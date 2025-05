Microsoft va licencier 6 000 personnes dans le cadre d'une politique de réduction des coûts et se concentrera sur la réduction des niveaux de management afin de minimiser les redondances

Microsoft va licencier 6 000 personnes dans le cadre d'une politique de réduction des coûts et se concentrera sur la réduction des niveaux de gestion afin de minimiser les redondances.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 342 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Depuis les années 1990, Microsoft domine le marché des systèmes d'exploitation pour les ordinateurs et celui des suites logicielles pour la bureautique. L'entreprise a également développé ses activités dans le domaine des jeux vidéo pour soutenir la marque Xbox, en créant la division Microsoft Gaming en 2022 et en acquérant Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars en 2023. Microsoft est considérée comme l'une des cinq grandes entreprises américaines de technologie de l'information, aux côtés d'Alphabet, d'Amazon, d'Apple et de Meta.Récemment, un nouveau rapport a révélé que Microsoft se prépare à une réduction générale de 3 % de ses effectifs. Les licenciements devraient concerner tous les niveaux et toutes les zones géographiques, mais l'accent sera mis sur la réduction des niveaux de gestion, a indiqué la société dans un communiqué. Le géant de la technologie n'a pas révélé le nombre total d'emplois perdus, mais il s'agirait d'environ 6 000 travailleurs.Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en avril que l'entreprise se concentrait sur la rationalisation "". Elle a également indiqué que les effectifs de l'entreprise en mars étaient en hausse de 2 % par rapport à l'année précédente et en légère baisse par rapport à la fin de l'année 2024.", a déclaré un porte-parole de Microsoft dans un communiqué. "", a ajouté la société.Microsoft, dont le siège se trouve à Redmond, dans l'État de Washington, comptait 228 000 employés dans le monde en juin 2024, selon les données de l'entreprise. La dernière réduction importante des effectifs de l'entreprise remonte à 2023, date à laquelle elle a supprimé 11 000 postes dans l'ensemble de ses bureaux à travers le monde.Cette nouvelle intervient alors que Microsoft continue d'afficher des ventes et des bénéfices élevés. Dans son rapport trimestriel publié le mois dernier, Microsoft a déclaré avoir réalisé 70,1 milliards de dollars au cours du trimestre se terminant le 31 mars 2025, soit une hausse de 13 % par rapport à la même période de l'année précédente.En outre, les tendances montrent que Microsoft s'appuie de plus en plus sur l'IA pour automatiser plusieurs tâches. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a récemment déclaré que 20 à 30 % du code contenu dans les référentiels de l'entreprise était "écrit par un logiciel" , c'est-à-dire par l'IA. D’après les analystes, ces assistants IA attirent les entreprises par la promesse d’équipes plus rapides et efficaces.Pensez-vous que ces licenciements sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?