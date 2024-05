La dépréciation est une étape du cycle de vie d'un produit au cours de laquelle une caractéristique ou une fonctionnalité ne fait plus l'objet d'un développement actif et peut être supprimée dans les prochaines versions d'un produit ou d'un service en ligne. Il s'agit d'un processus progressif qui peut s'étaler sur quelques mois ou quelques années.



Pourquoi VBScript est-il obsolète ? La technologie a progressé au fil des ans, donnant naissance à des langages de script plus puissants et plus polyvalents, tels que JavaScript et PowerShell. Ces langages offrent des possibilités plus étendues et sont mieux adaptés au développement web moderne et aux tâches d'automatisation. La dépréciation est une étape du cycle de vie d'un produit au cours de laquelle une caractéristique ou une fonctionnalité ne fait plus l'objet d'un développement actif et peut être supprimée dans les prochaines versions d'un produit ou d'un service en ligne. Il s'agit d'un processus progressif qui peut s'étaler sur quelques mois ou quelques années.La fonctionnalité dépréciée est généralement destinée à être remplacée par quelque chose de mieux, de plus avancé ou de plus fonctionnel. La fonctionnalité continue généralement à fonctionner et est entièrement prise en charge jusqu'à ce qu'elle soit officiellement supprimée. Après la suppression, la fonctionnalité ou la capacité ne fonctionnera plus. La suppression d'un composant obsolète permet de réduire la complexité tout en garantissant la sécurité et la productivité.La technologie a progressé au fil des ans, donnant naissance à des langages de script plus puissants et plus polyvalents, tels que JavaScript et PowerShell. Ces langages offrent des possibilités plus étendues et sont mieux adaptés au développement web moderne et aux tâches d'automatisation.

Plan de suppression de VBScript

Allez dans Démarrer > Paramètres > Système > Fonctions optionnelles.

Sélectionnez Afficher les fonctionnalités à côté de l'option "Ajouter une fonctionnalité optionnelle" en haut de la page.

Tapez "VBSCRIPT" dans la boîte de dialogue de recherche et cochez la case à côté du résultat.

Pour activer la fonctionnalité désactivée, appuyez sur Suivant.

Projets VBA utilisant VBScript

Scénario 1 : Appeler un script .vbs directement à partir de VBA.



Scénario 2 : utiliser VBScript comme référence typelib (telle que l'expression régulière VBScript) dans VBA.

Prochaines étapes si mon application ou mon site web dépend de VBScript

Les sites web ou les applications dépendent de VBScript pour l'automatisation des tâches.



Utilisez des actions personnalisées VBScript comme fonctionnalité dans les paquets d'installation. Au cours du processus d'installation, ces actions personnalisées peuvent utiliser la session d'installation et effectuer des tâches complexes. Ces actions personnalisées peuvent cesser de fonctionner après la dépréciation.

Nous sommes là pour vous aider avec les dernières mises à jour concernant la dépréciation de VBScript et pour vous fournir une assistance supplémentaire lors de la migration de vos dépendances au cours des phases 1, 2 et 3.



Y a-t-il des considérations ou des scénarios particuliers dont vous aimeriez parler ? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Dans l'intervalle, consultez d'autres ressources relatives aux fonctionnalités et à l'obsolescence de VBScript.

Microsoft met fin à l'un de ses outils de programmation les plus emblématiques : VBScript devient obsolète. Visual Basic Scripting Edition, communément appelé VBScript, est un langage de script léger introduit pour la première fois par Microsoft en 1996. Ce langage est disponible en tant que composant système dans le système d'exploitation Windows et a été largement utilisé pour automatiser des tâches et contrôler des applications sur des systèmes basés sur Windows. Il est souvent intégré dans les pages HTML pour ajouter une interactivité et une fonctionnalité dynamiques aux pages web et est couramment utilisé en conjonction avec des technologies Microsoft telles que Active Server Pages (ASP) et Windows Script Host (WSH).Toutefois, avec les progrès technologiques, des options plus modernes et plus efficaces sont désormais disponibles. Des alternatives comme JavaScript et PowerShell se sont révélées plus puissants et plus polyvalents. Ces langages sont mieux adaptés au développement web moderne et aux tâches d'automatisation. Ainsi, Microsoft remplace VBScript par ces alternatives plus avancées.Microsoft commente l'annonce :Compte tenu du déclin de l'utilisation de VBScript au profit de technologies web plus modernes, Microsoft a élaboré un plan de suppression progressive de VBScript. En octobre 2023, Microsoft a annoncé son engagement à fournir de meilleurs expériences et plus efficaces en supprimant progressivement VBScript. À partir de la nouvelle version du système d'exploitation prévue pour la fin de l'année 2024, VBScript sera disponible sous forme de fonctionnalités à la demande (FOD). Cette fonctionnalité sera complètement retirée des futures versions du système d'exploitation Windows, au fur et à mesure de la transition vers des expériences PowerShell plus efficaces.La suppression se fera en trois phases.Dans la première phase, les FODs VBScript seront préinstallés dans tous les Windows 11, version 24H2 et activés par défaut. Cela permet de s'assurer que votre expérience n'est pas perturbée si vous dépendez de VBScript pendant que vous migrez vos dépendances (applications, processus, etc.) hors de VBScript. Vous pouvez voir les FOD de VBScript activés par défaut dansVers 2027, les FOD VBScript ne seront plus activés par défaut. Cela signifie que si vous utilisez encore VBScript à cette date, vous devrez activer les FOD pour éviter que vos applications et processus ne rencontrent des problèmes.Procédez comme suit si vous souhaitez continuer à utiliser les FOD de VBScript :VBScript sera retiré et éliminé des futures versions de Windows. Cela signifie que toutes les bibliothèques de liens dynamiques (fichiers .dll) de VBScript seront supprimées. Par conséquent, les projets reposant sur VBScript cesseront de fonctionner. D'ici là, Microsoft s'attend à ce que vous aurez opté pour les alternatives proposées.Visual Basic for Applications (VBA) permet aux utilisateurs d'automatiser les tâches répétitives et de personnaliser les fonctionnalités de la suite Microsoft Office. Cela inclut Excel, Word, PowerPoint, Access et d'autres applications.Avec VBA, vous avez pu écrire des scripts (macros) pour manipuler des données, créer des formulaires personnalisés, automatiser des rapports, interagir avec d'autres applications et effectuer diverses autres tâches afin de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la productivité.Actuellement, VBScript peut être utilisé dans VBA pour deux scénarios :Vous pouvez continuer à utiliser les solutions existantes si vos solutions VBA ont les scénarios ci-dessus, car la phase 1 ne vous affectera pas. Mais les phases futures vous concerneront, alors soyez attentifs aux nouveaux développements.Si vous constatez une erreur d'exécution ou de compilation lors de l'exécution des projets VBA, vérifiez que les FODs VBScript ne sont pas désactivés par un paramètre d'administration.Envisagez deux solutions modernes pour remplacer VBscript : PowerShell et JavaScript.Microsoft recommande de migrer vers PowerShell si vous :Dans ces cas, Microsoft vous recommande de migrer vers PowerShell.La fonctionnalité VBScript étant actuellement limitée aux navigateurs antérieurs à Internet Explorer 11, Microsot recommande de migrer vos pages web vers JavaScript avant la phase 2.JavaScript offre une compatibilité entre les navigateurs et fonctionne de manière transparente dans les navigateurs modernes tels que Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome et Apple Safari. Il est à noter que ces navigateurs n'ont jamais pris en charge VBScript.Si votre page web fonctionne correctement dans ces navigateurs modernes, c'est que VBScript n'est pas en cause et que son abandon ne vous affectera pas.Microsoft ajoute:Pensez-vous que la dépréciation de VBScript est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?