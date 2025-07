Microsoft quitte le Pakistan après 25 ans de présence, étant la dernière entreprise technologique mondiale à se retirer du marché dans un contexte d'instabilité économique et de paralysie politique croissantes.



Microsoft Corporation est une multinationale américaine et un conglomérat technologique dont le siège se trouve à Redmond, dans l'État de Washington. Fondée en 1975, l'entreprise a joué un rôle déterminant dans l'essor des ordinateurs personnels grâce à des logiciels tels que Windows, et s'est depuis étendue aux services Internet, à l'informatique en nuage, aux jeux vidéo et à d'autres domaines. Microsoft est le plus grand fabricant de logiciels, l'une des entreprises publiques américaines les plus valorisées et l'une des marques les plus précieuses au monde.Le paysage technologique pakistanais, déjà fragile, a été durement touché par le départ de Microsoft, après 25 ans de présence dans le pays. Cette entreprise est la dernière d'une série d'entreprises technologiques mondiales à quitter le marché, alors que l'instabilité économique et la paralysie des politiques suscitent de plus en plus d'inquiétudes.Le départ du géant du logiciel fait suite à des retraits très médiatisés d'entreprises telles que l'application de covoiturage Careem, la société de services financiers Tag et plusieurs autres startups et acteurs technologiques qui avaient autrefois misé gros sur l'avenir numérique du Pakistan. Selon des initiés, cette fermeture, confirmée par d'anciens employés et de multiples sources, est plus qu'une simple restructuration de l'entreprise ; c'est un signal fort de l'érosion de la confiance mondiale dans le climat d'investissement au Pakistan.Microsoft a fait son entrée sur le marché pakistanais en juin 2000, s'imposant comme un acteur clé de la culture numérique, de la transformation des entreprises et de l'innovation dans le secteur public. Pendant deux décennies, la société a travaillé avec des organismes gouvernementaux sur la gouvernance électronique, a formé des milliers de personnes grâce à des partenariats dans le domaine de l'éducation et a encouragé la modernisation dans tous les secteurs d'activité. Mais cette époque est désormais révolue.Malgré la gravité de la situation, le ministère pakistanais des technologies de l'information et des télécommunications (MoITT) a publié une réponse tiède, expliquant que la fermeture s'inscrivait dans le cadre de l' "optimisation de la main-d'œuvre mondiale" de Microsoft et de la "".Les responsables ont insisté sur le fait que Microsoft continuerait à servir les clients pakistanais via des centres régionaux, comme sa base européenne en Irlande, et par l'intermédiaire de partenaires tiers. Mais des voix s'élèvent dans le secteur pour s'opposer à cette décision.L'écosystème pakistanais des startups est en train de perdre de l'oxygène. Les acteurs étrangers quittent le pays ou évitent d'y entrer. Le Pakistan recule alors que le reste du monde accélère vers l'IA, le Web3 et les technologies propres. Avec la disparition de Microsoft et l'absence de nouveaux acteurs internationaux, on craint de plus en plus que le Pakistan ne s'enfonce dans la régression numérique.Le Pakistan risque de tomber dans un état d'esprit pré-internet sans les plateformes mondiales et où les talents migrent. Les politiques dépassées du Pakistan en matière de données, la taxation erratique des services numériques et l'absence de mesures incitatives en faveur de l'infrastructure cloud figurent parmi les principales raisons de l'exode.Ce moment devrait servir de signal d'alarme pour le gouvernement et l'inciter à adopter des réformes politiques d'urgence afin de revitaliser l'environnement national d'investissement numérique. Sans prendre les mesures nécessaires, le Pakistan risque non seulement de perdre des investissements étrangers, mais aussi de freiner ses propres ambitions numériques, notamment la croissance du commerce électronique, la banque numérique, le développement de l'IA et même les exportations de technologies de l'information.Bien que l'entreprise n'ait pas fait de déclaration publique officielle, des sources indiquent que Microsoft continuera d'octroyer des licences et d'assurer le support des produits par l'intermédiaire de partenaires certifiés au Pakistan. Cependant, il n'y aura pas de présence dans le pays, juste un retrait symbolique et fonctionnel. Certains partenaires locaux de Microsoft espèrent pouvoir prendre le relais, mais beaucoup admettent que le vide laissé par la société mère sera difficile à combler.Pensez-vous que cette décision de Microsoft est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?