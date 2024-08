Microsoft met fin au chaos de Microsoft Teams : Il n'y aura plus qu'une seule application Microsoft Teams pour la vie personnelle et professionnelle

La possibilité de se connecter à plusieurs comptes personnels, professionnels ou éducatifs.

Les comptes multiples s'ouvriront dans des "fenêtres côte à côte à partir d'une seule application Teams".

Sélecteur de compte lors de la participation à des réunions d'équipe.

Possibilité de se joindre à une réunion en tant qu'invité.

Nouvelle fonction communautaire pour les utilisateurs personnels.

L'application Teams unifiée pour les comptes professionnels, personnels et éducatifs est désormais disponible sur toutes les plateformes.



Microsoft Teams a transformé la façon dont nous nous connectons et collaborons au travail et dans la vie de tous les jours. Jusqu'à présent, il existait deux applications Teams sur Windows 11 - l'une pour le travail ou l'éducation et l'autre pour un usage personnel.



Nous sommes ravis de vous annoncer que l'application Teams unifiée est désormais disponible sur Windows 11, Windows 10 et Mac. Cette mise à jour regroupe les comptes professionnels, personnels et éducatifs dans une seule application Teams.





Tous vos comptes en un seul endroit



Pour ajouter ou accéder à des comptes supplémentaires, sélectionnez votre image de profil dans le coin supérieur droit lorsque vous êtes connecté à Teams. Les comptes professionnels, personnels et éducatifs s'ouvriront dans des fenêtres côte à côte à partir d'une seule application Teams.



En outre, nous savons que de nombreux utilisateurs possèdent plusieurs comptes Teams, c'est pourquoi nous avons simplifié le choix de votre compte préféré lorsque vous rejoignez une réunion Teams. Vous pouvez également vous joindre à une réunion en tant qu'invité sans vous connecter. Que vous participiez à un appel pour vous connecter à un client ou pour discuter de la collecte de fonds d'automne de votre école, il vous suffit de sélectionner votre compte préféré au moment où vous rejoignez la réunion.



Teams pour un usage personnel



Tous les utilisateurs, y compris ceux de Windows 10 et de Mac, peuvent désormais se connecter et collaborer avec n'importe qui, n'importe quand - gratuitement - en se connectant avec une adresse électronique personnelle. Planifiez des réunions gratuites et invitez les participants à l'aide d'un simple lien de participation. Ou créez une communauté pour réunir votre groupe, comme votre ligue de football fantastique ou l'organisation des parents d'élèves de votre école, dans un espace partagé avec appel, chat, partage de fichiers, et plus encore. Commencez avec les communautés dans Teams.



Dans un monde où la frontière entre vie professionnelle et personnelle est de plus en plus floue, Microsoft avait annoncé une mise à jour majeure pour son application Teams, qui vise à simplifier la vie de ses utilisateurs : une nouvelle version unifiée de Teams permettra de basculer facilement entre différents environnements cloud et comptes, qu’ils soient personnels ou professionnels. Microsoft a dévoilé la nouvelle application Teams unifiée en mars et la teste depuis. La nouvelle application est préinstallée dans Windows 11, version 24H2.L'une des principales frustrations des utilisateurs de Microsoft Teams a été la nécessité d'utiliser différentes versions de l'application pour différents comptes. Il n'était pas possible, par exemple, d'utiliser un compte personnel et un compte professionnel dans la même application. Microsoft a positionné Teams comme une application de communication unique pour un usage personnel. Mais cela a conduit à une situation embarrassante avec deux applications distinctes, l'une pour l'usage personnel et l'autre pour le travail ou l'école, chacune avec une présentation et des fonctionnalités différentes.Après un temps de transition vers cette nouvelle version unifiée de Teams, Microsoft annonce qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus qu'une seule application Microsoft Teams pour Windows. Cela va mettre fin au chaos de Microsoft Teams qui a frappé les utilisateurs de Windows pendant des années.On peut dire que Microsoft a fait le tour de la question. Lorsqu'elle a lancé Teams pour la première fois, elle a autorisé tous les types de comptes. Cela signifiait que les clients personnels de Microsoft ainsi que les clients professionnels ou éducatifs pouvaient utiliser le même client pour communiquer. Mais quelqu'un chez Microsoft a eu l'idée géniale de créer une version distincte de Teams pour l'usage personnel.Cela a introduit une certaine confusion et a fait de la vie des utilisateurs qui devaient utiliser une ou les deux versions de Teams un cauchemar. En tapant Teams dans le menu de démarrage de Windows, on pouvait faire apparaître l'une ou l'autre application, ou les deux. Il arrivait donc que la mauvaise application Teams s'ouvre, ce qui frustrait les utilisateurs. Le fait qu'une publicité pour Microsoft Teams ait bloqué les systèmes Windows 11 en 2021 n'a pas arrangé les choses.La nouvelle application Teams unifiée est désormais (à nouveau) disponible, selon Microsoft. Elle est disponible pour les utilisateurs de Windows 10, Windows 11 et Mac. Microsoft précise que Teams devrait être mis à jour automatiquement sur Windows. L'application peut également être téléchargée sur le site web de Microsoft. Microsoft n'a pas précisé s'il était nécessaire de supprimer manuellement l'une des applications des appareils Windows.Selon Microsoft, la nouvelle application Teams apporte les améliorations suivantes :Voici l'annonce de Microsoft :Avez-vous déjà utilisé les deux applications Teams, et si oui, quel est votre avis sur cette annonce ?