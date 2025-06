Microsoft donne plus de contrôle aux utilisateurs européens pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA) : désinstallez Edge, Store et dites adieu aux invitations Bing

Résumé des modifications apportées par Microsoft pour se conformer au DMA

La définition du navigateur par défaut dans les paramètres à l'aide du bouton « Définir par défaut » définira désormais les types de liens et de fichiers suivants (si le navigateur les enregistre) dans l'EEE :

Types de liens : ftp, http, https, read Types de fichiers : .htm, .html, .mht, .mhtml, .shtml, .svg, .xht, .xhtml, .xml



La configuration du navigateur par défaut à l'aide du bouton « Définir par défaut » l'épinglera à la barre des tâches dans l'EEA, sauf si vous choisissez de ne pas le faire en décochant les cases.

Vous pouvez définir le type de fichier .pdf par défaut pour les navigateurs (si le navigateur s'enregistre pour cela) dans l'EEA.

Si une application enregistre un fournisseur de recherche Web, celui-ci est automatiquement activé lors de l'installation de l'application.

Il est plus facile de consulter les résultats de plusieurs fournisseurs de recherche Web en même temps, et vous pouvez toujours utiliser les onglets de portée en haut pour affiner vos résultats.

Les fournisseurs de recherche Web peuvent être réorganisés dans les paramètres afin que vous puissiez facilement personnaliser votre expérience.

Le Microsoft Store peut être désinstallé à partir du menu Démarrer et des Paramètres dans l'EEE, comme les autres applications.

Vous pourrez réinstaller le Microsoft Store.

L'application Microsoft Bing, qui fournit des expériences de recherche Web dans Windows Search, ouvre désormais le contenu Web avec le navigateur par défaut dans l'EEE. Cette modification est déjà disponible dans les versions Windows Insider et sera déployée sur Windows 10 et Windows 11 début juin.

L'application Start Experiences, qui fournit des expériences de widgets et de flux dans le tableau des widgets et l'écran de verrouillage, ouvre désormais le contenu Web avec le navigateur par défaut dans l'EEE. Ce changement sera déployé en juin sur Windows 11. Sous Windows 10, il n'y a pas de Widgets Board, mais toute application peut créer une fenêtre ancrable dans la barre des tâches à l'aide de desk bands. Microsoft Edge utilise cette fonctionnalité pour sa fonctionnalité Actualités et centres d'intérêt, qui ne change pas : elle continuera à ouvrir directement le contenu Web.

Microsoft Edge ne vous invitera pas à le définir comme navigateur par défaut, sauf si vous l'ouvrez directement, par exemple en cliquant sur son icône dans la barre des tâches. Ce changement est disponible dans l'EEE à partir de la version 137.0.3296.52 d'Edge, publiée le 29 mai 2025.

Lorsque Microsoft Edge est désinstallé, les autres applications Microsoft ne vous inviteront pas à le réinstaller dans l'EEE (à l'exception des PWA distribuées dans le Microsoft Store à l'aide de la technologie Microsoft Edge). Quelques applications sont encore en cours de mise à jour avec cette modification et commenceront à être déployées en juin sur Windows 10 et Windows 11.



En novembre 2023, Microsoft a annoncé qu’il allait modifier son système d’exploitation Windows 11 pour se conformer au règlement sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne. Le DMA est une législation qui vise à lutter contre la domination des grandes enseignes du Net et à mettre fin à leurs pratiques anticoncurrentielles. Il s’applique aux services en ligne très répandus et courants, fournis ou proposés par les GAFAM, ainsi qu'aux entreprises qui sont des contrôleurs d’accès à l’entrée d’internet.Récemment, Microsoft introduit un contrôle accru pour les utilisateurs de l'Espace économique européen (EEE) grâce à de nouvelles fonctionnalités Windows conformes à la loi sur les marchés numériques (DMA). La société offrait déjà aux utilisateurs la possibilité de supprimer Microsoft Edge et le moteur de recherche Bing de leur système, mais les nouvelles mises à jour vont encore plus loin en offrant aux utilisateurs une plus grande autonomie dans leur utilisation de Windows 10 et 11.Suite à la pression croissante des régulateurs européens, Microsoft a dévoilé plusieurs changements importants pour les utilisateurs Windows au sein de l'EEE, qui comprend tous les États membres de l'UE ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les mises à jour sont entrées en vigueur le 29 mai 2025, avec la version 137.0.3296.52 d'Edge, et des correctifs supplémentaires seront déployés début juin.Selon Microsoft, l'une des modifications les plus intéressantes est le fait que les applications tierces peuvent désormais injecter des résultats Web dans Windows Search. Après leur installation, les applications peuvent apporter leurs propres capacités de recherche, et les utilisateurs peuvent même déplacer leurs moteurs de recherche ou les classer par ordre de priorité.Les principales mises à jour comprennent la désinstallation du Microsoft Store. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais désinstaller le Microsoft Store pour la première fois. Les applications installées continueront de recevoir des mises à jour même sans lui, et le Store peut être réinstallé à tout moment. En outre, vous pouvez désormais utiliser Microsoft Edge sans vous soucier des messages d'alerte. Windows ne demandera plus aux utilisateurs de définir Edge comme navigateur par défaut, sauf s'ils le lancent manuellement. Cette modification permet de réduire au minimum les pop-ups et les messages d'alerte intrusifs.Les modifications comprennent également l'amélioration des paramètres du navigateur par défaut. Auparavant, la modification du navigateur ne s'appliquait qu'aux types de fichiers généraux, tels que .html, ou aux protocoles tels que https. Désormais, les utilisateurs bénéficieront de la même liberté pour d'autres types de fichiers, tels que ftp, .svg et les liens de protocole « read ».De plus, lorsque vous installez un nouveau navigateur, qu'il s'agisse de Chrome, Firefox, Brave ou autre, celui-ci s'épingle automatiquement à la barre des tâches, sauf si vous choisissez de ne pas le faire. Les mises à jour sont déjà en phase de test bêta et seront déployées dans leur intégralité en juillet 2025 pour Windows 10 et Windows 11.Dans le cadre d'une autre mesure axée sur l'utilisateur, Microsoft a assuré que le contenu web du tableau des widgets, de l'écran de verrouillage et même de l'application Bing s'ouvrira désormais dans le navigateur par défaut de l'utilisateur, et non dans Edge. Cette modification mineure mais importante signifie que les utilisateurs ne sont pas obligés de consulter les services Microsoft lorsqu'ils regardent les actualités, la météo ou d'autres mises à jour.Ces changements s'inscrivent dans le cadre d'une évolution plus large du secteur, qui oblige les grandes entreprises technologiques à se conformer aux réglementations du marché numérique et à redonner le contrôle aux utilisateurs. Si les utilisateurs américains continuent d'être contraints d'utiliser Edge et Bing par défaut, la mise en conformité de Microsoft avec les règles de l'EEE montre qu'une véritable personnalisation est possible et pourrait bientôt voir le jour ailleurs dans le monde.Fait intéressant, il semblerait que la DMA continue de porter ses fruits . Un rapport de 2024 a notamment montré que les entreprises indépendantes de navigateurs au sein de l’Union européenne connaissent une augmentation du nombre d’utilisateurs au cours du premier mois après que la législation de l’UE a contraint Alphabet (Google), Microsoft et Apple à faciliter le passage des utilisateurs vers des concurrents.Selon le rapport, le navigateur basé à Chypre, Aloha, avait enregistré une augmentation de 250 % de ses utilisateurs dans l’UE. D’autres navigateurs tels que Vivaldi (Norvège), Ecosia (Allemagne) et Brave (États-Unis) ont également vu leur nombre d’utilisateurs augmenter suite à la nouvelle réglementation. DuckDuckGo (États-Unis), qui compte environ 100 millions d’utilisateurs, et son grand rival, Opera (Norvège), connaissent également une croissance de leur base d’utilisateurs, bien que le déploiement de l’écran de choix ne soit pas encore terminé.Actuellement, la modification du navigateur par défaut à l'aide du bouton « Définir par défaut » définit http, https, .htm et .html. Des types de fichiers et de liens supplémentaires seront désormais définis dans l'EEE.Certaines de ces modifications par défaut du navigateur ont déjà commencé à être déployées sur le canal bêta dans la version 26120.4151, et le reste des fonctionnalités dans Windows 10 et Windows 11 sera déployé dans le commerce en juillet.Dans l'EEE, les applications peuvent fournir des résultats de recherche Web dans Windows Search. Cette conception a été mise à jour pour offrir plus de fonctionnalités et améliorer l'expérience utilisateur sur plusieurs fournisseurs.Ces modifications apportées à Windows Search sont déjà disponibles dans les versions Windows Insider et seront déployées dans les versions commerciales de Windows 10 et Windows 11 début juin.Dans l'EEE, vous pouvez désormais désinstaller le Microsoft Store. Les applications installées et distribuées à partir du Microsoft Store continueront à recevoir des mises à jour même si le Microsoft Store est désinstallé, ce qui garantit leur sécurité et leur mise à jour.Cette modification sera disponible dans le courant de l'année sur les appareils Windows 10 et Windows 11 dans l'EEE.Les développeurs ont toujours pu distribuer leurs applications Store via le programme d'installation Web Microsoft Store, par exemple sur leur propre site web, et cela continuera de fonctionner lorsque le Store sera désinstallé.Quelques modifications sont apportées aux applications Microsoft dans l'EEE, notamment :: MicrosoftPensez-vous que ces changements sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?