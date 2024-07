Vérification orthographique intégrée : La nouvelle version de Notepad inclut une vérification orthographique. Lorsque vous écrivez un mot incorrect, des lignes ondulées (en rouge) apparaissent pour signaler les erreurs. Pour certains utilisateurs, c’est une fonctionnalité attendue depuis longtemps, tandis que d’autres craignent que cela ne dénature l’essence même de Notepad.

Autocorrection : Outre la vérification orthographique, Notepad propose désormais une fonction d’autocorrection. Les fautes courantes, comme les doubles espaces ou les erreurs de frappe, sont automatiquement corrigées. Cela peut être un gain de temps précieux pour les utilisateurs qui rédigent fréquemment dans Notepad.

Interface améliorée : Avec l’introduction de Windows 11, Notepad a enfin reçu une interface à onglets. Vous pouvez désormais gérer plusieurs fichiers dans une seule fenêtre, ce qui facilite la navigation et la gestion de vos documents.

Mode sombre : La version précédente de Notepad avait déjà introduit le mode sombre, et cette fonctionnalité est maintenue. Pour les utilisateurs qui travaillent tard le soir ou dans des environnements peu éclairés, le mode sombre est un ajout bienvenu.

Bloc-notes (version 11.2402.18.0)



Avec cette mise à jour, le Bloc-notes met désormais en évidence les mots mal orthographiés et propose des suggestions afin que vous puissiez facilement identifier et corriger les erreurs. Nous introduisons également la correction automatique qui corrige les fautes de frappe courantes au fur et à mesure que vous tapez.



L'utilisation du correcteur orthographique dans le bloc-notes est facile, car les mots mal orthographiés sont automatiquement soulignés en rouge. Pour corriger une faute d'orthographe, cliquez, tapez ou utilisez le raccourci clavier Maj + F10 sur le mot mal orthographié pour voir les orthographes suggérées. La sélection d'une suggestion met immédiatement le mot à jour. Vous pouvez également choisir d'ignorer des mots dans un seul document ou de les ajouter au dictionnaire, afin qu'ils ne soient plus signalés comme une erreur. La vérification orthographique du Bloc-notes prend en charge plusieurs langues.



Les mots mal orthographiés sont mis en évidence dans le bloc-notes avec des options pour corriger l'orthographe.

Controverses et réflexions

L’équilibre entre simplicité et fonctionnalités : Certains puristes considèrent que Notepad devrait rester minimaliste, sans fioritures. D’autres estiment que l’ajout de fonctionnalités essentielles est nécessaire pour répondre aux besoins actuels des utilisateurs. Qu’en pensez-vous ?

Conclusion

En mars dernier, Microsoft a testé une version actualisée de l'application Notepad intégrant un correcteur orthographique. Hier, cette version améliorée de l'éditeur de texte brut Notepad a été discrètement déployée pour les utilisateurs de Windows 11.

Le bloc-notes Windows est apparu pour la première fois en 1983 et a semblé être une application figée dans le temps pendant de nombreuses années, avec à peine quelques différences perceptibles entre les différentes générations du système d'exploitation, mais les utilisateurs ont pu constater des avancées considérables ces derniers temps.

Certains des changements les plus importants apportés au Bloc-notes depuis des années l'ont été sous les auspices de Windows 10 et 11. Windows 10 a livré une poignée de mises à jour longtemps nécessaires à l'humble application d'éditeur de texte brut Notepad en juillet 2018. Après plusieurs années de négligence, Notepad a reçu la recherche/remplacement enveloppante, le zoom sur le texte et les numéros de ligne avec le saut de mot activé (plus une certaine amélioration des performances avec les fichiers volumineux).

Windows 11 a été lancé fin 2021, et il a également apporté des améliorations notables au Bloc-notes. Parmi les meilleures nouvelles fonctionnalités, citons probablement le mode sombre la sauvegarde automatique et la restauration de session, ainsi qu'une nouvelle interface à onglets pour gérer plusieurs fichiers. Nous disposons désormais d'un correcteur orthographique intégré.

En fin de compte, la mise à jour de Notepad est un pas dans la bonne direction. Elle montre que Microsoft n'a pas oublié cet outil emblématique et qu'il est prêt à l'adapter aux besoins changeants des utilisateurs. Que vous soyez un nostalgique ou un utilisateur pragmatique, Notepad continue de faire partie de l'écosystème Windows, même après 41 ans.

Source : Microsoft

Quelle est votre opinion sur l'ajout de la vérification orthographique et de l'autocorrection à Notepad ? Certains puristes pourraient considérer cela comme une trahison de la simplicité originale de l'outil, tandis que d'autres pourraient l'accueillir comme une amélioration bienvenue.

Pensez-vous que Notepad devrait rester minimaliste ou évoluer avec les besoins des utilisateurs modernes ? La balance entre la simplicité et les fonctionnalités est délicate, et il serait intéressant de connaître l'avis des lecteurs.

Quelles autres fonctionnalités aimeriez-vous voir ajoutées à Notepad à l'avenir ? Peut-être des raccourcis clavier, la prise en charge de la coloration syntaxique ou d'autres améliorations ?

Utilisez-vous encore Notepad régulièrement ? Si oui, comment cette mise à jour vous affecte-t-elle ?