Microsoft annonce l'arrivée prochaine d'une nouvelle fonction IA Copilot Vision, qui serait capable de voir exactement ce que vous voyez et de prendre le contrôle de votre navigateur web

If only your browser could see what I see… oh wait, Copilot Vision will be able to very soon 👀 pic.twitter.com/EtLGyMGPq3 — Microsoft Copilot (@MSFTCopilot) November 1, 2024

Des rapports récents ont révélé que Microsoft pourrait s'inspirer d'Apple pour remettre de l'ordre dans son offre d'outils d'intelligence artificielle (IA). Microsoft envisagerait de renommer son assistant IA Copilot en "Windows Intelligence". Mais ce potentiel changement de marque suscite plusieurs interrogations, notamment celle de savoir pourquoi Microsoft tenterait de se calquer sur la stratégie de son grand rival Apple, qui propose un ensemble de fonctionnalités d'IA appelé "Apple Intelligence" sur ses appareils iOS et Mac.En attendant, Microsoft continue de lancer de nouvelles fonctionnalités d'IA. Quelques semaines après le lancement de Copilot Vision, le nouvel assistant intelligent, Microsoft annonce que l'outil sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs. Copilot Vision est l'assistant IA qui peut "", selon Microsot. Une fois que l'utilisateur l'a activé, l'outil peut prendre le contrôle du navigateur et il "".C'est le 1er octobre que le géant de la technologie a annoncé ce nouvel outil, tout en précisant qu'il continuerait à recueillir les commentaires des premiers utilisateurs dans son espace de test Copilot Labs avant de le lancer à grande échelle. Quelques semaines plus tard, l'équipe Copilot de Microsoft s'est rendue sur la plateforme X pour annoncer son arrivée prochaine, en écrivant : "".Bien qu'il semble quelque peu inquiétant de laisser l'IA prendre le contrôle de votre ordinateur, l'entreprise affirme que ses sessions sont entièrement facultatives et "". Le contenu avec lequel l'outil s'engage ne sera pas stocké ou utilisé à des fins de formation, l'équipe écrivant dans son introduction initiale que "".L'outil ne fonctionnera pas non plus sur tous les sites web, car des limites ont été fixées quant aux types de sites web avec lesquels il peut interagir. Pour commencer, seule une liste limitée de sites web populaires sera accessible.Pour utiliser Copilot Vision, les utilisateurs doivent simplement sélectionner une icône qui ressemble à un écran. Une fenêtre contextuelle apparaît alors : "". La déclaration de confidentialité est ensuite liée à l'option "" ou "".Bien que Microsoft ait rapidement annoncé le lancement de cette fonctionnalité, on ne sait pas encore quand il aura lieu. Cependant les outils d'IA peuvent instaurer la méfiance chez les utilisateurs. Avec sa fonctionnalité d'IA Recall, Microsoft a été beaucoup critiqué. Des tests de sécurité ont révélé que Microsoft Recall donnait la possibilité à des tiers de voler tout ce que vous avez tapé ou regardé sur votre PC. Pour rappel, Microsoft Recall enregistre et maintient une chronologie des activités informatiques de l’utilisateur du système d’exploitation et lui permet de localiser instantanément le contenu sur lequel il a travaillé. Microsoft Recall effectue des captures d’écran à une certaine fréquence et les stocke sur l’appareil. Mais la fonctionnalité d'IA "", selon un chercheur en cybersécurité.: MicrosoftPensez-vous que "Copilot Vision" est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur les fonctionnalités d'IA ?