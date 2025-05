Microsoft annonce que le mode Agent de GitHub Copilot et le support du MCP sont disponibles dans l'aperçu public pour Xcode

Qu'est-ce que le mode Agent ?

Comprendre le projet de l'utilisateur : Il analyse sa base de code pour construire le contexte, y compris la structure, les dépendances et la logique.

Il analyse sa base de code pour construire le contexte, y compris la structure, les dépendances et la logique. Planifier et proposer des changements : Sur la base de la demande de l'utilisateur, il génère un plan étape par étape, qu'il s'agisse de refactoring, d'ajout de fonctionnalités ou de débogage.

Sur la base de la demande de l'utilisateur, il génère un plan étape par étape, qu'il s'agisse de refactoring, d'ajout de fonctionnalités ou de débogage. Exécuter les changements automatiquement : Une fois le plan prêt, Copilot l'exécute automatiquement - en modifiant les fichiers, en exécutant des commandes de terminal et en gérant les erreurs. L'utilisateur peut examiner chaque modification dans le panneau Afficher les différences du chat et choisir de conserver ou d'annuler ces mises à jour si nécessaire.

Une fois le plan prêt, Copilot l'exécute automatiquement - en modifiant les fichiers, en exécutant des commandes de terminal et en gérant les erreurs. L'utilisateur peut examiner chaque modification dans le panneau Afficher les différences du chat et choisir de conserver ou d'annuler ces mises à jour si nécessaire. Résumer les résultats : Une fois la tâche terminée, Copilot fournit un résumé clair de ce qui a été fait.

Qu'est-ce que le MCP ?

Comment configurer le MCP dans Xcode

Ouvrir l'application GitHub Copilot pour Xcode Cliquer sur le sélecteur d'outils du mode Agent. Sélectionner Edit Config et définir les serveurs MCP de l'utilisateur (par exemple, via mcp.json ).

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

{ "servers": { "memory": { "command": "npx", "args": [ "-y", "@modelcontextprotocol/server-memory" ] } } }

Essayez-le dès maintenant



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 354 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette initiative fait suite à l'annonce par Microsoft de la disponibilité de l'agent de codage GitHub Copilot en avant-première publique. Selon l'entreprise, cet outil permet aux développeurs de déléguer les problèmes à Copilot afin de se concentrer sur le travail créatif, complexe et à fort impact.Le mode Agent transforme GitHub Copilot en un programmeur pair intelligent qui peut comprendre l'intention de l'utilisateur, de planifier des tâches à plusieurs étapes, et de les exécuter - tout cela par le biais du langage naturel. Contrairement à l'autocomplétion traditionnelle, le mode Agent est conçu pour des flux de travail plus complexes. Un utilisateur peut basculer en mode Agent lorsque sa tâche comporte plusieurs étapes, doit s'intégrer à des systèmes externes (comme un serveur MCP), ou lorsqu'il préfère laisser Copilot trouver la meilleure façon de l'exécuter.Dans Xcode, le mode Agent peut :Voici une démonstration rapide du mode Agent en action. Il permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à l'écran d'accueil et de s'adapter à une nouvelle option UX lors du développement d'une application iPhone. Tout cela se fait automatiquement, à partir d'une simple invite.Le Model Context Protocol (MCP) est une norme ouverte qui permet aux modèles d'IA d'interagir avec des outils et des services externes. Dans Xcode, le MCP étend le mode Agent en lui permettant d'invoquer des outils fournis par des serveurs MCP, débloquant ainsi des flux de travail tels que l'interrogation de métadonnées de fichiers, l'exécution de diagnostics ou l'intégration à des services personnalisés.Pour configurer le MCP dans Xcode :L'utilisateur peut également utiliser ce fichier JSON comme base de départ :Une fois configuré, l'utilisateur peut utiliser le langage naturel pour appeler les outils exposés par son serveur MCP. Par exemple, il peut demander à l'agent d'obtenir l'heure de la dernière modification des fichiers en cours, et l'agent acheminera la demande par l'intermédiaire de l'outil approprié.Le mode Agent et la prise en charge du MCP sont désormais disponibles en aperçu public pour tous les utilisateurs de Xcode. Pour commencer, l'utilisateur peut installer ou mettre à jour la dernière version de GitHub Copilot pour Xcode. Pour accéder à GitHub Copilot pour Xcode, une licence Copilot est nécessaire. Il vous suffit de vous connecter avec votre compte GitHub et de commencer à utiliser l'assistance alimentée par l'IA dans votre EDI Xcode.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces fonctionnalités ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?