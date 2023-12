Microsoft Windows AI Studio simplifie le développement d'applications d'IA générative en rassemblant des outils de développement d'IA de pointe et des modèles issus de différents catalogues

Démarrage rapide

Comme tous les calculs sont effectués localement, il faut s'assurer que l'appareil peut supporter la charge. À l'avenir, Microsoft prévoit d'intégrer ORT/DML dans le flux de travail de Windows AI Studio afin que les développeurs puissent exécuter des modèles d'IA sur n'importe quel matériel Windows.Windows AI Studio ne fonctionnera que sur les GPU NVIDIA pour l'aperçu, alors vérifiez les spécifications de votre appareil avant de l'installer. WSL Ubuntu distro 18.4 ou plus doit être installé et configuré par défaut avant d'utiliser Windows AI Studio.Windows AI Studio est livré en tant qu'extension de Visual Studio Code. Vous devez donc d'abord installer VS Code, puis télécharger Windows AI Studio à partir de VS Marketplace.Après l'installation de Windows AI Studio, Microsoft vérifiera votre système pour s'assurer que vous disposez des ressources nécessaires pour l'exécuter. Une fois la vérification des prérequis terminée, vous pouvez terminer la configuration de l'environnement en cliquant sur le bouton "Set Up WSL Environment" (Configurer l'environnement WSL).Vous êtes maintenant prêt à utiliser l'extension ! Vous serez invité à vous connecter à GitHub, veuillez cliquer sur "Allow" pour continuer. Vous serez redirigé vers la page de signature de GitHub. Veuillez vous connecter et suivre les étapes du processus. Une fois la procédure terminée, vous serez redirigé vers VS Code.Au lancement de Windows AI Studio, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :Pour lancer la session de mise au point locale à l'aide de QLoRA, sélectionnez un modèle que vous souhaitez mettre au point à partir du catalogue alimenté par AzureML.Commencez par sélectionner un nom de projet et un emplacement. Ensuite, sélectionnez un modèle dans le catalogue de modèles. Vous serez invité à télécharger le modèle de projet. Vous pouvez ensuite cliquer sur "Configurer le projet" pour ajuster les différents paramètres. Nous utilisons Olive pour exécuter le réglage fin de QLoRA sur un modèle PyTorch de notre catalogue. Tous les paramètres sont prédéfinis avec les valeurs par défaut afin d'optimiser l'exécution locale du processus de mise au point avec une utilisation optimisée de la mémoire, mais ils peuvent être ajustés en fonction de votre scénario.Une fois tous les paramètres définis, cliquez sur Générer un projet. Cela aura pour effet deLorsque le modèle est téléchargé, vous pouvez lancer le projet à partir de Windows AI Studio. Vous pouvez maintenant affiner et tester le modèle en suivant les instructions de la page Readme dans le dossier du projet.Bientôt disponible !Bientôt disponible !Il s'agit de la collection de modèles d'IA disponibles publiquement et déjà optimisés pour Windows. Les modèles sont stockés à différents endroits, y compris Hugging Face, GitHub et d'autres, mais vous pouvez parcourir les modèles et les trouver tous en un seul endroit, prêts à être téléchargés et utilisés dans votre application Windows.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?