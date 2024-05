Microsoft ajoute la fonctionnalité Advanced Paste aux PowerToys dans Windows 11, qui permet de convertir à la volée le contenu du presse-papiers grâce à l'IA

Activation et mise en marche

Microsoft PowerToys est un ensemble d'utilitaires système gratuits conçus pour les utilisateurs expérimentés et développés par Microsoft pour être utilisés avec le système d'exploitation Windows. Ces programmes ajoutent ou modifient des fonctionnalités pour maximiser la productivité ou ajouter plus de personnalisation. Les PowerToys sont disponibles pour Windows 95, Windows XP, Windows 10 et Windows 11. Les PowerToys pour Windows 10 et Windows 11 sont des logiciels libres et gratuits sous licence MIT et hébergés sur GitHub.PowerToys Advanced Paste est un outil amélioré par l'IA qui vous permet de coller intelligemment le texte de votre presse-papiers dans n'importe quel format. Advanced Paste est inclus dans la version 0.81 de PowerToys et, une fois activé, il peut l'être à l'aide d'une commande spéciale : Touche Windows + Shift + V. Cela ouvre une fenêtre de texte Advanced Paste qui offre des options de conversion de collage, y compris le texte en clair, le markdown et le JSON.Si vous activez l'option Coller avec l'IA dans les paramètres Advanced Paste, vous verrez également une invite OpenAI dans laquelle vous pourrez saisir la conversion que vous souhaitez - texte résumé, traductions, code généré, réécriture d'un style décontracté à un style professionnel, syntaxe Yoda, ou tout ce que vous pouvez penser à demander.Pour commencer à utiliser Advanced Paste, activez-le dans les paramètres PowerToys, puis ouvrez la fenêtre Advanced Paste avec le raccourci d'activation (par défaut : Win+Shift+V).Le menu Paramètres permet de configurer les options suivantes :il est possible de définir Ctrl+V comme raccourci d'activation. Cela n'est pas recommandé, car le fait de remplacer ce raccourci peut avoir des conséquences inattendues.Advanced Paste comprend plusieurs options de collage de texte. Ces options sont disponibles dans la fenêtre Advanced Paste, qui peut être ouverte à l'aide du raccourci d'activation. Vous pouvez également coller du texte brut, du markdown ou du JSON directement à l'aide des commandes clavier personnalisables.Paste as Plain Text vous permet de coller du texte stocké dans votre presse-papiers, sans aucune mise en forme, à l'aide d'un raccourci clavier rapide. Tout formatage inclus dans le texte du presse-papiers sera remplacé par une version non formatée du texte.Paste as JSON vous permet de coller du texte stocké dans votre presse-papiers, en mettant à jour tout formatage de texte en JSON, à l'aide d'un raccourci clavier rapide. Tout formatage inclus dans le texte du presse-papiers sera remplacé par une version formatée en JSON du texte.Exemple d'entrée :Sortie JSON :Paste as Markdown vous permet de coller du texte stocké dans votre presse-papiers, en mettant à jour tout formatage de texte en markdown, à l'aide d'un raccourci clavier rapide. Tout formatage inclus dans le texte du presse-papiers sera remplacé par une version formatée au format Markdown du texte.Exemple d'entrée :Sortie markdown :Lorsque vous collez du texte avec l'IA, le texte est analysé et formaté en fonction du contexte du texte et de l'invite fournie à l'appel OpenAI. Cette fonctionnalité nécessite qu'une clé API OpenAI soit fournie dans les paramètres de PowerToys, et que vous ayez des crédits disponibles sur votre compte.Voici quelques exemples d'utilisation de cette fonctionnalité :Vous pouvez demander à l'IA de coller le texte comme s'il avait été écrit par Mark Twain ou Shakespeare, par exemple, ou de résumer une longue étude de cas. Les possibilités sont infinies.Exemple d'entrée :Sortie IA lorsqu'il est demandé de « Formater le texte comme s'il avait été écrit par Mark Twain » :Comme pour tout outil d'IA, la qualité du résultat dépend de la qualité de l'entrée. Plus vous fournissez de contexte, mieux l'IA sera en mesure de comprendre votre demande et d'y répondre. Veillez à examiner attentivement les résultats avant de les utiliser. Veuillez consulter les pages de confidentialité et de conditions d'utilisation d'OpenAI pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA dans cette fonctionnalité.Que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité Advanced Paste de PowerToys ? La trouvez-vous utile et intéressante ?