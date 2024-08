Paint 3D now has a banner stating that it will no longer receive updates or be available in the Microsoft Store starting on November 4th. pic.twitter.com/ksPg1Irdjo — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) August 10, 2024

Microsoft Paint n'est pas l'une des meilleures applications de retouche photo de Windows, mais le géant du logiciel a récemment introduit des fonctionnalités intéressantes, telles que la prise en charge des calques, afin de rendre l'application plus viable pour les utilisateurs de Windows. Alors que Microsoft enrichissait l'application Paint de nouvelles fonctionnalités, l'application Paint 3D mourait à petit feu. L'application sera finalement retirée du Microsoft Store en novembre de cette année.L'application Paint 3D a été lancée en grande pompe en 2017 avec Windows 10 Creators Update. Le design moderne et la création d'art en 3D sont ce qui la distingue de l'app Paint classique. Cependant, l'application n'a pas trouvé suffisamment d'attrait parmi les utilisateurs Windows grand public, ce qui explique pourquoi Microsoft a cessé d'inclure l'application dans les nouvelles installations de Windows. À la place, l'application Paint 3D est disponible dans le Microsoft Store pour ceux qui en ont besoin.Même si la plupart des utilisateurs ont bien noté l'application Paint 3D dans le Microsoft Store, le géant du logiciel n'investira plus de temps dans le support de l'application. Le célèbre leakera récemment publié une capture d'écran de l'application Paint 3D, qui montre une bannière informant les utilisateurs que l'application ne recevra plus de mises à jour et sera finalement supprimée du Microsoft Store le 4 novembre.Il est intéressant de noter que d'autres utilisateurs ont déclaré ne pas voir cette bannière dans leurs applications Paint 3D. Il est probable que la bannière apparaisse progressivement pour tout le monde dans les jours à venir.Selon toute vraisemblance, l'application Paint 3D continuera à fonctionner au-delà du 4 novembre pour ceux qui l'ont installée sur leur PC. Mais même si c'est le cas, vous ne devriez plus compter sur elle. Il existe de nombreux logiciels de modélisation 3D de qualité, tels qu'Autodesk 3ds Max et Blender, qui offrent des fonctionnalités bien plus avancées que l'application Paint 3D. C'est donc le moment idéal pour passer à autre chose, si ce n'est déjà fait.Quel est votre avis sur cette annonce ?Selon vous, quel outil est similaire voire meilleur pour la modélisation 3D ?