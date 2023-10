Une application plus rapide et optimisée pour plus de performances sur plusieurs plateformes

Une expérience utilisateur simplifiée qui permet d'en faire plus en moins de clics

Une application plus flexible pour une communication et une collaboration transparentes entre locataires

Une application Teams plus intelligente pour améliorer votre productivité

Commencez dès aujourd'hui votre voyage dans Teams

L'application Teams mise à jour est désormais deux fois plus rapide, avec 50 % de mémoire en moins, selon Microsoft. L'entreprise a indiqué que l'installation de l'application serait trois fois plus rapide et que le lancement ou la participation à des réunions serait deux fois plus rapide, l'application occupant désormais 70 % d'espace disque en moins.Microsoft a par ailleurs procédé à une amélioration majeure des performances, en passant des fondations Electron de Teams à la technologie Edge WebView2 de Microsoft. L'entreprise a également adopté la bibliothèque JavaScript React et s'est concentrée sur l'amélioration de la conception de Microsoft Teams avec le système de langage de conception Fluent pour plusieurs améliorations de l'interface utilisateur.Aujourd'hui, Microsoft a le plaisir d'annoncer la disponibilité générale de la nouvelle application Microsoft Teams pour Windows et Mac, y compris pour les clients du secteur de l'éducation. La nouvelle application Teams commence également à être déployée en avant-première publique pour les clients de l'infrastructure de bureau virtuel (VDI) et du cloud gouvernemental (GCC, GCC-H, DoD).En début d'année, Microsoft a inauguré une nouvelle ère pour Microsoft Teams avec l'aperçu public de la nouvelle application Teams. L'objectif était de réimaginer Teams de A à Z afin de proposer une application plus rapide, plus simple, plus intelligente et plus flexible pour vous aider à rester productif et à collaborer plus efficacement. La version préliminaire de la nouvelle application Teams était jusqu'à deux fois plus rapide et utilisait 50 % de mémoire en moins.Microsoft a fait des progrès notables depuis le lancement de la nouvelle version de Teams en version publique. La nouvelle application Teams dispose désormais d'une parité complète pour presque toutes les fonctionnalités, y compris les applications personnalisées, les applications tierces, les salles de réunion, la vidéo 7x7, les files d'attente, les appels RTPC, la recherche contextuelle dans les chats et les canaux, l'affichage croisé d'une conversation sur un canal, et bien plus encore. Microsoft s'est attaché à fournir des performances de haute qualité et à améliorer les bases dans des domaines tels que la fiabilité, la sécurité et la gestion informatique afin de s'assurer que la nouvelle application Teams réponde aux exigences évolutives de votre organisation.Avec le passage à la disponibilité générale, les nouvelles fonctionnalités et améliorations seront disponibles exclusivement sur la nouvelle application Teams. Celui-ci prend en charge les organisations multi-locataires (MTO) et les multi-locataires et multi-comptes (MTMA), ce qui permet une communication et une collaboration transparentes entre les locataires et les comptes, au-delà des frontières de l'organisation.La mise à niveau vers la nouvelle application Teams est rapide et transparente - aucune migration n'est nécessaire ! Les utilisateurs de la version classique de Teams seront automatiquement mis à niveau vers la nouvelle version de Teams dans les mois à venir. Pour commencer dès aujourd'hui votre voyage vers Teams, il vous suffit de basculer le commutateur situé dans le coin supérieur gauche de l'application Teams classique. En un seul clic, vous rejoindrez les millions d'utilisateurs qui s'appuient sur la nouvelle application Teams pour rester connectés avec leurs collègues, leurs partenaires et leurs clients et accomplir davantage ensemble. Ce rapport de GigaOm, un cabinet d'analystes indépendant, explique pourquoi vous devez donner la priorité à la mise à niveau vers la nouvelle version de Teams dans votre organisation.L'application Teams a été développée sur le framework React afin d'améliorer la vitesse et les performances de l'application sur Windows. L'utilisation de Edge WebView2 comme hôte de la nouvelle application Teams a permis de réduire l'utilisation de la mémoire et de l'espace disque, car les ressources sont partagées avec Edge. Les efforts pour mettre à jour la technologie de base ont permis de fournir une application Teams plus efficace et plus fiable. Selon GigaOm, la nouvelle application Teams est en moyenne deux fois plus rapide lorsqu'il s'agit de charger l'application, de rejoindre des réunions et de passer d'un chat à l'autre et d'un canal à l'autre, et elle consomme jusqu'à 50 % de mémoire et d'espace disque en moins que l'application Teams classique.Des améliorations significatives des performances sont également constatées sur Mac, notamment la possibilité de passer plus rapidement d'un chat à l'autre et d'un canal à l'autre, et d'accéder plus rapidement et plus efficacement aux informations pertinentes grâce à un défilement plus rapide. Teams fonctionne en mode natif sur Mac, offrant aux utilisateurs Mac une expérience améliorée de l'application. Les utilisateurs Mac bénéficieront désormais d'une augmentation des performances grâce à une utilisation plus efficace des ressources de l'appareil et d'une expérience Teams optimisée, même en cas d'utilisation de plusieurs moniteurs haute résolution lors d'appels ou de réunions. Parmi les nouvelles améliorations de la sécurité sur Mac, citons une meilleure sécurité des applications grâce à un modèle d'application conteneurisé, des mises à jour d'applications simplifiées via Microsoft AutoUpdate, et des améliorations de la sécurité web telles que la politique de sécurité du contenu, les "Trusted Types" et bien d'autres encore.Avec la nouvelle version de Teams, une application plus rapide optimisée pour une utilisation plus efficace des ressources du système dans votre environnement VDI est également disponible. Des améliorations ont été observées au niveau de la latence pour des scénarios clés tels que le lancement de l'application, le changement de chat et la participation à des réunions lors des tests de la version publique, qui sera déployée ce mois-ci, par rapport à l'application Teams classique.La nouvelle version de Teams offre une expérience utilisateur simplifiée et rationalisée, qui vous permet de personnaliser plus facilement vos expériences, de rester au courant de vos notifications et d'en faire plus en moins de clics. L'équipe de Microsoft est ravie de déployer des options de personnalisation améliorées qui permettent aux utilisateurs de Windows et de Mac de mieux contrôler l'interface utilisateur. La nouvelle application Teams choisira automatiquement le mode clair ou foncé et basculera en fonction des paramètres de votre système, ce qui permettra à Teams de mieux se fondre dans votre espace de travail. La nouvelle version de Teams a amélioré la prise en charge des utilisateurs sensibles aux couleurs, en utilisant les thèmes de contraste de Windows 11 afin que les utilisateurs puissent sélectionner une palette de couleurs qui répond le mieux à leurs besoins. Vous pouvez suivre efficacement l'activité de vos messages et notifications, grâce à des fonctionnalités telles que "marquer tout comme lu" dans l'activité, déployée dès maintenant, et "marquer tout comme lu" dans les chats ou les canaux, bientôt disponible dans les nouvelles équipes.Avec la nouvelle version de Teams, Microsoft apporte également des améliorations pour optimiser l'expérience des personnes qui utilisent des raccourcis clavier ou des lecteurs d'écran, afin que tout le monde puisse utiliser Teams de manière plus inclusive. Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier plus efficacement dans Teams en naviguant de manière transparente entre les éléments de la liste tels que le flux d'activité et les fils de discussion, ce qui vous permet d'accomplir davantage de tâches en appuyant encore moins sur les touches. Quelques améliorations ont été apportées à la convivialité pour les utilisateurs qui utilisent des lecteurs d'écran. Ces améliorations permettent d'éviter les informations répétées, d'interpréter plus facilement les tâches courantes et d'organiser plus efficacement les conversations sur les canaux, qu'il s'agisse de messages originaux ou de réponses à des messages, et bien plus encore.Les organisations se retrouvent souvent à gérer plusieurs locataires, que ce soit à la suite de fusions et d'acquisitions, ou de la nécessité de prendre en charge des filiales mondiales et des environnements de test. La nouvelle fonctionnalité d'organisations multi-locataires (MTO) de Teams permet une expérience plus transparente lors de la collaboration avec des collègues dans un groupe MTO et l'accès à des ressources dans d'autres locataires du groupe, indépendamment de la façon dont l'infrastructure d'identité est gérée. MTO permet d'offrir une collaboration riche et une expérience de réunion complète tout en éliminant les silos et en réunissant les utilisateurs au-delà des limites des locataires. MTO permet aux utilisateurs de se connecter et de collaborer avec les bons utilisateurs grâce à des résultats de recherche de personnes améliorés à travers plusieurs locataires.Des fonctionnalités telles que le multi-locataire et le multi-compte (MTMA) dans Teams vous permettent de collaborer plus efficacement au-delà des frontières organisationnelles, de rester connecté à plusieurs comptes simultanément et de recevoir des notifications en temps réel, quel que soit le compte en cours d'utilisation. Vous pouvez dialoguer en toute transparence avec des utilisateurs de plusieurs comptes et organisations sans avoir à vous déconnecter d'un appel ou d'une réunion, ce qui ne perturbe pas votre flux de travail.La fonction de réunion authentifiée inter-cloud de la nouvelle version de Teams vous permet de rejoindre en toute transparence une réunion hébergée dans n'importe quel cloud Microsoft, qu'il s'agisse d'un cloud commercial ou gouvernemental, sans avoir à vous déconnecter de votre compte dans votre locataire d'origine. L'hôte vérifie l'identité des participants au début de la réunion. Vous pouvez être sûr que les autres participants ne peuvent pas accéder à d'autres informations du locataire hôte.La nouvelle application Teams est le fondement des expériences d'IA de nouvelle génération, telles que Microsoft Copilot. Copilot dans Teams travaille à vos côtés pour vous aider à maîtriser vos tâches en vous permettant de suivre les conversations, d'organiser des réunions plus efficaces et de tout regrouper en un seul endroit. Le chat Copilot in Teams vous aide à suivre les conversations en passant rapidement en revue les points principaux, les actions et les décisions sans avoir à faire défiler de longs fils de discussion. Vous pouvez débloquer la productivité de vos réunions en utilisant Copilot dans les réunions Teams pour résumer les principaux points de discussion - y compris qui a dit quoi et où les gens sont alignés ou en désaccord - et suggérer des mesures à prendre, le tout en temps réel pendant une réunion. Grâce à la puissance de Microsoft Graph, Copilot peut trouver et utiliser des informations enfouies dans des documents, des présentations, des courriers électroniques, des invitations de calendrier, des notes et des contacts, et les rassembler dans votre application Teams.La nouvelle version de Teams permet à Microsoft de commercialiser plus rapidement de nouvelles fonctionnalités. À l'avenir, les nouvelles fonctionnalités et capacités, ainsi que les améliorations apportées aux fonctionnalités existantes, seront disponibles exclusivement dans la nouvelle version de Teams.Il suffit d'un clic pour passer à la nouvelle application Teams. Vous pouvez facilement reprendre là où vous vous étiez arrêté dans Teams classique et vos messages de discussion, vos équipes et canaux, ainsi que vos applications apparaîtront dans la nouvelle version de Teams.Pour les entreprises clientes de Microsoft, à commencer par Current Channel, cette annonce marque le début du basculement vers la nouvelle version de Teams pour les utilisateurs finaux au sein de l'application Teams classique. Microsoft commencera bientôt à faire de la nouvelle version de Teams l'application par défaut pour tous les utilisateurs de Teams en fonction du calendrier, qui est détaillé sur cette page Source : Annonce de la nouvelle version de Microsoft Teams Que pensez-vous de cette nouvelle version de Microsoft Teams ? Quelles sont les fonctionnalités que vous trouvez intéressantes et utiles ?