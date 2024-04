Microsoft va vendre son application de chat et de vidéo Teams séparément de son produit Office au niveau mondial, a déclaré le géant technologique américain, six mois après avoir dissocié les deux produits en Europe dans le but d'éviter une éventuelle amende antitrust de l'UE. La Commission européenne enquête sur la vente liée d'Office et de Teams par Microsoft depuis une plainte déposée en 2020 par Slack, l'application de messagerie concurrente de l'espace de travail appartenant à Salesforce.Teams, qui a été ajouté gratuitement à Office 365 en 2017, a ensuite remplacé Skype for Business et est devenu populaire pendant la pandémie en partie grâce à ses vidéoconférences. Les rivaux, cependant, ont déclaré que l'emballage des produits ensemble donne à Microsoft un avantage injuste. L'entreprise a commencé à vendre les deux produits séparément dans l'UE et en Suisse le 1er octobre de l'année dernière.", a déclaré un porte-parole de Microsoft. "Microsoft a indiqué dans un billet de blog qu'elle introduisait une nouvelle gamme de suites commerciales Microsoft 365 et Office 365 qui n'incluent pas Teams dans les régions en dehors de l'EEE (Espace économique européen) et de la Suisse, ainsi qu'une nouvelle offre Teams autonome pour les clients Enterprise dans ces régions. À partir du 1er avril, les clients pourront soit poursuivre leur contrat de licence actuel, soit le renouveler, le mettre à jour ou passer aux nouvelles offres. Pour les nouveaux clients commerciaux, les prix d'Office sans Teams vont de 7,75 à 54,75 dollars selon le produit, tandis que Teams Standalone coûtera 5,25 dollars. Les chiffres peuvent varier en fonction du pays et de la devise. L'entreprise n'a pas divulgué les prix des produits packagés actuels.Le dégroupage de Microsoft pourrait ne pas suffire à éviter les accusations antitrust de l'UE qui seront probablement adressées à l'entreprise dans les mois à venir, car les rivaux critiquent le niveau des frais et la capacité de leurs services de messagerie à fonctionner avec les applications Web d'Office dans leurs propres services, ont déclaré des sources.Microsoft, qui a accumulé 2,2 milliards d'euros (2,4 milliards de dollars) d'amendes antitrust au cours de la dernière décennie pour avoir lié ou regroupé deux produits ou plus, risque une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial si elle est reconnue coupable d'infractions à la législation antitrust.: MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?