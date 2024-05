Microsoft ferme plusieurs studios de Bethesda, dont Tango Gameworks, développeur de Hi-Fi Rush et de The Evil Within. Dans un courriel officiel envoyé aux employés concernés, Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios chez Microsoft, a expliqué cette décision par une "". Parmi les autres studios licenciés par le géant de la technologie figurent Arkane Austin, le développeur de Redfall, et Alpha Dog Games, le créateur de Mighty Doom. Par ailleurs, Roundhouse Games rejoindra ZeniMax Online Studios.Matt a annoncé ces fermetures, en précisant que "".", a-t-il ajouté.Bien que la société n'ait pas encore révélé de détails sur les employés concernés, compte tenu de la taille des studios, un licenciement important est inévitable. "", a ajouté Matt. "", précise le courriel.La nouvelle n'a pas été du goût des fans des jeux populaires Hi-Fi Rush et Redfall, qui se sont rués sur les médias sociaux pour exprimer leur déception. Un fan a écrit sur X, anciennement Twitter, "Un autre a déclaré : "".Pensez-vous que ces fermetures sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?