Les réponses classiques, utilisées pour les réponses prédéfinies rédigées manuellement par les créateurs d'agents. Elles sont statiques, ne changent pas à moins d'être mises à jour manuellement, et sont généralement utilisées lorsque des réponses précises sont requises. Les réponses classiques coûtent un message.

Les réponses génératives, utilisées pour les réponses générées dynamiquement sur la base de sources de connaissances et du contexte. Elles permettent des interactions plus souples et plus naturelles, car elles s'appuient sur le contexte de la conversation et sur les connaissances disponibles. Les réponses génératives coûtent deux messages.

Un agent hypothétique peut répondre aux questions des clients sur un site web. Hier, il a consommé 500 réponses classiques et 2 000 réponses génératives. Il lui en coûterait donc 4 500 messages, ce qui équivaut à 45 $ pour la journée.





Un agent hypothétique de Copilot Chat utilise des données stockées dans Microsoft Graph pour répondre aux questions des employés sur les politiques de ressources humaines. Hier, l'agent a consommé 200 réponses génératives et 200 messages de mise à jour du graphique du locataire. Par conséquent, il lui en coûterait 6 400 messages ou 64 $ pour cette journée.



Un agent autonome hypothétique répond aux commandes entrantes des clients et les achemine. Hier, il a consommé 100 réponses génératives, 100 mises à jour de Tenant Graph pour les messages et 800 actions autonomes. Par conséquent, il coûterait 23 200 messages ou 232 dollars pour cette journée.

Notre ambition est d'équiper chaque employé d'un Copilot et de transformer chaque processus d'entreprise avec des agents. Aujourd'hui, nous continuons à concrétiser cette ambition avec Microsoft 365 Copilot Chat. Copilot Chat permet à l'ensemble de votre personnel - des représentants du service clientèle aux techniciens de première ligne en passant par les responsables marketing - de commencer à utiliser Copilot et les agents dès aujourd'hui.Les agents jouent un rôle important dans la façon dont les organisations transforment leurs processus d'affaires avec l'IA. Bientôt, les agents créés dans Copilot Studio agent builder et Copilot Studio seront disponibles directement dans Copilot Chat. Voyons comment vous pouvez payer pour les agents avec Copilot Studio.L'utilisation des agents est mesurée en "messages" et le coût total est calculé sur la base de la somme des messages utilisés par votre organisation. Vous pouvez acheter des messages via le compteur de Copilot Studio dans Microsoft Azure, une option de paiement à l'utilisation, pour 0,01 $/message, ou via des packs de messages prépayés au prix de 200 $ pour 25 000 messages/mois.Le centre d'administration de Microsoft Power Platform est utilisé pour configurer la facturation et attribuer la capacité de message à Copilot Chat et aux agents individuels. L'utilisation des messages par les agents varie en fonction de la complexité, de la fréquence et de l'utilisation de fonctions spécifiques. Ces fonctionnalités ont été classées en cinq groupes, dont trois nouveaux introduits aujourd'hui.Les réponses sont le moyen par lequel les agents communiquent avec les utilisateurs et sont au cœur du modèle d'interaction "prompt et réponse". Les réponses sont facturées pour chaque réponse de l'agent, et non pour les invites de l'utilisateur. Lorsque les créateurs construisent des agents, ils peuvent définir des sujets de conversation, créer des flux logiques ramifiés et appliquer l'IA générative pour créer des réponses basées sur des sources de connaissances. Pour prendre en charge cette gamme de capacités, nous proposons deux options :Notez que les utilisateurs disposant d'une licence Microsoft 365 Copilot peuvent utiliser gratuitement les réponses classiques et génératives dans le cadre de leur licence par utilisateur.fournit une connexion de haute qualité pour les agents avec des informations pertinentes provenant de Microsoft Graph, y compris des fichiers stockés dans SharePoint et des données externes synchronisées via des connecteurs Graph. Il n'inclut pas les données Graph personnelles telles que les courriels et les chats. L'ancrage des messages dans Tenant Graph coûte 30 messages pour chaque recherche de connaissances.Cette fonctionnalité payante est facultative et vous pouvez décider de l'activer ou de la désactiver dans Copilot Studio. Si cette fonctionnalité est activée, chaque fois qu'un agent répondra par une réponse générative, il utilisera les connaissances dans Tenant Graph et la mise à jour de Tenant Graph pour les messages sera facturée. Cette fonctionnalité sera déployée en plusieurs phases : les agents existants qui l'ont activée pendant l'aperçu, ainsi que les nouveaux agents créés dans Copilot Studio, seront facturés à partir du 1er février 2025 ; et les nouveaux agents créés dans Copilot Studio utilisant cette fonctionnalité seront facturés à partir d'aujourd'hui.Notez que les utilisateurs disposant d'une licence Microsoft 365 Copilot peuvent utiliser gratuitement la mise à la terre du graphique du locataire pour les messages dans le cadre de leur licence par utilisateur.Les agents autonomes comprennent votre travail, agissent en votre nom et peuvent automatiser des processus métier complexes. Nous avons constaté un intérêt significatif pour ces capacités depuis le lancement de l'aperçu public en novembre 2024, et, nous passons à un programme d'aperçu payant.Pour permettre aux agents autonomes de fonctionner, nous introduisons le concept d'. Les actions autonomes sont des déclencheurs, des sujets, des connecteurs de données et des flux de travail orchestrés de manière générative et sont visibles dans la carte d'activité affichée en mode d'orchestration générative. Les actions autonomes coûtent 25 messages par action.Les coûts des agents sont calculés en fonction des capacités indiquées dans le tableau ci-dessus. Voici quelques exemples de calcul des coûts :Bien entendu, chaque agent est différent et le nombre de messages consommés dépend de la fréquence et de la complexité de l'utilisation.Nous sommes conscients qu'il est essentiel de vous fournir des outils de gouvernance appropriés pour gérer les coûts des agents au sein de votre organisation. Dans le centre d'administration de Microsoft Power Platform, les administrateurs peuvent affecter des agents à des environnements, surveiller l'utilisation des agents et allouer des capacités de messages pour s'assurer que vous gardez le contrôle de la facturation.