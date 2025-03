Microsoft lance une application Copilot native pour Windows, qui remplace l'ancienne version web, et annonce la prise en charge du microphone pour interagir avec Copilot par le biais de commandes vocales



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 186 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Microsoft Copilot est un chatbot d'intelligence artificielle générative développé par Microsoft. Basé sur la série GPT-4 de grands modèles de langage, il a été lancé en 2023 en tant que principal remplaçant de Cortana. Copilot utilise le modèle Prometheus de Microsoft, construit sur le modèle de langage de base GPT-4 d'OpenAI, qui a été affiné à l'aide de techniques d'apprentissage supervisé et de renforcement. Le style de l'interface conversationnelle de Copilot ressemble à celui de ChatGPT. Le chatbot est capable de citer des sources, de créer des poèmes, de générer des chansons et d'utiliser de nombreuses langues et dialectes.Microsoft a récemment lancé une version native de l'application Microsoft Copilot pour Windows, en remplacement de son ancienne version web. Cette nouvelle version utilise le langage XAML natif, ce qui améliore les performances et l'intégration avec le système d'exploitation Windows. Un nouveau panneau latéral permet d'accéder rapidement aux conversations précédentes, et le design de l'application reflète désormais celui de la version macOS récemment publiée, prenant en charge des fonctionnalités telles que le téléchargement d'images et la génération de textes ou d'images.En outre, la prise en charge du microphone a été intégrée, ce qui permet aux utilisateurs d'interagir avec Copilot par le biais de commandes vocales. Des raccourcis clavier, dont un raccourci alt+barre d'espacement, permettent d'accéder rapidement à Copilot. Les utilisateurs peuvent également personnaliser les paramètres de démarrage afin de déterminer si Copilot se lance automatiquement avec Windows.Cette annonce intervient après qu'un rapport a révélé que l'assistant d'IA Copilot de Microsoft n'a pas impressionné les employés du ministère australien du Trésor. À la suite d'une période d'essai, les participants ont jugé Copilot moins utile, car il s'appliquait à moins de charges de travail qu'ils ne l'espéraient. L'opinion des travailleurs sur la capacité de Copilot à améliorer leur travail a baissé. L'étude a révélé qu'un peu plus de 20 % des participants ont utilisé Copilot jusqu'à 5 fois par semaine, tandis que la majorité l'a utilisé 3 fois ou moins par semaine. Pourtant, Microsoft impose de plus en plus Copilot dans certaines régions et oblige les utilisateurs à payer l'accès, ce qui crée des frustrations.En outre, différentes études remettent également en question l'utilité des assistants IA. Une étude a, par exemple, remis en cause les affirmations selon lesquelles les outils d'IA de codage améliorent la productivité des développeurs. Elle révèle que l'utilisation de GitHub Copilot a entraîné une augmentation de 41 % des bogues , soulevant des inquiétudes quant à la qualité du code. Malgré la diminution des heures de travail pour les groupes de contrôle et de test, ceux qui ont utilisé GitHub Copilot n'ont pas été soulagés de l'épuisement professionnel, ce qui indique l'efficacité limitée de l'outil dans la réduction du stress lié au travail. Les développeurs passent désormais plus de temps à examiner le code généré par l'IA, ce qui pourrait contrebalancer tout gain de temps.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?