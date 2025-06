Microsoft prévoit de supprimer des milliers d'emplois, notamment dans le domaine de la vente, alors que le géant de la technologie rationalise ses effectifs dans un contexte d'investissements accrus dans l'IA



En mai 2025, Microsoft se préparait à une réduction générale de 3 % de ses effectifs . Les licenciements devraient concerner tous les niveaux et toutes les zones géographiques, mais l'accent sera mis sur la réduction des niveaux de gestion, a indiqué la société dans un communiqué. Le géant de la technologie n'a pas révélé le nombre total d'emplois perdus, mais il s'agirait d'environ 6 000 travailleurs.À la suite de cette vague de suppressions d'emplois, un récent rapport de Bloomberg News révèle que Microsoft prévoit de supprimer des milliers d'emplois, en particulier dans le domaine de la vente, car le géant de la technologie rationalise ses effectifs dans le cadre d'investissements accrus dans l'intelligence artificielle (IA). Le géant de la technologie a intensifié ses investissements dans l'IA, dans le but de consolider sa position de leader alors que les entreprises de tous les secteurs accélèrent l'intégration de l'IA dans leurs produits et services pour conserver un avantage concurrentiel.Microsoft a prévu des dépenses d'investissement de 80 milliards de dollars pour l'exercice en cours, dont la majeure partie sera consacrée à l'expansion des centres de données afin de réduire les goulets d'étranglement en matière de capacité pour les services d'IA. Les licenciements devraient être annoncés au début du mois prochain, après la fin de l'exercice fiscal du géant de la technologie, selon le rapport.Les suppressions d'emplois n'affecteront pas exclusivement les équipes de vente, et le calendrier pourrait encore changer, ajoute le rapport. Microsoft comptait 228 000 employés en juin de l'année dernière.Pour rappel, depuis 2024, les grandes entreprises technologiques justifiaient les licenciements massifs par le regain d'intérêt pour l'IA . Elles ont licencié des centaines de milliers d'employés au cours des deux dernières années en vue de faire des économies et de réaffecter les ressources financières au développement d'outils d'IA capables d'occuper les postes vacants.Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a récemment confirmé cette tendance. Il a déclaré que le déploiement de l'IA générative et des agents réduira la main-d'œuvre totale de l'entreprise au cours des prochaines années.: Bloomberg NewsPensez-vous que cets licenciements sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?