprises et les startups à suralimenter le développement, la mise au point et le déploiement de leurs propres modèles d'IA personnalisés sur Microsoft Azure, NVIDIA annoncera son service AI foundry fonctionnant sur Azure. Lerassemble trois éléments - une collection de modèles NVIDIA AI Foundation, le cadre et les outils NVIDIA NeMo, ainsi que le supercalculateur et les services NVIDIA DGX Cloud AI - qui donnent aux entreprises une solution de bout en bout pour créer des modèles d'IA génératifs personnalisés. Les entreprises peuvent ensuite déployer leurs modèles avec le logiciel NVIDIA AI Enterprise sur Azure pour alimenter les applications d'IA générative, notamment la recherche intelligente, la synthèse et la génération de contenu.Le paysage des menaces a évolué de façon spectaculaire ces dernières années et, à l'occasion de Microsoft Ignite, de nouvelles technologies seront introduites dans la suite de solutions de sécurité de Microsoft pour aider les défenseurs à rendre le monde plus sûr.Microsoft Sentinel et Microsoft Defender XDR (anciennement Microsoft 365 Defender) seront combinés pour créer la premièrede l'industrie, avec des expériences Security Copilot intégrées. Le paysage des menaces a évolué de façon spectaculaire ces dernières années et, à l'occasion de Microsoft Ignite, de nouvelles technologies seront introduites dans la suite de solutions de sécurité de Microsoft pour aider les défenseurs à rendre le monde plus sûr.Microsoft Sentinel et Microsoft Defender XDR (anciennement Microsoft 365 Defender) seront combinés pour créer la premièrede l'industrie, avec des expériences Security Copilot intégrées. Grâce à l'IA générative intégrée, il s'agit d'une expérience unique et puissante axée sur la protection des menaces à la vitesse de la machine et sur l'aide aux défenseurs en simplifiant la complexité de leur environnement.En outre, l'intégré à Intune, Purview et Entra aidera les administrateurs informatiques, les unités de conformité et les équipes chargées des identités à simplifier les scénarios complexes. Dans Entra, les administrateurs d'identité peuvent rapidement résoudre les problèmes d'accès à l'identité. Dans Purview, les alertes de sécurité des données offrent un contexte riche qui permet de résoudre les problèmes plus rapidement. Dans Intune, les administrateurs informatiques peuvent utiliser l'analyse "what if" pour maintenir le fonctionnement de l'entreprise tout en améliorant la gouvernance et la conformité.