WordPad n'est plus mis à jour et sera supprimé dans une prochaine version de Windows. Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi tels que .doc et .rtf et Windows Notepad pour les documents en texte brut tels que .txt.

Il y a 28 ans, Microsoft annonçait WordPad, successeur d'un autre éditeur de texte appelé Microsoft Write. WordPad a été intégré à Windows 95, le système d'exploitation le plus récent et le plus performant de Microsoft à l'époque. Depuis lors, WordPad a été intégré à chaque version de Windows, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités d'édition de texte de base avec prise en charge des formats RTF, DOC, ODT et d'autres formats populaires. Près de trente ans plus tard, Microsoft est prêt à mettre fin à WordPad.Heureusement, les alternatives à WordPad, qu'elles soient de première ou de tierce partie, ne manquent pas. Vous pouvez utiliser le Bloc-notes pour l'édition de texte de base (l'application a récemment été dotée d'une interface à onglets et d'une fonction d'enregistrement automatique des sessions) ou passer à des éditeurs plus avancés, tels que Microsoft Word. Ce dernier est disponible gratuitement sur le web ou en tant qu'application autonome dans l'abonnement Microsoft 365.WordPad n'est pas le seul composant que Microsoft retire de Windows. L'entreprise a récemment désactivé Cortana, son assistant vocal négligé, et annoncé la fin de Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT). En outre, Microsoft désactivera bientôt les anciens protocoles de sécurité de la couche de transport afin de rendre Windows 11 plus sûr.Il convient de noter que la dépréciation et la suppression d'une fonctionnalité sont deux choses différentes, ce qui signifie que WordPad restera accessible pendant un certain temps avant que Microsoft ne le supprime de Windows. Par ailleurs, les passionnés de Windows trouveront très probablement un moyen de restaurer WordPad pour ceux qui ne sont pas prêts à abandonner cette application vieille de trente ans pour quelque chose de plus moderne.Source : Microsoft Quel est votre avis sur ce choix de Microsoft ?