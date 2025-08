5 millions de personnes ont essayé l'outil IA de codage GitHub Copilot de Microsoft au cours des 3 derniers mois

Dans un contexte de controverse autour du vibe coding en matière de génie logiciel

GitHub Copilot has crossed 20 million users – up more than 5 million from last quarter. We’re also seeing explosive AI growth on GitHub, with AI projects more than doubling over the past year.



And it’s all because of grit. It’s no secret the market Copilot introduced has heated… pic.twitter.com/K6Z7sx7KbY — Thomas Dohmke (@ashtom) July 30, 2025

Pour GitClear, l'utilisation GitHub Copilot pour la programmation entraîne une baisse de la qualité globale du code

Le cas René Turcios suggère pourtant que le vibe coding est susceptible d’ouvrir la filière du génie logiciels à tous sans exception

Dans la communauté technologique, cette réussite atypique ne fait pas l’unanimité.



« GitHub Copilot a dépassé les 20 millions d'utilisateurs, soit une hausse de plus de 5 millions par rapport au trimestre dernier. Nous constatons également une croissance explosive de l’IA sur GitHub, les projets d’IA ayant plus que doublé au cours de l’année écoulée.Et tout cela est dû au courage. Ce n’est un secret pour personne que le marché introduit par Copilot s’est réchauffé. Au cours de l’année écoulée, d’incroyables startups et fondateurs ont créé et mis à l’échelle d’excellents produits qui ont trouvé un réel succès. La véritable mesure d’une entreprise ne se mesure jamais lors de sa vague de battage médiatique, mais par sa résilience lorsqu’elle est mise à l’épreuve.Les Hubbers de GitHub ont baissé la tête, ont traité la pression comme un privilège et nous avons innové.L'année dernière, nous avons livré plus de 230 mises à jour pour GitHub Copilot, devenant ainsi la première solution multimodèle chez Microsoft, en partenariat avec Anthropic, Google et OpenAI. Nous avons activé Copilot Free pour des millions et introduit le mode agent synchrone dans VS Code, jusqu'à Spark et l'agent de codage natif de GitHub.Je ne pourrais pas être plus fier de mes collègues. Malgré toutes les contraintes auxquelles nous avons été confrontés, nous avons prouvé qu’un peu de courage permet de gagner la partie », annonce le CEO de la plateforme.Selon une étude de GitClear, la qualité du code n'est pas bonne , avec des problèmes tels que le renouvellement du code (du code ajouté, mais supprimé peu après) et une plus grande proportion de code répété. L'étude porte sur le code ajouté, mis à jour, supprimé, copié ou déplacé, et exclut ce que GitClear définit comme du « bruit ». Cela fait référence au même code engagé dans plusieurs branches, des lignes vierges et d'autres lignes non significatives.Selon Bill Harding, fondateur de GitClear, l'essentiel est que les assistants de code de l'IA sont très bons pour ajouter du code, mais ils peuvent causer « une dette technique induite par l'IA » : « L'ajout rapide de code est souhaitable si vous travaillez de manière isolée ou sur un problème nouveau. Mais un code ajouté à la va-vite est néfaste pour les équipes chargées d'en assurer la maintenance par la suite », a déclaré Harding. En d'autres termes, une plus grande quantité n'est pas toujours synonyme d'une meilleure qualité. Selon lui, cette tendance pourrait poser de nombreux problèmes aux organisations à l'avenir.En outre, une étude publiée en octobre 2024 a rapporté que GitHub Copilot génère du code comportant des faiblesses de sécurité . « Nos résultats confirment que les développeurs doivent être prudents lorsqu'ils ajoutent du code généré par Copilot (et des outils d'IA similaires de génération de code) et doivent également effectuer des contrôles de sécurité appropriés lorsqu'ils acceptent le code suggéré. Cela montre également que les praticiens doivent développer une conscience et des compétences en matière de sécurité correspondantes », ont écrit les chercheurs à l'origine de l'étude.Dans le cadre de son étude, GitClear a mis l'accent sur la qualité du code plutôt que sur la quantité, et observe que les assistants d'IA ont tendance à donner "des suggestions pour ajouter du code, mais jamais de suggestions pour mettre à jour, déplacer ou supprimer du code". Les chercheurs proposent également que les algorithmes de suggestion de code soient incités à proposer les suggestions les plus susceptibles d'être acceptées, ce qui semble raisonnable jusqu'à ce que l'on considère l'importance d'un code concis et lisible. Selon le rapport de l'étude, il n'est pas facile de mesurer la qualité du code.Lors de son tout premier hackathon, il a conçu un programme qui transformait des chansons en version lo-fi simplement en décrivant son concept à une IA, sans écrire la moindre ligne de code. Depuis, il reproduit cette approche en enchaînant les hackathons et en présentant des projets entièrement générés par l’IA. Au fil des ans, René Turcios a remporté divers prix : de l'argent, des crédits logiciels et une véritable aura dans la communauté technologique.« Rene est le premier véritable vibe codeur », a déclare RJ Moscardon, un hacker qui a vu René Turcios remporter la deuxième place lors de son tout premier hackathon au manoir AGI House à Hillsborough. « Tous les ingénieurs titulaires de diplômes prestigieux se sont d'abord moqués de lui. Mais maintenant, ils font tous exactement la même chose ». Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré que 30 % du code de l'entreprise est maintenant généré par l'IA.Au lieu de coder frénétiquement jusqu'à la date limite, il a terminé ses projets des heures à l'avance en laissant l'IA faire le travail technique à sa place. « Je n'ai pas écrit une seule ligne de code », a-t-il déclaré à propos de son premier hackathon. Lorsque les organisateurs ont annoncé que Turcios avait remporté la deuxième place, il a poussé un cri de joie : « j'ai réalisé que je pouvais rivaliser avec des gens qui ont des diplômes et des emplois prestigieux ».Rene Turcios est désormais connu pour sa capacité à créer rapidement n'importe quoi. Les entreprises font appel à lui pour lui confier des projets qui prendraient des semaines à des équipes d'ingénieurs logiciels, et il les réalise en quelques heures. Il a même commencé à animer des ateliers pour enseigner à des groupes non techniques et à des ingénieurs logiciels expérimentés comment tirer le meilleur parti des assistants d'IA dans les tâches de codage.« Tout le monde peut construire ce qu'il veut », affirme Rene Turcios. Il a récemment réduit son programme prolifique de hackathon pour se concentrer sur la création de sa propre startup d'agents d'IA. Il n'a pas embauché d'ingénieurs ; il est le seul fondateur et l'IA se charge de tout le codage. Rene Turcios utilise l'environnement de développement en ligne Replit. Replit permet de créer des logiciels à l'aide l'IA grâce à une plateforme appelée Agent.Certains commentateurs considèrent que Rene Turcios incarne la prochaine étape de l’innovation, où l’humain collabore avec l'IA pour accélérer la production logicielle. Dans le même temps, d'autres critiques voient en René Turcios le symbole d’un détournement de l’esprit des hackathons, autrefois fondés sur l'ingéniosité, la créativité et les compétences techniques humaines.En utilisant massivement l’IA pour générer du code plus rapidement, René Turcios donnerait l’impression de « tricher » ou du moins de contourner l’exigence fondamentale de la maîtrise technique. Ce point de vue alimente un sentiment de frustration chez des programmeurs professionnels qui travaillent dur pour perfectionner leurs compétences, et qui se voient dépasser par quelqu’un qui délègue entièrement le travail technique à une machine.« La génération de code par l'IA, c'est très bien pour le prototypage : on ne cherche pas à faire correctement, mais à faire un truc qui ressemble à ce qu'on veut. Quelque chose qui ne sera jamais aussi développpé, ni aussi performant ou sécurisé que la prod le nécessite. Les entretiens, les hackatons, les coding game, tous ces trucs de fast coding sont des activités de prototyping, donc évidemment que l'IA excelle là-dedans. Maintenant prend ton bout de code "viber" en une semaine, et fais-en la maintenance et l'évolution pendant ne serait-ce que 1 an. Une fois la limite de contexte de l'IA atteinte, elle ne pourra pas faire autrement que de faire de plus en plus d'approximations et d'erreurs, car incapable de tout prendre en compte. Sans compter les illusions qui tomberont statistiquement un jour ou l'autre.Un développeur pro qui se respecte, il ne se contente pas de faire des prototypes. Il fait du logiciel performant et maintenable sur le long terme. L'IA générative -et le vibe codeur avec elle- en est incapable. À voir ce que Yann Lecun nous sortira, mais avec du LLM, même agentique, la complexité devient telle que pour déléguer son travail à l'IA il faut forcément avoir les compétences techniques pour savoir quoi lui demander », commente un membre de developpez.com Trouvez-vous l'étude de GitHub crédible ou pertinente ?Avez-vous essayé Copilot ? Pensez-vous qu'il influence votre manière de coder ?Les suggestions de Copilot sont-elles toujours alignées avec les meilleures pratiques de développement ?Peut-on vraiment considérer le code généré par Copilot comme fiable, ou nécessite-t-il systématiquement une revue manuelle approfondie ?Pensez-vous que Copilot favorise l’apprentissage chez les développeurs débutants ou au contraire qu’il limite leur compréhension profonde des concepts ?Les développeurs expérimentés gagnent-ils réellement du temps ou risquent-ils de perdre leur créativité face aux suggestions automatisées ?Que vous inspire le parcours de René Turcios ?Ce cas suggère-t-il que l'IA générative est prête à remplacer les programmeurs ?Que pensez-vous du vibe coding ? Partagez votre expérience en la matièreComment entrevoyez-vous l’avenir de la filière du développement de logiciels en raison de la disponibilité de tels outils ?