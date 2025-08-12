Le PDG de GitHub, Thomas Dohmke, a démissionné de son poste, déclenchant une restructuration majeure au sein de l'entreprise, alors que Microsoft intègre GitHub à sa nouvelle équipe d'ingénierie CoreAI. Thomas Dohmke prévoit de quitter ses fonctions d'ici la fin de l'année 2025 pour revenir à ses racines dans le domaine des start-ups, marquant ainsi la fin de l'indépendance de GitHub.
GitHub est rappelons-le une plateforme propriétaire qui permet aux développeurs de créer, stocker, gérer et partager leur code. Elle utilise Git pour fournir un contrôle de version distribué et GitHub fournit lui-même un contrôle d'accès, un suivi des bogues, des demandes de fonctionnalités logicielles, une gestion des tâches, une intégration continue et des wikis pour chaque projet.
Basée en Californie, GitHub, Inc. a été une filiale de Microsoft depuis 2018. En janvier 2023, la plateforme comptait plus de 100 millions de développeurs et plus de 420 millions de référentiels, dont au moins 28 millions de référentiels publics. En juin 2023, il s'agissait du plus grand hébergeur de code source au monde et en 2024, plus de cinq milliards de contributions de développeurs ont été apportées à plus de 500 millions de projets open source.
Après près de quatre ans à la tête de GitHub, Thomas Dohmke quitte ses fonctions, signalant ainsi son départ de GitHub et de Microsoft. Suite à sa démission, Microsoft intègre directement GitHub à sa nouvelle équipe CoreAI. Selon certaines informations, Microsoft ne remplacera pas Thomas Dohmke au poste de PDG, mettant ainsi fin au statut de GitHub en tant qu'entité distincte et l'intégrant pleinement à ses activités.
« Malgré tout, après tout ce temps, mes racines de start-up ont commencé à me tirailler et j'ai décidé de quitter GitHub pour redevenir fondateur », a déclaré Thomas Dohmke. « Je resterai jusqu'à la fin de l'année 2025 pour aider à mener à bien la transition, et je pars avec un profond sentiment de fierté pour tout ce que nous avons construit en tant qu'organisation privilégiant le télétravail et répartie dans le monde entier », a-t-il ajouté.
GitHub va fusionner avec l'équipe d'ingénierie IA de Microsoft dirigée par Jay Parikh
Thomas Dohmke a indiqué que GitHub allait désormais faire partie de l'équipe CoreAI de Microsoft, un nouveau groupe d'ingénierie dirigé par Jay Parikh, ancien cadre chez Meta. Cette équipe se concentre sur la création de plateformes et d'outils IA destinés à un usage interne et aux clients de Microsoft. La division comprend la plateforme, les outils et les équipes Dev Div de Microsoft.
Selon Thomas Dohmke, GitHub Copilot « est le leader du marché le plus prospère et le plus florissant à l'ère de l'IA, avec plus de 20 millions d'utilisateurs et ce chiffre ne cesse d'augmenter ».
« Au cours de la seule année dernière, GitHub Copilot est devenu la première solution multimodèle chez Microsoft, en partenariat avec Anthropic, Google et OpenAI. Nous avons rendu Copilot Free accessible à des millions d'utilisateurs et avons introduit le mode agent synchrone dans VS Code ainsi que l'agent de codage asynchrone natif de GitHub », a-t-il ajouté.
Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Thomas Dohmke a remercié Satya Nadella « pour cette aventure extraordinaire ». « Merci à @satyanadella, Julia Liuson, à toutes ces personnes innombrables, et surtout, merci à tous les Hubbers pour cette aventure extraordinaire », a-t-il déclaré.
Ce changement de leadership intervient à un moment où le rôle des développeurs est en pleine redéfinition sous l'influence de l'IA. Alors que des outils tels que GitHub Copilot et ChatGPT transforment les flux de travail, Thomas Dohmke a toujours mis en garde contre une dépendance excessive à l'automatisation. Dans une série d'interventions récentes, notamment lors de son passage dans le podcast The Mad, le PDG de GitHub a souligné que le fait de savoir coder manuellement reste une compétence irremplaçable. Sa position remet en question l'idée selon laquelle l'IA peut remplacer entièrement l'expertise humaine, et incite le secteur à préserver les compétences fondamentales en programmation, même si l'automatisation s'accélère.
Cette mise en garde rejoint les préoccupations concernant la qualité du code généré par l'IA. Une analyse réalisée par GitClear sur 153 millions de lignes de code modifiées entre 2020 et 2023 a révélé que si GitHub Copilot peut produire rapidement des résultats fonctionnels, il risque également d'entraîner une « dette technique induite par l'IA ». Le fondateur de GitClear, Bill Harding, prévient que le code ajouté à la hâte peut être bénéfique pour les projets individuels, mais peut nuire à la maintenabilité à long terme pour les équipes. À mesure que l'IA s'intègre de plus en plus profondément dans le développement logiciel, le dirigeant considère que les organisations doivent trouver un équilibre entre rapidité et durabilité pour éviter des répercussions coûteuses.
Source : Thomas Dohmke, PDG de GitHub
