Voici quelques nouvelles fonctionnalités :Et plusieurs améliorations, nouveaux échantillons et corrections de bugs, ainsi que des mises à jour de Teams Toolkit CLI et SDK.Passez à la vitesse supérieure en matière d'IA conversationnelle grâce au tout nouveau modèle d'application bot d'assistant IA. Alimenté par la bibliothèque Teams AI et l'API OpenAI Assistants, ce modèle montre comment construire un chatbot intelligent au sein de Teams. Imaginez un bot capable d'aider les utilisateurs à résoudre des problèmes de mathématiques, par le biais d'interactions en langage naturel.Voici l'outil de test de l'application Teams, intégré de manière transparente dans Teams Toolkit. Cet outil permet aux développeurs de déboguer, de tester et d'itérer sur la conception d'une application de bot Teams dans un environnement de chat basé sur le web. Emulez le comportement, l'aspect et la convivialité de Microsoft Teams sans avoir besoin de tunnels ou d'un compte Microsoft 365.Prévisualisez et modifiez les cartes adaptatives sans effort grâce à l'outil de prévisualisation de cartes adaptatives intégré directement dans Teams Toolkit. Améliorez votre expérience de développement de cartes adaptatives avec cet outil intuitif.La navigation dans la galerie d'exemples d'applications est désormais plus conviviale grâce à une nouvelle présentation. Filtrez facilement les exemples d'applications par type, capacité et langage de programmation. Consultez les échantillons présentés en haut de la page ou passez à une vue de liste pratique qui présente plus d'exemples d'applications d'un seul coup d'œil.Vous développez avec Copilot ? Microsoft a ajouté une interface utile de vérification des licences pour vous assurer que votre compte dispose des licences Microsoft Copilot nécessaires avant de vous lancer dans le développement de plugins Copilot. Activez le paramètre de la fonctionnalité Développer un plugin Copilot via Visual Studio Code dans les paramètres de l'utilisateur et de l'espace de travail.En plus des nouvelles fonctionnalités, voici les fonctionnalités existantes améliorées dans cette version.Lors du provisionnement de ressources cloud sur Azure, Teams Toolkit fournit désormais une liste de régions recommandées en haut de la page. Bien que vous puissiez toujours choisir d'autres régions dans la liste déroulante, cette amélioration rationalise le processus.Développer avec SPFx Tab App est maintenant encore plus pratique. La boîte à outils exécute désormais automatiquement npm install en arrière-plan après l'échafaudage du projet. Profitez d'un code intelliSense transparent lors du développement après la création du projet.Explorez l'architecture d'une application de bot de notification Teams avec ce nouvel exemple. Découvrez comment Teams Toolkit peut être utilisé pour envoyer des messages de chat individuels à un grand nombre d'utilisateurs dans un locataire.Cet exemple d'application montre comment construire un bot de commande Teams qui interroge des données personnalisées ingérées dans Microsoft Graph à l'aide de Graph Connector.Une nouvelle passionnante pour les amateurs de Python ! Teams Toolkit prend désormais en charge Python. Plongez dans le développement de bots Teams et d'extensions de messages à l'aide de Python avec les exemples suivants :Source : Microsoft Quel est votre avis sur cette nouvelle version ?