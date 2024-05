Dans le monde du travail d'aujourd'hui, les gens s'efforcent de rester à flot dans un torrent de réunions, de messages, de fichiers et d'informations. Avec Recall, vous pouvez retrouver presque tout ce que vous avez vu sur votre bureau en quelques mots. Il vous suffit de le décrire à l'aide d'une recherche textuelle ou visuelle, et Recall vous montrera des instantanés du contenu le plus pertinent, comme si vous aviez une mémoire photographique. Passez en toute transparence à l'étape suivante de votre flux de travail à partir de l'instantané, y compris en relançant le contenu d'origine dans une page web ou une application Microsoft 365. Dans le monde du travail d'aujourd'hui, les gens s'efforcent de rester à flot dans un torrent de réunions, de messages, de fichiers et d'informations. Avec Recall, vous pouvez retrouver presque tout ce que vous avez vu sur votre bureau en quelques mots. Il vous suffit de le décrire à l'aide d'une recherche textuelle ou visuelle, et Recall vous montrera des instantanés du contenu le plus pertinent, comme si vous aviez une mémoire photographique. Passez en toute transparence à l'étape suivante de votre flux de travail à partir de l'instantané, y compris en relançant le contenu d'origine dans une page web ou une application Microsoft 365.

Nous savons que la protection de la vie privée est importante. Grâce à des contrôles de confidentialité améliorés, vous pouvez décider quelles informations Recall peut capturer. Les PC Copilot+ sont également conçus de manière à ce que même l'intelligence artificielle exécutée sur votre appareil ne puisse pas accéder à votre contenu privé. En outre, les administrateurs informatiques peuvent utiliser Microsoft Intune pour empêcher Recall d'enregistrer des instantanés, et de nouvelles politiques seront mises en place ultérieurement pour permettre aux services informatiques de filtrer de manière centralisée des applications et des sites web spécifiques. Nous savons que la protection de la vie privée est importante. Grâce à des contrôles de confidentialité améliorés, vous pouvez décider quelles informations Recall peut capturer. Les PC Copilot+ sont également conçus de manière à ce que même l'intelligence artificielle exécutée sur votre appareil ne puisse pas accéder à votre contenu privé. En outre, les administrateurs informatiques peuvent utiliser Microsoft Intune pour empêcher Recall d'enregistrer des instantanés, et de nouvelles politiques seront mises en place ultérieurement pour permettre aux services informatiques de filtrer de manière centralisée des applications et des sites web spécifiques.

Microsoft Build débute ce 21 mai 2024, mais, comme c'est généralement le cas, plusieurs annonces ont été faites en amont de l'événement, notamment le dévoilement des PC Copilot+ alimentés par l'IA. L'aspect matériel est à la fois puissant et passionnant, avec des implications énormes non seulement pour les capacités informatiques, mais aussi pour la protection de la vie privée.Cette nouvelle génération d'ordinateurs est dotée d'unités de traitement neuronal (NPU), ce qui signifie que les tâches d'intelligence artificielle peuvent être effectuées sur l'appareil, sans qu'il soit nécessaire de transmettre des données via l'internet. L'un des premiers outils de Microsoft à en tirer parti est Recall (anciennement connu sous le nom d'AI Explorer). Il s'agit d'un outil de flux de travail étonnamment puissant qui enregistre et maintient une chronologie de vos activités informatiques et vous permet de localiser instantanément le contenu sur lequel vous avez travaillé. Microsoft le décrit comme une mémoire photographique, mais il est peut-être préférable de le considérer comme l'assistant de productivité ultime.Recall est un outil de recherche et de suivi de l'activité informatique qui bénéficie de la puissance de l'intelligence artificielle. Lorsqu'il est activé, Recall prend régulièrement des clichés de votre bureau, qui peuvent ensuite servir de base à une recherche. Les utilisateurs ont un contrôle total sur les applications et les activités qui sont enregistrées, mais ils ont aussi la tranquillité d'esprit de savoir que tous les traitements de données sont effectués localement et que les données privées sont tenues à l'écart de l'intelligence artificielle.Microsoft parle de Recall :Consciente que les utilisateurs, en particulier les entreprises et les organisations, sont susceptibles d'être préoccupés par les implications de Recall en matière de confidentialité et de sécurité, l'entreprise poursuit :Pour l'instant, il semble que Recall soit réservé aux PC Copilot+. S'il est possible qu'une version modifiée soit mise à la disposition des autres utilisateurs de Windows 11, Microsoft n'a encore donné aucune indication à ce sujet.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Recall soit un outil utile, ou plutôt un gadget inutile, voire nuisible ?