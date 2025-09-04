Microsoft publie PowerToys 0.94 avec un nouveau champ de recherche dans les paramètres, une fonctionnalité de détection des conflits de raccourcis et bien plus encore

Recherche dans les paramètres

Conflits de raccourcis

Le pointeur de souris en forme de réticule comprend désormais un nouveau mode de curseur glissant

Autres améliorations

Mise à niveau du programme d'installation de WiX3 à WiX5 pour une sécurité et une fiabilité accrues.

Quick Accent prend désormais en charge le maltais, et les accents fréquemment utilisés apparaissent en premier (et sont mémorisés d'une session à l'autre).

Les modules du menu contextuel Win10 utilisent désormais l'enregistrement à l'exécution, avec un nettoyage approprié lors de la désinstallation pour éviter les entrées obsolètes.

L'éditeur d'hôtes dispose désormais d'une option « Pas d'espaces en début de ligne » afin que les entrées d'hôtes actives puissent commencer à la colonne 0 même si d'autres sont désactivées.

De nombreuses corrections de bugs et améliorations ont été apportées à la palette de commandes, notamment des mises à jour visuelles et une nouvelle prise en charge des filtres sur les pages de liste (pratique pour les développeurs d'extensions).

Que réserve la version 0.95 ?



Microsoft PowerToys est un ensemble d'utilitaires système gratuits conçus pour les utilisateurs expérimentés et développés par Microsoft pour être utilisés avec le système d'exploitation Windows. Ces programmes ajoutent ou modifient des fonctionnalités pour maximiser la productivité ou ajouter plus de personnalisation. Les PowerToys sont disponibles pour Windows 95, Windows XP, Windows 10 et Windows 11. Les PowerToys pour Windows 10 et Windows 11 sont des logiciels libres et gratuits sous licence MIT et hébergés sur GitHub.PowerToys 0.94 contient beaucoup de nouveautés, mais deux d'entre elles sortent du lot. La première est la recherche approximative dans PowerToys Settings - ce qui est important car la suite d'outils est maintenant une collection colossale. La seconde est une fonction de détection des conflits de raccourcis qui permet de repérer les raccourcis clavier dupliqués. Mais, bien sûr, il y a plus.PowerToys s'est beaucoup développé au fil des ans, et avec autant de paramètres, il peut parfois être difficile de trouver exactement ce que l'on cherche. C'est pourquoi Microsoft a ajouté un champ de recherche dans les paramètres. Cette recherche prend en charge la correspondance approximative, ce qui signifie qu'il n'est plus nécessaire de taper le nom exact. Il suffit d'appuyer sur Ctrl+F (ou de cliquer sur le champ de recherche) et de commencer à taper.Les suggestions s'affichent directement dans le menu déroulant, et en sélectionnant l'une d'entre elles, il est possible d'accéder directement à la page des paramètres correspondante. Vous obtenez plus de cinq résultats ? Cliquez sur le bouton Afficher tous les résultats pour tout voir dans la page de recherche complète.Vous est-il déjà arrivé d'utiliser un raccourci clavier et que deux actions se produisent simultanément ? Avec autant de raccourcis dans PowerToys, les conflits sont fréquents. Désormais, les raccourcis déjà utilisés (par un autre module ou par Windows lui-même) seront signalés en rouge. La nouvelle vignette « Conflits de raccourcis » du tableau de bord d'accueil indiquera également le nombre de conflits actuels. En cliquant sur la vignette, il est possible d'obtenir un aperçu complet et de réattribuer rapidement les raccourcis afin que tout fonctionne comme souhaité.Cette fonctionnalité permet de contrôler le curseur de la souris à l'aide d'un seul raccourci. Au lieu d'avoir à arrêter rapidement le curseur sur la cible, le curseur glissant permet à l'utilisateur de se déplacer étape par étape avec plus de contrôle. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les personnes qui ont des difficultés à effectuer des mouvements rapides ou précis avec la souris. Elle est similaire aux fonctionnalités d'accès par commutateur disponibles sur d'autres plateformes et permet d'utiliser Windows à l'aide d'un seul bouton. Une fois le raccourci déclenché, le curseur commence à glisser. L'utilisateur peut alors appuyer à nouveau sur le raccourci pour verrouiller la position horizontale, puis la position verticale, et enfin effectuer le clic.Microsoft prévoit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorations intéressantes à partir du mois d'octobre 2025, notamment une interface utilisateur remaniée pour le gestionnaire de clavier et un nouvel utilitaire permettant de basculer automatiquement entre le mode clair et le mode sombre en fonction de l'emploi du temps de l'utilisateur.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les améliorations apportées par cette version de PowerToys utiles et pertinentes ?