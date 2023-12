Mise à jour de la dépendance WebView 2 à la version 1.0.2088.41. Merci @davidegiacometti !

Correction des brosses de couleur illisibles utilisées dans les applications WinUI3 pour améliorer l'accessibilité. Merci @niels9001 !

Les Flyouts utilisés dans les applications WinUI3 ne sont plus contraints aux limites de l'application. Merci @Jay-o-Way !

Mise à jour de la dépendance WPF-UI vers preview.9 puis preview.11. Merci @niels9001 et @pomianowski !

Mise à jour vers .NET 8. Merci @snickler !

Mise à jour de la dépendance WinAppSDK vers la version 1.4.3.

Avec la sortie de PowerToys v0.76.0, Microsoft ne déçoit pas. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités à trouver, avec de nombreux modules bénéficiant de mises à jour significatives - dont la moindre n'est pas l'arrivée de nouveaux add-ons pour l'Explorateur de Fichiers. Mais il y a aussi d'importants changements d'interface utilisateur dans toute la suite, ainsi qu'une pléthore d'ajouts et d'améliorations.Parmi les changements que Microsoft souhaite mettre en avant, il y a le passage à .NET 8, même si cela n'a pas une grande importance pour l'utilisateur moyen. Les améliorations apportées au gestionnaire de clavier permettent désormais de remapper les touches et les raccourcis pour envoyer des séquences de texte unicode, et l'interface utilisateur de ce module ainsi que des PowerToys Run, Quick Accent et Text Extractor ont tous été modernisés.En plus de corriger une variété de problèmes des versions précédentes, PowerToys v0.76.0 ajoute les modules complémentaires Preview Handler et Thumbnail Provider for QOI image files pour l'Explorateur de fichiers.Voici les modifications générales apportées à cette version :