Face Check ajoute une étape de reconnaissance faciale pour vérifier l'identité d'une personne. Il s'agit de comparer un selfie récent d'une personne à la photo figurant sur ses documents officiels, tels qu'un passeport ou un permis de conduire. La technologie de Microsoft calcule ensuite le degré de concordance entre les deux images et fournit cette concordance sous la forme d'un pourcentage.Cette approche est conçue pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Elle est particulièrement utile pour les transactions importantes ou l'accès à des informations sensibles. Microsoft suggère que Face Check pourrait être utilisé à diverses fins, notamment pour délivrer des clés d'accès aux employés ou pour aider à réinitialiser les mots de passe.Microsoft a mis l'accent sur la protection de la vie privée avec cette nouvelle fonctionnalité, en déclarant qu'elle ne stocke aucune des images utilisées au cours du processus de vérification du visage. Les entreprises ne recevront que le pourcentage de correspondance sans avoir accès aux données des photos. Actuellement, Face Check est testé et a été adopté par la société de services informatiques BEMO pour la vérification de l'identité des employés.À l'avenir, Microsoft prévoit d'élargir les capacités d'Entra Verified ID. Il s'agira notamment de vérifier les antécédents professionnels ou le statut juridique d'une personne. De plus amples détails sur ces extensions devraient être annoncés prochainement.Dans la vie quotidienne, on utilise des documents d'identité tels que le permis de conduire ou le passeport comme moyen pratique et sûr de prouver l'identité. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'équivalent numérique. Microsoft Entra Verified ID offre une expérience sécurisée et facile à utiliser pour vérifier numériquement de nombreux aspects de notre identité, tels que l'éducation, les compétences et l'affiliation au lieu de travail. Alors que la fraude monte en flèche pour les entreprises et les consommateurs, et que les tactiques de fraude deviennent de plus en plus complexes - en particulier avec les progrès de l'IA générative - la vérification de l'identité n'a jamais été aussi importante.Microsoft Entra Verified ID est basé sur des normes ouvertes, permettant aux organisations de vérifier la plus grande variété d'informations d'identification à l'aide d'une API simple. Verified ID s'intègre avec certains des principaux partenaires de vérification pour vérifier les attributs d'identité des individus (par exemple, un permis de conduire et une concordance) dans 192 pays. Aujourd'hui, des centaines d'organisations s'appuient sur Verified ID pour intégrer à distance de nouveaux utilisateurs et réduire les fraudes lors de la récupération en libre-service. Par exemple, Skype a réduit de 90 % les cas frauduleux d'enregistrement de numéros de téléphone Skype au Japon grâce à la mise en œuvre de Verified ID. Ailleurs, les entreprises émettent des identifiants d'employés vérifiés pour permettre aux employés de vérifier leur statut d'emploi avec LinkedIn ainsi que pour la collaboration interentreprises.Face Check, alimenté par les services Azure AI, ajoute une couche critique de confiance en faisant correspondre le selfie en temps réel d'un utilisateur et la photo de son document d'identité (tel qu'un passeport ou un permis de conduire). En ne partageant que les résultats de la comparaison et non les données d'identité sensibles, Face Check améliore la confidentialité de l'utilisateur tout en permettant aux organisations de s'assurer que la personne qui revendique une identité est bien la sienne.De nombreuses organisations évaluent Face Check dans le cadre de l'avant-première. BEMO, leader des services d'assistance pour les opérations de cybersécurité, utilise Face Check pour vérifier rapidement l'identité d'un employé et réduire le risque d'usurpation d'identité. "" Plus d'une centaine d'entreprises clientes de BEMO ont déjà mis en œuvre Face Check.Quel est votre avis sur cette nouvelle fonctionnalité de sécurité de Microsoft ?